Brad Binder Gabung Tim WorldSBK BMW untuk Musim 2027

BMW telah mengonfirmasi bahwa Brad Binder akan pindah ke tim pabrikan WorldSBK mereka pada tahun 2027.

Binder akan berpasangan dengan Miguel Oliveira, yang kesepakatannya untuk tetap bersama BMW pada 2027 telah dikonfirmasi pekan lalu sebelum WorldSBK Prancis di Magny-Cours.

Di hari yang sama, Danilo Petrucci mengonfirmasi dirinya tidak akan bertahan bersama tim pabrikan WorldSBK merek Bavaria itu tahun depan.

Kursi pembalap asal Italia tersebut telah dikaitkan dengan Binder sepanjang musim panas, dan kepastian kepindahannya ke BMW berarti pabrikan asal Jerman itu akan menyatukan kembali duet pembalap yang pernah dimiliki KTM saat terakhir kali memenangkan balapan MotoGP pada tahun 2022.

Binder akan pindah ke BMW dan ajang WorldSBK setelah tujuh musim bersama tim pabrikan KTM di MotoGP.

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Binder memenangkan dua balapan dalam dua musim pertamanya di kelas utama, serta satu balapan Sprint di Jerez pada tahun 2023, namun performanya menurun sejak 2024 dan ia belum pernah lagi naik podium sejak balapan pembuka musim tersebut di Qatar.

Brad Binder, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

"Kami sangat senang menyambut Brad [Binder] ke dalam keluarga BMW Motorrad Motorsport," ujar Sven Blusch, Kepala BMW Motorrad Motorsport.

"Hal yang sangat mengesankan bagi kami adalah tekad bulatnya untuk memulai babak baru di WorldSBK.

"Tujuannya jelas: ia ingin bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

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“Pertama-tama, ia perlu beradaptasi dengan BMW M1000 RR dan kejuaraan dunia yang baru, dan kami yakin ia akan melakukannya dengan cepat.

“Dengan Brad dan Miguel [Oliveira], dua mantan rekan setim kembali dipersatukan; mereka saling melengkapi dengan sempurna, baik dari segi kepribadian maupun gaya membalap. Kombinasi ini memiliki potensi yang besar.”

Brad Binder, KTM Factory Racing, 2026 British MotoGP © Gold and Goose

Blusch menambahkan bahwa BMW terus berupaya mewujudkan proyek-proyek masa depan bersama Danilo Petrucci.

"Pada saat yang sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Danilo [Petrucci] atas komitmennya yang luar biasa. Kami ingin menutup musim ini dengan hasil yang kuat dan sedang mengupayakan masa depan bersama dalam proyek-proyek lain."

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Pengumuman kepindahan Binder ke BMW menjadikannya pembalap kedua minggu ini yang memastikan diri beralih ke WorldSBK, setelah kepastian posisi Jack Miller di tim Pata Yamaha diumumkan secara resmi kemarin.