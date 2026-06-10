Pembalap yang Turun pada Tes MotoGP 2027 Pertama di Brno

Tes pasca balapan Brno mendatang akan menandai awal dari era baru MotoGP, dengan pembalap akan mencoba prototipe 850cc dan ban Pirelli untuk pertama kalinya.

Menurut AS.com, tes tertutup ini 'dibatasi maksimal dua pembalap per pabrikan, dan Pirelli mensyaratkan setidaknya satu di antaranya adalah pembalap reguler'.

Kedengarannya seperti tugas yang cukup sederhana, dan dengan prototipe tahun depan yang masih dalam tahap pengembangan awal, rasanya tidak sulit untuk memiliki lebih dari dua motor per pabrikan.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha. © Gold & Goose

Namun, sampai saat ini baru empat pembalap yang sudah memastikan bertahan dengan pabrikan mereka saat ini untuk 2027: Marco Bezzecchi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) and Diogo Moreira (LCR Honda).

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Rekan satu tim Moreira di LCR Honda, Johann Zarco, juga memiliki kontrak tetapi ia absen karena cedera.

Pada kenyataannya, semua kursi tim pabrikan di masa depan telah diputuskan, dengan pengumuman masih menunggu kesepakatan komersial baru MSMA-MotoGP SEG selesai.

Bahkan dengan menambahkan para pembalap 'tidak resmi' ke dalam perhitungan, tidak banyak pembalap yang bisa turun untuk tes Brno.

Banyaknya perpindahan di MotoGP berarti hanya dua nama tambahan - juara bertahan Marc Marquez dan sesama pembalap Ducati Fermin Aldeguer - yang bertahan dengan pabrikan mereka saat ini untuk 2027.

Kecuali jika sebuah tim pabrikan bersedia memberi kesempatan itu kepada pembalap yang akan hengkang, maka hanya lima dari sepuluh pembalap yang mungkin akan berada di lintasan - meskipun Aprilia, Yamaha, Honda, dan Ducati setidaknya dapat memenuhi permintaan satu pembalap.

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Maverick Vinales, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

KTM, yang diperkirakan akan menurunkan line-up pabrikan yang sepenuhnya baru musim depan dengan Fabio di Giannantonio dan Alex Marquez, menghadapi pilihan yang lebih rumit.

Dari para pembalapnya saat ini, Pedro Acosta akan pindah ke Ducati, sementara Enea Bastianini dari Tech3 dikaitkan kuat dengan Trackhouse Aprilia.

Sementara itu, masa depan Brad Binder dan Maverick Vinales masih belum pasti. Siapa di antara keduanya, jika ada, yang dipilih untuk tes Brno dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang siapa yang masih berpeluang untuk tahun 2027.

Tapi, dengan pembalap tes sekaliber Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, Pirelli mungkin akan melonggarkan situasi tersebut untuk mengizinkan kedua mantan bintang MotoGP itu mewakilkan pabrikan Austria di Mugello.

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Tes Pirelli berikutnya dengan para pembalap utama diperkirakan akan diadakan pada bulan September.