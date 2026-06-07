MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Catat Kemenangan GP ke-100

Marc Marquez mengalahkann Pedro Acosta dalam duel ketat untuk meraih kemenangan Grand Prix ke-100 yang lama ditunggu, dan mengurangi selisih poin dengan Marco Bezzecchi dalam perebutan juara di MotoGP Hungaria 2026.

Balapan dimulai secara dramatis ketika Jorge Martin kehilangan kendali dalam pengereman di Tikungan 1 dan, seperti di Motegi tahun lalu, ia menabrak rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer juga terseret dalam insiden tersebut.

Bezzecchi dan Martin pergi ke pusat medis, tanpa ditemukan adanya patah tulang, sementara posisi ketiga dalam kejuaraan dunia di Giannantonio bergabung kembali di belakang dan melakukan comeback untuk finis ke-10.

Martin, Bezzecchi, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Setelah finis kedua di Sprint Race, Acosta menjadi satu-satunya pembalap di dua baris depan yang tidak memilih ban belakang Medium, meski sebagian besar pembalap di belakang juga memilih ban Soft untuk performa awal balapan.

Start Marquez mengalami wheelspin dari posisi pole, tetapi mampu mempertahankan keunggulan awal hingga Acosta menyalipnya di lap ke-2. Keduanya kemudian saling bergantian mencetak lap tercepat, sambil menjauh dari para pesaing.

Pertempuran dimulai dengan 13 lap tersisa ketika Marquez menyalip Acosta di Tikungan 9. Acosta memotong jalur di tikungan keluar, memaksa seniornya untuk menaikkan posisi motornya.

Marquez kembali menyerang di tikungan terakhir, tetapi Acosta tetap bertahan di sisi luar.

Butuh percobaan ketiga sampai akhirnya Marquez berhasil menyalip di Tikungan 5 pada kesempatan berikutnya, yang mengantarkannya meraih kemenangan pertamanya sejak Misano tahun lalu.

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Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Rekan setimnya, Pecco Bagnaia, keluar dari lap pertama di posisi ketiga, kemudian tetap unggul jauh dari perebutan sengit untuk posisi keempat yang melibatkan Jack Miller, Luca Marini, Diogo Moreira, Joan Mir, Ai Ogura, dan pembalap pengganti Iker Lecuona.

Ogura akhirnya memenangkan pertarungan itu, sementara Lecuona senang dengan posisi ketujuh.

Grand Prix Ceko di Brno akan berlangsung dua minggu lagi.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Diff 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 23 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.343s 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +11.632s 4 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +15.539s 5 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +18.669s 6 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +21.794s 7 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +22.815s 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +23.283s 9 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +24.491s 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +24.601s 11 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +25.135s 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +28.386s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +29.207s 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +31.333s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +32.536s 16 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +54.604s Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) DNF Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) DNF Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) DNF

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* Rookie