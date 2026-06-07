MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Catat Kemenangan GP ke-100
Hasil balapan MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Marc Marquez mengalahkann Pedro Acosta dalam duel ketat untuk meraih kemenangan Grand Prix ke-100 yang lama ditunggu, dan mengurangi selisih poin dengan Marco Bezzecchi dalam perebutan juara di MotoGP Hungaria 2026.
Balapan dimulai secara dramatis ketika Jorge Martin kehilangan kendali dalam pengereman di Tikungan 1 dan, seperti di Motegi tahun lalu, ia menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.
Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer juga terseret dalam insiden tersebut.
Bezzecchi dan Martin pergi ke pusat medis, tanpa ditemukan adanya patah tulang, sementara posisi ketiga dalam kejuaraan dunia di Giannantonio bergabung kembali di belakang dan melakukan comeback untuk finis ke-10.
Setelah finis kedua di Sprint Race, Acosta menjadi satu-satunya pembalap di dua baris depan yang tidak memilih ban belakang Medium, meski sebagian besar pembalap di belakang juga memilih ban Soft untuk performa awal balapan.
Start Marquez mengalami wheelspin dari posisi pole, tetapi mampu mempertahankan keunggulan awal hingga Acosta menyalipnya di lap ke-2. Keduanya kemudian saling bergantian mencetak lap tercepat, sambil menjauh dari para pesaing.
Pertempuran dimulai dengan 13 lap tersisa ketika Marquez menyalip Acosta di Tikungan 9. Acosta memotong jalur di tikungan keluar, memaksa seniornya untuk menaikkan posisi motornya.
Marquez kembali menyerang di tikungan terakhir, tetapi Acosta tetap bertahan di sisi luar.
Butuh percobaan ketiga sampai akhirnya Marquez berhasil menyalip di Tikungan 5 pada kesempatan berikutnya, yang mengantarkannya meraih kemenangan pertamanya sejak Misano tahun lalu.
Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, keluar dari lap pertama di posisi ketiga, kemudian tetap unggul jauh dari perebutan sengit untuk posisi keempat yang melibatkan Jack Miller, Luca Marini, Diogo Moreira, Joan Mir, Ai Ogura, dan pembalap pengganti Iker Lecuona.
Ogura akhirnya memenangkan pertarungan itu, sementara Lecuona senang dengan posisi ketujuh.
Grand Prix Ceko di Brno akan berlangsung dua minggu lagi.
MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Diff
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|23 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.343s
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+11.632s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+15.539s
|5
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+18.669s
|6
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+21.794s
|7
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+22.815s
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+23.283s
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+24.491s
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+24.601s
|11
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+25.135s
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+28.386s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+29.207s
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+31.333s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+32.536s
|16
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+54.604s
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|DNF
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|DNF
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|DNF
* Rookie