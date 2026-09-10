Marini Temukan Inspirasi dari Kesuksesan Valentino Rossi di MotoGP

Valentino Rossi masih dianggap sebagai sosok penting di paddock MotoGP bahkan lima tahun setelah pensiun, dan puncak kesuksesannya beriringan dengan perkembangan adiknya, Luca Marini.

Memang, Marini tidak memiliki level karier yang sama dengan Rossi, tapi ia mampu mengembangkan reputasinya sendiri di paddock MotoGP.

Pembalap asal Italia ini memantapkan reputasinya sebagai salah satu pembalap yang paling piawai berbicara di MotoGP. Kemampuan komunikasi serta pendekatan analitisnya terhadap balapan telah terasah selama tiga tahun di HRC, dan ia akan pindah ke Tech3 KTM untuk tahun 2027, dan akan memiliki peran penting dalam pengembangan RC16 versi 850cc.

Bagi Marini, perjalanan di dunia balap motor bermula dari sosok sang kakak; ia memperoleh "banyak motivasi" dengan berada di dekat kakaknya selama masa-masa perebutan gelar juara pada tahun 2000-an.

Luca Marini, Enea Bastianini, MotoGP 2026. © Gold and Goose

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"Saat saya masih muda, saya mendampingi kakak saya ke berbagai tempat dan negara di dunia; saya turut merasakan dan menjalani langsung segala kesuksesan yang diraihnya saat itu," ujar Luca Marini kepada MotoGP.com.

"Kita semua tahu apa yang telah dilakukan dan dicapai Vale [Valentino Rossi] di lintasan balap, namun juga kerja keras di baliknya. Hal itu memberikan banyak inspirasi serta perasaan yang luar biasa bagi saya, karena saya menikmati setiap momennya."

Menjadi saudara dari pembalap seperti itu bisa saja mendatangkan tekanan lebih besar, namun Marini tidak sependapat.

"Saya tidak akan bilang ada tekanan lebih; ​​setiap pembalap MotoGP menghadapi tekanan yang besar, sulit bagi kami untuk bersaing di level ini," ujarnya.

"Mungkin saat saya baru masuk ke kejuaraan dunia, banyak orang yang sedikit lebih sering mengusik saya. Saya sudah belajar menghadapinya sejak muda."

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Luca Marini, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Sejak Marini mulai berkompetisi secara penuh di Grand Prix pada tahun 2016 di kelas Moto2, ia telah berkembang menjadi seorang profesional, namun keluarga tetap menjadi aspek penting dalam kariernya.

"Memang sulit, karena tekanan yang terus-menerus kita hadapi sepanjang tahun - terutama pada momen-momen tertentu selama musim balap - itu berat," ujar Marini.

"Inilah bagian tersulitnya: saat Anda menghadapi masalah di sini, lalu tiba di rumah dalam kondisi yang sangat berat dan merasa hancur.

“Setiap orang pasti mengalami pasang surut kehidupan, dan saat berada di masa-masa sulit, rasanya berat untuk menatap ke depan serta terus berjuang.

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“Tidak mudah menghadapi saya saat saya sedang terpuruk, namun Marta [istri Marini] selalu melakukan tugasnya dengan luar biasa; dia tahu betul bagaimana harus berbicara dengan saya - atau kapan sebaiknya tidak mengajak saya bicara.

“Kami sudah lama saling mengenal, dan saya sangat beruntung memiliki keluarga seperti ini karena segalanya berjalan sesuai dengan impian masa kecil saya.”