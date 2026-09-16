Pramac Menantikan Upgrade MotoGP Yamaha di Red Bull Ring

Direktur Tim Pramac Yamaha, Gino Borsoi, mengatakan bahwa peningkatan lebih lanjut akan hadir untuk putaran MotoGP Austria akhir pekan ini.

Di atas kertas, karakteristik akselerasi keras dan lintasan lurus yang panjang di Red Bull Ring akan mengekspos kelemahan performa mesin V4 baru Yamaha.

Namun, sisi positifnya, Toprak Razgatlioglu menunjukkan kecepatan yang menjanjikan di tengah balapan pada seri-seri terakhir, termasuk saat finis di posisi ke-12 di Misano hari Minggu lalu.

Sementara itu, rekan setimnya, Jack Miller, bertekad untuk bangkit kembali setelah kegagalan finis lebih awal di Misano memutus rentetan hasil perolehan poinnya.

Misano MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders. © Peter McLaren

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"Tentu saja, khususnya bersama Toprak, kami akan berusaha melanjutkan arah yang telah kami tempuh belakangan ini, yang tampaknya memberikan hasil positif," ujar Borsoi.

"Kami juga akan mendapatkan sejumlah peningkatan lebih lanjut untuk Grand Prix Austria, jadi ini akan menjadi akhir pekan yang menarik bagi kami."

Borsoi tidak merinci jenis pembaruan tersebut, meskipun pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, baru-baru ini telah menguji beberapa pengembangan sasis.

"Kami tahu ini akan menjadi balapan yang sulit karena karakteristik sirkuit bisa memberikan tekanan bagi kami, terutama terkait performa mesin," tambah Borsoi.

"Di saat yang sama, saya yakin bahwa dalam beberapa balapan terakhir kami telah sedikit memangkas jarak dengan tim lain berkat pengaturan motor kami secara keseluruhan, dan Austria akan menjadi kesempatan yang baik untuk melihat apakah kemajuan tersebut dapat terbukti di lintasan yang memiliki karakteristik sangat berbeda."

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Toprak Razgatlioglu, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Razgatlioglu belum pernah balapan di Red Bull Ring sejak hari-harinya di Red Bull Rookies Cup; artinya, ia belum pernah membalap dengan layout saat ini yang mencakup chicane di Tikungan 2.

"Red Bull Ring adalah sirkuit tempat saya pernah balapan sebelumnya di ajang Rookies Cup, saya menyukai sirkuit ini, namun ini akan menjadi pengalaman pertama saya mengendarai motor MotoGP di sini," ujar juara bertahan WorldSBK.

"Ini akan menjadi pengalaman baru bagi saya, terutama karena saya terakhir balapan di sini bertahun-tahun yang lalu. Jadi, saya harus beradaptasi dengan cepat dan kembali memahami karakter lintasan ini saat mengendarai motor tersebut.

“Biasanya hari Jumat bukanlah hari terbaik saya, namun ini adalah aspek yang benar-benar perlu kami tingkatkan. Kualifikasi [juga] sangat penting bagi kami karena saya perlu memulai balapan dari posisi yang lebih depan agar memiliki peluang lebih baik saat balapan.”

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Miller, sementara itu, mengetahui sirkuit tersebut dengan baik dan berdiri di podium Red Bull Ring sebagai pebalap Ducati pada tahun 2022.

"Menantikan untuk kembali ke Austria. Tentu saja, setelah akhir pekan yang sulit di Misano, kami bekerja sangat keras dengan tim untuk mencoba menemukan pengaturan yang baik.

“Sayangnya, kesalahan kecil dalam balapan mengakhiri akhir pekan kami lebih awal, jadi saya tak sabar untuk kembali ke Austria.

“Semoga kami bisa tiba dengan energi lebih, membangun kecocokan yang lebih baik dengan motor maupun lintasannya, serta terus berupaya melakukan perbaikan.

“Ini adalah sirkuit yang saya kenal dengan baik, jadi targetnya adalah segera merasa nyaman dengan motor dan melihat hasil apa yang bisa kami raih.”

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Sementara Quartararo tetap menjadi pembalap Yamaha terdepan di posisi ke-15, Miller, Alex Rins, dan Razgatlioglu terpaut selisih sepuluh poin di posisi ke-19, ke-20, dan ke-21.