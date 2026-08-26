Marc Marquez akan Kembali dalam Pertarungan di MotoGP Aragon

Marc Marquez yakin akan kembali bertarung di MotoGP Aragon setelah akhir pekan yang sulit di Silverstone.

Marquez “convinced” of Aragon fightback
Marquez “convinced” of Aragon fightback
© Gold and Goose

Setelah menjalani akhir pekan terburuknya sejak menjalani operasi bahu pada bulan Mei di Silverstone, Marc Marquez yakin ia akan kembali bertarung di depan pada putaran MotoGP Aragon akhir pekan ini.

Di atas kertas, Marquez jelas menjadi favorit utama, mengingat ia tak terkalahkan dalam empat balapan terakhir di sirkuit Spanyol tersebut.

Setelah lima kali menang di Aragon bersama Repsol Honda, Marquez kembali ke podium tertinggi lewat kemenangan perdana yang emosional - baik di Sprint maupun Grand Prix - bersama Ducati dan tim Gresini pada tahun 2025.

Kemenangan ganda Ducati Lenovo tahun lalu mengawali rentetan 15 kemenangan berturut-turut, sekaligus menyapu bersih segala perlawanan dalam perjalanan menuju gelar juara dunia kesembilan.

Marc Marquez celebrates 2025 Aragon MotoGP double.
Marc Marquez celebrates 2025 Aragon MotoGP double.
© Gold and Goose

Namun, Marquez kini tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin setelah hanya mampu finis ke-9 dan ke-7 pada akhir pekan Grand Prix Inggris yang didominasi oleh Aprilia.

Situasi ini memberikan tekanan lebih besar bagi Marquez untuk mengejar ketertinggalan di sirkuit di mana ia dan motor Desmosedici seharusnya jauh lebih kompetitif, dengan Aragon - yang memiliki layout counter-clockwise - adalah salah satu trek tersebut.

"Ada dalam pertarungan"

"Di masa lalu, saya telah meraih banyak kesuksesan di Aragon, terutama dalam beberapa tahun terakhir saat mengendarai Ducati," ujar Marc Marquez menjelang akhir pekan ini. "Ini adalah lintasan yang sangat mendukung karakteristik saya serta memaksimalkan performa motor kami.

"Dibandingkan dengan Silverstone, dan dengan tambahan waktu pemulihan selama dua minggu, saya yakin kami akan jauh lebih dekat dengan kelompok terdepan dan mampu bersaing memperebutkan posisi-posisi penting, baik dalam Sprint maupun balapan hari Minggu."

Pecco Bagnaia,2026 Silverstone MotoGP.
Pecco Bagnaia,2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, berhasil menahan laju Marquez untuk meraih kemenangan perdana yang tak terlupakan di MotoGP Aragon pada tahun 2021, tapi kemudian harus mengakui keunggulan Enea Bastianini dalam duel sengit pada tahun berikutnya.

"Aragon adalah sirkuit yang memiliki ikatan khusus bagi saya: di sinilah saya meraih kemenangan pertama saya di MotoGP, kemenangan perdana saya bersama Ducati," ujar Bagnaia, yang sempat menjalani operasi lengan selama jeda musim panas.

"Dibandingkan dengan Silverstone, sirkuit ini tidak terlalu menguras fisik. Saya berharap bisa lebih dekat dengan para pembalap terdepan sejak awal balapan dan kembali menempel di belakang para pembalap tercepat untuk memanfaatkan slipstream."

Bagnaia saat ini berada di peringkat kedelapan dalam kejuaraan dunia.

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ducati
MotoGP
Marc Marquez akan Kembali dalam Pertarungan di MotoGP Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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