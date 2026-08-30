Marc Marquez Melihat Overtake Berisiko Satu-Satunya Cara untuk Menang

Marc Marquez memenangkan Sprint Race MotoGP Aragon setelah melakukan overtake selepas start.

Marc Marquez won the Aragon MotoGP sprint on Saturday
Marc Marquez won the Aragon MotoGP sprint on Saturday
© Gold and Goose

Marc Marquez mengatakan bahwa overtake "berisiko" terhadap Marco Bezzecchi di awal Sprint Race MotoGP Aragon adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengalahkan pembalap Aprilia tersebut.

Marco Bezzecchi merebut pole dari pembalap Ducati tersebut dengan mencatatkan rekor putaran baru pada sesi kualifikasi Sabtu pagi.

Ia kemudian mengambil risiko dengan menggunakan ban belakang Soft pada Sprint Race berdurasi 11 putaran, sedangkan Marc Marquez memilih opsi Medium yang lebih aman.

Marquez mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan Sprint Race dan mengalahkan Bezzecchi adalah dengan menyalipnya di Tikungan 1 saat start.

Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

"Saat melihat Marco memulai balapan dengan ban Soft, saya tahu itu satu-satunya kesempatan untuk melakukan serangan di tikungan pertama," ujar Marquez. "Itulah yang saya lakukan; hal itu memang sudah ada dalam rencana saya, meskipun start saya tidak terlalu bagus.

"Namun, rencana saya memang untuk menyerang di tikungan pertama itu. Saya tahu tikungan tersebut adalah titik di mana saya merasa kuat, dan ketika Anda memimpin balapan, Anda bisa mengontrol [kecepatan] dengan lebih baik."

Dia menambahkan: "Saat hanya ada satu pembalap di depan, mudah untuk melakukan serangan dalam situasi seperti itu.

"Ketika pembalap di depan melakukan pengereman, Anda mengerem sedikit lebih lambat.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

“Dan jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan menuju area run-off. Jadi, ya, tentu saja itu berisiko. Namun, itu adalah bagian dari balapan.

“Tentu saja, saat berada di tengah rombongan, Anda tidak bisa melakukan manuver seperti itu. Tapi jika Anda memulai balapan dari posisi depan, ya, itu bisa dilakukan.”

Kenapa pakai ban belakang Medium?

Semua pembalap Ducati memilih ban belakang Medium; Marquez menyatakan bahwa penggunaan ban kompon lunak bukanlah pilihan bagi mereka setelah mengalami masalah *graining* di Silverstone.

Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

"Tidak ada peluang bagi para pembalap Ducati," ujarnya mengenai ban Soft. "Semua pembalap Ducati menggunakan ban Medium karena Soft-nya sama persis dengan yang digunakan di Silverstone.

"Dan pagi ini kami mengalami masalah yang sama seperti di Silverstone.

"Jadi, tidak ada gunanya mengambil risiko itu, karena jika masalah graining mulai muncul, Anda akan kehilangan waktu setengah detik hingga satu detik per lap."

Marquez mempertahankan rekor kemenangan 100% di Sprint Race Aragon sebagai pembalap Ducati, tapi sesi kualifikasi menjadi kali kedua berturut-turut ia dikalahkan pembalap Aprilia, Bezzecchi.

Meski demikian, ia mengaku tidak kecewa karena gagal meraih pole.

"Maksud saya, itu adalah putaran yang bagus. Saya tidak bisa bilang, 'Oh, tapi saya melakukan kesalahan'. Tidak, itu putaran yang bagus.

"Saya punya dua kesempatan. Kesempatan pertama sebenarnya sudah merupakan putaran yang bagus, tapi saya melihat Marco lebih cepat.

“Dan saat sesi time attack, mereka sangat cepat. Saya tidak kecewa.

“Tentu saja, saya ingin meraih pole. Namun, ketika ada yang lebih cepat dari Anda - padahal Anda merasa sudah tampil dengan baik - Anda tidak bisa merasa kecewa.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Melihat Overtake Berisiko Satu-Satunya Cara untuk Menang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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