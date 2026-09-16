Joan Mir Absen di Red Bull Ring, Honda Turunkan Nakagami

Joan Mir telah mengundurkan diri dari balapan MotoGP Austria akhir pekan ini di Sirkuit Red Bull Ring.

Pembalap HRC tersebut mundur pada lap ke-6 Grand Prix Misano hari Minggu lalu, kemudian pergi ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembalap tes HRC, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir dan mendampingi Luca Marini pada akhir pekan ini.

Joan Mir, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Pernyataan HRC menambahkan: 'Mengingat gejala yang sebelumnya muncul di Italia dan belum adanya diagnosis yang pasti, tim medis Mir menyarankan agar ia fokus pada pemulihan dan mundur dari GP Austria.

'Langkah ini akan memberikan kesempatan bagi pembalap bernomor 36 tersebut untuk beristirahat serta memungkinkan dilakukannya pemeriksaan dan analisis lebih lanjut.

'Usai menjalani uji coba di Mugello, Pembalap Pengembang Honda HRC, Takaaki Nakagami, akan menunggangi motor Honda HRC Castrol RC213V pada akhir pekan balapan di Spielberg.

'Karena sudah dijadwalkan untuk mengikuti uji coba pasca-balapan pada hari Senin, kesempatan ini memungkinkan Nakagami dan HRC untuk melanjutkan pengujian motor 1.000cc tersebut serta melakukan persiapan lebih lanjut untuk penampilan *wildcard* pembalap bernomor #30 itu di GP Jepang.'

Penampilan MotoGP terakhir Nakagami adalah di Motegi pada musim lalu; setelah itu, ia berfokus pada pengembangan prototipe Honda 850cc/Pirelli.

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