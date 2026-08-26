Ai Ogura Absen di Aragon, Trackhouse Umumkan Pengganti

Ai Ogura mendapat pukulan terhadap harapan gelarnya setelah harus absen di MotoGP Aragon akhir pekan ini karena cedera tangan saat berlatih.\

Pembalap Trackhouse - yang saat ini menempati peringkat ketiga dalam kejuaraan dunia di belakang pembalap tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi - terpaksa melewatkan ajang ini untuk tahun kedua berturut-turut akibat cedera kaki yang dialaminya pada tahun 2025.

Ogura harus menjalani operasi untuk menangani patah tulang di dekat ibu jari kirinya, sementara pembalap tes Aprilia, Lorenzo Savadori, akan mengambil alih motor RS-GP miliknya pada akhir pekan ini.

Ai Ogura. © Gold and Goose

Pernyataan dari Trackhouse berbunyi:

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"Pembalap tim Trackhouse MotoGP bernomor 79, Ai Ogura, mengalami cedera pada tangan kirinya saat berlatih di Jepang.

"Setibanya di Eropa, diketahui bahwa patah tulang di dekat ibu jari kirinya memerlukan tindakan operasi, yang akan ia jalani pada hari Kamis minggu ini.

"Tim menyambut Lorenzo Savadori #32 yang akan menjadi pembalap pengganti untuk putaran di Aragon ini.

"Kami mendoakan kesembuhan segera bagi Ai dan berterima kasih atas kesediaan Lorenzo untuk tampil menggantikannya dalam waktu yang sangat singkat."

Ogura, yang melakukan kesalahan balapan pertamanya musim ini di Silverstone, saat ini tertinggal 37 poin dari Martin.

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