Bagnaia Mengecam DAZN atas Pembicaraan Off-Cam yang Disiarkan

Francesco Bagnaia mengecam DAZN karena dianggap "tidak menghargai" karena mengungkap percakapan pribadi yang diambil di luar konteks.

Pecco Bagnaia is unhappy with DAZN after releasing out of context views
Pecco Bagnaia is unhappy with DAZN after releasing out of context views
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia mengecam keras penyiar MotoGP, DAZN, karena dianggap "sama sekali tidak menghormati" dirinya setelah merilis video percakapan off-cam yang memperlihatkan dirinya seolah sedang mengkritik Ducati.

Juara dunia MotoGP dua kali itu tengah menjalani fase yang sangat sulit, ia gagal finis akibat kecelakaan dalam tiga balapan terakhir karena terkendala masalah cengkeraman ban belakang yang membingungkan.

Setelah Grand Prix San Marino, rekaman percakapan antara Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio yang dirilis oleh DAZN memicu kehebohan, karena Bagnaia menyatakan bahwa Ducati "tidak mengizinkannya" melakukan perubahan set-up tertentu.

Pada hari Kamis menjelang Grand Prix Austria, Bagnaia mengecam DAZN terkait hal tersebut dan memberikan klarifikasi mengenai maksud ucapannya, setelah menyatakan bahwa perkataannya telah dikutip di luar konteks.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

“Menurut saya, pertanyaan yang sering diajukan kepada saya adalah, ‘Apakah tim mendukung Anda?’ Dan saya selalu menjawab ya, tim melakukan upaya maksimal untuk membantu saya,” ujar Bagnaia mengawali.

“Meski begitu, kejadian pada balapan terakhir di Misano, bagi saya, merupakan tindakan yang sama sekali tidak menghargai dari pihak DAZN.

“Namun, begitulah kenyataannya. Video atau rekaman itu diambil di luar konteks. Kami sedang membicarakan sesuatu - bukan secara sepenuhnya rahasia -  tetapi dalam situasi pribadi karena kami memang sedang berbicara di sana.”

“Tapi itu di luar konteks, karena videonya tidak utuh. Memang, kata terakhir yang saya ucapkan itu tidak tepat, tetapi setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit dan rasa frustrasi.

“Dan terkadang, kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang keliru.

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“Namun, yang selalu saya katakan adalah bahwa Ducati sangat mendukung saya. Maksud saya sebenarnya adalah saya sudah sering melepas hal-hal tersebut, sesuatu yang kini tidak lagi diizinkan oleh Ducati, meskipun sebelumnya saya sudah sering melakukannya.

“Dan saya tidak ingin terus melakukan hal semacam itu.

“Apa yang saya ucapkan saat itu keliru, namun dampaknya menjadi bencana bagi saya karena hal itu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Padahal, hubungan antara jurnalis dan pembalap haruslah didasari oleh rasa saling menghormati.

“Menurut saya, saya selalu bersikap sangat baik kepada Anda semua - tidak pernah kasar, tidak pernah salah bicara, dan selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan siapa pun - karena saya tahu betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan para jurnalis; sebab Andalah yang menyuarakan pesan kami kepada dunia.

“Dan apa yang terjadi itu, menurut saya, tidaklah benar.”

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

"Hubungan dengan tim tetap kuat"

Bagnaia kemudian mengisyaratkan bahwa ia akan lebih berhati-hati saat berbicara dengan media menyusul insiden DAZN, sembari menegaskan bahwa hubungannya dengan Ducati tetap kuat.

"Jelas sekali bahwa kalian [media] bisa mengambil perkataan kami dan menyebarkannya secara daring sesuai keinginan kalian, karena hanya dengan tiga kata, maknanya bisa menjadi sangat berbeda - baik secara positif maupun negatif," ujarnya.

“Andalah pihak yang perlu bersikap transparan mengenai hal itu dan memahami apa yang kami sampaikan.

“Namun, saya tahu bahwa terkadang penting untuk memiliki judul clickbait yang menarik, karena begitulah cara kerjanya.

“Namun, saya selalu berusaha untuk bersikap setransparan mungkin. Meski begitu, saya akan mencoba untuk menguranginya, dan mungkin ke depannya Anda akan mendapatkan lebih sedikit informasi dari saya.”

Pecco Bagnaia, 2026 Misano MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Dia menambahkan: “Tentu saja [Ducati memahami sudut pandang saya] karena kemarin kami sudah membicarakannya.

“Wajar jika hal itu terlihat sangat buruk saat ditayangkan di televisi.

“Namun, mereka juga memiliki rekaman wawancara hari Jumat dan Minggu, dan apa yang saya sampaikan dalam wawancara-wawancara tersebut adalah bahwa Ducati mendukung saya.

“Jadi, mereka mengerti apa yang saya katakan; mereka tahu bahwa saya tidak sepenuhnya gila.

“Saya sudah meminta maaf atas ucapan saya, tetapi saya juga sadar betapa pentingnya hubungan ini, dan hubungan kami tetap baik. Jadi, tidak ada yang berubah dibandingkan sebelumnya.”

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Bagnaia Mengecam DAZN atas Pembicaraan Off-Cam yang Disiarkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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