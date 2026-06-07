Martin Dihukum Double Long-Lap Penalti atas Insiden Start GP Hungaria

Jorge Martin dijatuhi hukuman besar setelah menyebabkan insiden di awal MotoGP Hungaria.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Turn 1 crash, 2026 Hungarian MotoGP.
Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Turn 1 crash, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Steward MotoGP telah memberikan penalti double long-lap kepada Jorge Martin setelah kesalahannya memicu insiden besar di Tikungan 1 pada MotoGP Hungaria hari Minggu.

Start dari posisi kedelapan, Martin kehilangan kendali dalam pengereman dan menabrak sisi samping rekan setimnya di Aprilia dan pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Raul Fernandez juga ikut terjatuh akibat tabrakan tersebut.

Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP.
Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Bezzecchi dan Martin menjalani pemeriksaan medis, dan tidak ditemukan patah tulang.

Martin telah dihukum oleh Steward karena tindakan yang menciptakan situasi berbahaya bagi banyak pembalap dan/atau menyebabkan kecelakaan.

"Sebagai pelanggaran pertama musim ini, hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah Penalti Long Lap Ganda."

Aftermath of Turn 1 incident, 2026 Hungarian MotoGP.
Aftermath of Turn 1 incident, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Juara dunia 2024, Martin, menerima hukuman yang sama untuk insiden serupa di Tikungan 1 di Motegi musim lalu.

Hukuman lebih ketat untuk kesalahan yang dilakukan di awal atau lap pertama balapan, karena risiko beberapa pembalap terlibat.

Dengan kedua Aprilia gagal finis, Martin tetap tertinggal 20 poin dari Bezzecchi di klasemen sementara.

Namun, Giannantonio yang berada di posisi ketiga klasemen kembali bergabung dan menyelamatkan empat poin, sementara pemenang balapan Marc Marquez semakin mendekati Bezzecchi dengan selisih 30 poin di akhir pekan ini.

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Martin Dihukum Double Long-Lap Penalti atas Insiden Start GP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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