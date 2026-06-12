Morbidelli Punya Urusan yang Belum Selesai dengan MotoGP

Franco Morbidelli termasuk di antara beberapa pembalap MotoGP yang masa depannya tidak pasti setelah 2026.

Runner-up musim 2020 untuk Petronas SRT Yamaha itu mengakhiri paceklik podium selama tiga tahun depan dua podium bersama VR46 tahun lalu.

Tahun ini Morbido juga sudah sekali naik podium Sprint Race, yakni di Jerez yang diguyur hujan.

“Saya ingin mendedikasikan hasil ini kepada orang-orang yang menderita, yang berpikir bahwa mereka tidak punya kesempatan, hanya berpikir bahwa mereka lebih buruk daripada orang lain,” kata Morbidelli setelah naik podium secara mengejutkan.

Franco Morbidelli, Jerez Sprint 2026. © Gold and Goose

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“Pikiran saya bersama mereka... [Orang-orang berkata] ‘dia tidak punya peluang, dia tidak bisa meraih hasil, dia tidak punya kecepatan, dia tidak punya apa-apa’. Dan lihatlah, kita di sini.

“Saya berterima kasih kepada semua orang di dalam tim, dan saya mendedikasikan podium ini untuk orang-orang yang menderita.”

Namun, Morbidelli belum pernah finis lebih tinggi dari P7 dalam balapan kering tahun ini, hanya sekali finis 10 besar di Grand Prix, dan menjadi pembalap Ducati paling bawah di posisi ke-14 klasemen.

Meski rekan setimnya, Fabio di Giannantonio, akan pindah ke KTM musim depan, posisi Morbidelli terancam serius oleh rumor susunan pembalap serba-baru di VR46 yang berisikan Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega.

Morbidelli bukan satu-satunya pemenang balapan MotoGP yang mungkin tidak berada di grid saat kejuaraan menyongsong era baru tahun depan, karena Alex Rins, Brad Binder, dan Jack Miller tampaknya tidak akan memiliki kursi tahun depan.

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Karier baru di World Superbike bisa menjadi alternatif yang layak bagi mereka yang tidak diikutsertakan, terutama mengingat peralihan Superbike ke ban Michelin.

Franco Morbidelli, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

"Tugas saya belum selesai di sini"

Namun, Morbidelli mengatakan bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai di MotoGP.

“Saya seorang pembalap. Saya mencintai balapan. Saya belum menyelesaikan tugas saya di sini,” kata Morbidelli tentang masa depannya selama akhir pekan di Balaton Park.

“Saya pikir tugas saya sedikit berubah setelah tiga tahun pertama di MotoGP. Saya berencana untuk memenangkan kejuaraan dan saya sudah sangat dekat setelah dua tahun di tahun 2020.

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“Tapi kemudian saya mengalami beberapa masalah dan saya tidak bisa mendekati tujuan saya. Jadi tujuan saya sedikit berubah.

“Sekarang yang terpenting adalah kembali memenangkan balapan terlebih dahulu. Akan sangat penting untuk kembali memenangkan balapan sebelum memikirkan memenangkan kejuaraan. Saat ini saya masih jauh dari itu.

“Jadi saya ingin menyelesaikan tugas saya. Itulah yang ingin saya lakukan.”