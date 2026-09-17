Ai Ogura Hanya Ingin Menjalani Akhir Pekan Normal di Red Bull Ring

Ai Ogura akhirnya kembali ke aksi MotoGP pada putaran Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Ai Ogura makes cautious prediction ahead of MotoGP comeback
Ai Ogura makes cautious prediction ahead of MotoGP comeback
© Gold and Goose

Ai Ogura akan berupaya kembali beraksi di MotoGP pada gelaran Grand Prix Austria akhir pekan ini di Red Bull Ring.

Pembalap Trackhouse Aprilia tersebut telah melewatkan dua putaran terakhir setelah menjalani operasi akibat patah tulang ibu jari kiri yang dialaminya saat berlatih menggunakan motor motocross di Jepang.

Sempat menempati posisi kedua dalam kejuaraan dunia saat jeda musim panas, Ogura - pemenang MotoGP Belanda tahun ini - kini telah turun ke peringkat enam klasemen pembalap setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Inggris yang disusul oleh cedera tangan tersebut.

Namun, jika ia lolos pemeriksaan medis wajib sebelum acara, Ogura akan kembali menunggangi RS-GP miliknya untuk sesi latihan pembuka di Austria.

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
© Peter McLaren

"Kondisi saya baik. Menurut saya, kondisi tangan saya lebih baik daripada yang saya perkirakan seminggu yang lalu," ujar Ogura. "Pastinya, saya sangat antusias untuk kembali.

"Saya hanya ingin memulai akhir pekan ini dan melihat sejauh mana kemampuan kami serta bagaimana kondisi kami sebenarnya. Tidak ada yang istimewa. Saya hanya ingin menjalani akhir pekan seperti biasa.

Dia menambahkan: “Saya melewatkan dua balapan dan butuh waktu untuk kembali merasa benar-benar percaya diri saat mengendarai motor.

“Bisa naik podium dalam balapan pertama setelah cedera bukanlah hal yang mudah; jadi, sejujurnya, saya berharap Raul [Fernandez] akan tampil bagus, namun saya tidak terlalu berekspektasi tinggi terhadap diri saya sendiri.”

Ai Ogura, 2026 British MotoGP.
Ai Ogura, 2026 British MotoGP.
© Gold and Goose

Ogura juga berharap dapat memanfaatkan balapan di Austria sebagai persiapan untuk seri kandangnya di Motegi.

"Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, situasinya memang tidak sesuai harapan, tetapi setidaknya bagus bahwa saya bisa mencoba balapan di Austria sebelum tiba di Jepang," ujarnya. "Jadi, saya berharap bisa mendapatkan *feeling* yang bagus di Austria dan mencapai kondisi yang mendekati 100% saat di Motegi.

"Itulah targetnya untuk saat ini. Saya hanya ingin tampil maksimal dalam balapan, baik di Austria maupun di Jepang."

Ogura akan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha musim depan.

Tags:

Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
MotoGP
Ai Ogura Hanya Ingin Menjalani Akhir Pekan Normal di Red Bull Ring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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