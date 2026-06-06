MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Marc Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park yang merupakan kemenangan pertamanya sejak kembali dari operasi bahu.
Meskipun bersikeras bahwa dia tidak cukup bugar untuk memperebutkan podium, Marquez mengubah pole menjadi pemimpin awal, kemudian dengan cepat membangun jarak atas Pedro Acosta dari KTM.
Aprilia Marco Bezzecchi melesat dari posisi keenam ke posisi ketiga di Tikungan 1, kemudian diburu oleh Fermin Aldeguer - sampai pembalap Gresini berlari lebar.
Kesalahan itu diserahkan ke posisi keempat kepada Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.
Rekan setim dan rival utama Martin dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, memotong chicane saat mencoba melewati Diogo Moreira dalam perjalanannya ke urutan keenam.
Tidak seperti di Mugello akhir pekan lalu, di mana Fernandez dan Martin memilih ban belakang Medium saat finis 1-2, kali ini semua pembalap memilih ban belakang Soft untuk Sprint Race.
MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pemblap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|13 laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.548s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.722s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.973s
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+4.366s
|6
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+5.708s
|7
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+6.285s
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+7.587s
|9
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+8.237s
|10
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+8.469s
|11
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+11.609s
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+12.07s
|13
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+14.173s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.799s
|15
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+15.961s
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+16.376s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+17.07s
|18
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+17.381s
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+19.49s
|20
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+20.662s
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+24.063s
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+30.947s
* Rookie