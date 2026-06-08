Terseret Insiden Start GP Hungaria, Di Giannantonio Minta MotoGP Berbenah

Fabio di Giannantonio mempertanyakan aspek keselamatan MotoGP setelah insiden besar kedua dalam tiga Grand Prix.

Pembalap VR46 Ducati itu termasuk di antara lima pembalap yang terlibat dalam kecelakaan di Balaton Park pada hari Minggu.

Jorge Martin kehilangan kendali saat pengereman dan menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang juga menyeret Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Raul Fernandez.

Turn 1 accident, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Berbeda dari insiden restart Catalunya di mana Johann Zarco menderita cedera kaki serius, kali ini para pembalap lolos dari cedera besar. Martin dianggap bersalah atas insiden tersebut, dan dihukum long-lap penalty untuk balapan berikutnya.

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Di Giannantonio, yang pulih untuk finis ke-10 setelah kembali mengikuti balapan, mengatakan bahwa pembalap mengambil risiko berlebihan di awal Grand Prix.

“Pertama-tama, saya harap semua orang selamat, itu yang terpenting,” katanya.

“Tapi tentu saja, apa pun yang terjadi pada Jorge, kita perlu menghindarinya.

“Saya pikir, dan ini juga tentang diri saya sendiri, kita terlalu banyak mengambil risiko setiap saat.

“Kita tidak hanya mengambil risiko untuk jatuh atau kehilangan kendali [untuk diri kita sendiri], kita mengambil risiko membahayakan nyawa pembalap lain.

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“Karena hari ini bisa jadi jauh lebih buruk lagi. Dan ini sama sekali tidak baik, baik untuk olahraga kita maupun untuk hidup kita.

“Jadi saya pikir jika kita tidak memahami hal ini dengan hukuman yang baik, kita perlu melakukannya dengan hukuman yang buruk.

“Saya pikir sungguh gila bahwa saya harus berdoa sebelum balapan - bukan untuk balapan yang bagus, tetapi untuk aman setelah tikungan pertama. Saya pikir ini benar-benar gila.”

Aftermath of Turn 1 incident, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Pentingnya posisi di tikungan pertama meningkat dalam beberapa musim terakhir karena kesulitan mengikuti pembalap lain akibat ban depan yang terlalu panas dan udara kotor dari aerodinamika.

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“Bisa jadi karena alasan apa pun. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin balapan; saya ingin berjuang keras untuk posisi saya, tetapi saya ingin pulang,” kata di Giannantonio.

“Dan saat ini, saya pikir kita mengalami hal-hal gila di start dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya selalu mengatakan - dan itu harus sama bagi saya jika saya melakukan hal-hal ini - itu sama sekali tidak dapat diterima.”

MotoGP sudah mengevaluasi langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan start, termasuk kemungkinan beralih dari tiga pembalap per baris ke grid dua-dua ala Formula 1.

Di Giannantonio percaya peningkatan jarak antar pembalap dapat mengurangi insentif untuk mengambil risiko berlebihan.

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“Tentu saja, kami sangat dekat [satu sama lain] di tikungan pertama,” katanya. “Dan jika seorang pembalap mengambil risiko besar, imbalannya sangat tinggi saat ini.

“Jika kita tiba dengan jarak yang jauh lebih besar di antara kita, maka Anda mengambil risiko besar hanya untuk dua tempat. Mungkin itu tidak sepadan. Dan mungkin Anda tidak melakukannya.

“Jadi apa pun yang diperlukan untuk menciptakan jarak, tentu saja itu yang terbaik.”

Ketika ditanya apakah karakteristik tikungan pertama di Barcelona dan Balaton menjadi masalah, pembalap Italia itu menjawab:

“Ada trek yang lebih kritis daripada yang lain, di mana kita tiba dengan kecepatan tinggi atau apa pun, tetapi saya pikir kami adalah pembalap terbaik di dunia; kami dapat mengatasi situasi tersebut.

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“Tetapi sekali lagi, jika kami tidak dapat melakukannya sendiri, sedikit ruang lebih, atau memulai lebih dekat ke tikungan pertama atau apa pun, tentu akan membantu.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Di Giannantonio meraih kemenangan di Catalunya meski merasakan sakit akibat cedera tangan yang disebabkan debries dari kecelakaan Alex Marquez sebelumnya.

Pemulihannya di Balaton juga mengesankan, meskipun itu hanya menggarisbawahi apa yang mungkin terjadi.

“Jika kita melihat balapan hanya setelah lap kedua, itu adalah balapan yang bagus,” katanya.

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“Beberapa lap pertama sulit karena saya merasa mual setelah kecelakaan itu.

“Tapi kecepatan saya sangat bagus. Setelah lap kedua saya tertinggal 20 detik dari Marquez dan di akhir lap 28 detik.

"Jadi artinya podium dimungkinkan karena Pecco finis 11 detik di belakang."

Hasil ini menempatkan di Giannantonio di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia, tertinggal 42 poin dari pemimpin klasemen Bezzecchi dan hanya unggul enam poin dari pembalap KTM Pedro Acosta.