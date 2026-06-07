MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Catat Kemenangan GP ke-100

Hasil balapan MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Hungary MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose
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Marc Marquez mengalahkann Pedro Acosta dalam duel ketat untuk meraih kemenangan Grand Prix ke-100 yang lama ditunggu, dan mengurangi selisih poin dengan Marco Bezzecchi dalam perebutan juara di MotoGP Hungaria 2026.

Balapan dimulai secara dramatis ketika Jorge Martin kehilangan kendali dalam pengereman di Tikungan 1 dan, seperti di Motegi tahun lalu, ia menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer juga terseret dalam insiden tersebut.

Bezzecchi dan Martin pergi ke pusat medis, tanpa ditemukan adanya patah tulang, sementara posisi ketiga dalam kejuaraan dunia di Giannantonio bergabung kembali di belakang dan melakukan comeback untuk finis ke-10.

Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP.
Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah finis kedua di Sprint Race, Acosta menjadi satu-satunya pembalap di dua baris depan yang tidak memilih ban belakang Medium, meski sebagian besar pembalap di belakang juga memilih ban Soft untuk performa awal balapan.

Start Marquez mengalami wheelspin dari posisi pole, tetapi mampu mempertahankan keunggulan awal hingga Acosta menyalipnya di lap ke-2. Keduanya kemudian saling bergantian mencetak lap tercepat, sambil menjauh dari para pesaing.

Pertempuran dimulai dengan 13 lap tersisa ketika Marquez menyalip Acosta di Tikungan 9. Acosta memotong jalur di tikungan keluar, memaksa seniornya untuk menaikkan posisi motornya.

Marquez kembali menyerang di tikungan terakhir, tetapi Acosta tetap bertahan di sisi luar.

Butuh percobaan ketiga sampai akhirnya Marquez berhasil menyalip di Tikungan 5 pada kesempatan berikutnya, yang mengantarkannya meraih kemenangan pertamanya sejak Misano tahun lalu.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, keluar dari lap pertama di posisi ketiga, kemudian tetap unggul jauh dari perebutan sengit untuk posisi keempat yang melibatkan Jack Miller, Luca Marini, Diogo Moreira, Joan Mir, Ai Ogura, dan pembalap pengganti Iker Lecuona.

Ogura akhirnya memenangkan pertarungan itu, sementara Lecuona senang dengan posisi ketujuh.

Grand Prix Ceko di Brno akan berlangsung dua minggu lagi.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Diff
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)23 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.343s
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+11.632s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+15.539s
5Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+18.669s
6Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+21.794s
7Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+22.815s
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+23.283s
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+24.491s
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+24.601s
11Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+25.135s
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+28.386s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+29.207s
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+31.333s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+32.536s
16Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+54.604s
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)DNF
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)DNF
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)DNF

* Rookie

MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Catat Kemenangan GP ke-100
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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