MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Hungary MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose
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Marc Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park yang merupakan kemenangan pertamanya sejak kembali dari operasi bahu.

Meskipun bersikeras bahwa dia tidak cukup bugar untuk memperebutkan podium, Marquez mengubah pole menjadi pemimpin awal, kemudian dengan cepat membangun jarak atas Pedro Acosta dari KTM.

Aprilia Marco Bezzecchi melesat dari posisi keenam ke posisi ketiga di Tikungan 1, kemudian diburu oleh Fermin Aldeguer - sampai pembalap Gresini berlari lebar.

Kesalahan itu diserahkan ke posisi keempat kepada Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.

Rekan setim dan rival utama Martin dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, memotong chicane saat mencoba melewati Diogo Moreira dalam perjalanannya ke urutan keenam.

Tidak seperti di Mugello akhir pekan lalu, di mana Fernandez dan Martin memilih ban belakang Medium saat finis 1-2, kali ini semua pembalap memilih ban belakang Soft untuk Sprint Race.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sprint Race

PosPemblapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)13 laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.548s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.722s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+3.973s
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+4.366s
6Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+5.708s
7Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+6.285s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+7.587s
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+8.237s
10Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+8.469s
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+11.609s
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+12.07s
13Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+14.173s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+15.799s
15Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+15.961s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+16.376s
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+17.07s
18Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+17.381s
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+19.49s
20Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+20.662s
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+24.063s
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+30.947s

* Rookie

MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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