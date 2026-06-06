MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race

Marc Marquez mendominasi Sprint Race MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park yang merupakan kemenangan pertamanya sejak kembali dari operasi bahu.

Meskipun bersikeras bahwa dia tidak cukup bugar untuk memperebutkan podium, Marquez mengubah pole menjadi pemimpin awal, kemudian dengan cepat membangun jarak atas Pedro Acosta dari KTM.

Aprilia Marco Bezzecchi melesat dari posisi keenam ke posisi ketiga di Tikungan 1, kemudian diburu oleh Fermin Aldeguer - sampai pembalap Gresini berlari lebar.

Kesalahan itu diserahkan ke posisi keempat kepada Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.

Rekan setim dan rival utama Martin dalam pertarungan gelar, Jorge Martin, memotong chicane saat mencoba melewati Diogo Moreira dalam perjalanannya ke urutan keenam.

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Tidak seperti di Mugello akhir pekan lalu, di mana Fernandez dan Martin memilih ban belakang Medium saat finis 1-2, kali ini semua pembalap memilih ban belakang Soft untuk Sprint Race.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Sprint Race Pos Pemblap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 13 laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.548s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.722s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.973s 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +4.366s 6 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +5.708s 7 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +6.285s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +7.587s 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +8.237s 10 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +8.469s 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +11.609s 12 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +12.07s 13 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +14.173s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.799s 15 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +15.961s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +16.376s 17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +17.07s 18 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +17.381s 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +19.49s 20 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +20.662s 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +24.063s 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +30.947s

* Rookie