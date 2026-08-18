Atribut yang Meyakinkan Trackhouse untuk Mempertahankan Raul Fernandez

Proses negosiasi perpanjangan kontrak Raul Fernandez dengan Trackhouse Racing untuk MotoGP 2027 yang berlarut-larut menyoroti satu karakter pembalap Spanyol itu yang mutlak dimiliki seorang pembalap top di kejuaraan, ujar Justin Marks.

Raul Fernandez akan memasuki kontrak ketiganya bersama Trackhouse Aprilia musim depan, yang akan membuatnya bertahan di tim sampai musim 2028, yang keenam bersama tim Amerika tersebut.

Pembalap asal Spanyol ini memenangkan balapan kelas utama pertamanya pada akhir tahun lalu di Australia dan telah meraih tiga kemenangan sepanjang tahun 2026: dua kali di Sprint (Mugello dan Assen) serta satu Grand Prix (Silverstone).

Raul Fernandez, Justin Marks celebrate Silverstone MotoGP victory. © Gold and Goose

Namun, kemampuan Fernandez untuk tetap tampil prima di tengah ketidakpastian masa depannya pada pertengahan paruh pertama musim menjadi nilai tambah bagi pemilik tim, Justin Marks.

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Bagi mantan pembalap NASCAR tersebut, kualitas itu merupakan syarat mutlak bagi pembalap yang ingin bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

"Saya sangat penasaran melihat bagaimana reaksinya [Fernandez] [saat masa depannya belum pasti]," ujar Marks dalam siaran resmi MotoGP saat sesi Latihan di Silverstone.

"Hal itu tidak direncanakan; kami tidak sengaja melakukannya. Kami hanya menyadari adanya periode waktu di mana kami belum bisa memberikan jawaban mengenai masa depan tim - seperti apa langkah setelah era Ogura, dan hal-hal semacamnya.

“Di masa itulah, melihatnya menghadapi tekanan serta ketidakpastian dan menyalurkannya menjadi performa gemilang di lintasan balap - itulah hal yang harus dilakukan oleh para pembalap hebat.

“Jika ingin memenangkan kejuaraan di level ini, tingkat stres dan tekanan akan terus meningkat, dan Anda harus terus mampu memberikan performa terbaik.

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“Dia orang yang hebat, sudah menjadi teman, dan benar-benar menjadi bagian dari keluarga di Trackhouse.”

Justin Marks, Raul Fernandez, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

Marks juga mengatakan bahwa kedewasaan yang ditunjukkan Fernandez selama masa penuh ketidakpastian itu menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Trackhouse untuk memperpanjang kontraknya.

"Raul adalah sosok yang menjadi bagian dari era awal Trackhouse; ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan menaruh kepercayaan pada tim," ujar Marks. "Ia sudah jauh lebih dewasa.

"Di tengah ketidakpastian itu, ia mampu mengesampingkan kekhawatirannya, tetap turun ke lintasan, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan ketangguhan serta kedewasaan dalam bersikap.

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“Dia adalah anggota tim yang hebat; kemampuannya sebagai pembalap benar-benar sedang berkembang pesat saat ini, dan menurut saya, masa depannya sangat menjanjikan.

“Jadi, sangatlah masuk akal baginya untuk tetap bersama Trackhouse.”