Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park

Marc Marquez telah memangkas 25 poin dari Marco Bezzecchi setelah kemenangan pertamanya musim ini yang di MotoGP Hungaria di Balaton Park.

Kemalangan dialami Bezzecchi yang ditabrak oleh rekan setim sekaligus rivalnya di kejuaraan, Jorge Martin, yang juga menyeret Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer.

Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Diggia bergabung dengan balapan di belakang dan bertarung untuk finis ke-10, kini hanya unggul enam poin dari Pedro Acosta yang finis kedua di belakang Marquez.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Klasemen MotoGP 2026 - Balaton Park - Rd 8/22 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 180 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 160 (-20) 3 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 138 (-42) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 132 (-48) 5 ^2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 108 (-72) 6 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 105 (-75) 7 ^1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 99 (-81) 8 ˅3 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 93 (-87) 9 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 67 (-113) 10 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 64 (-116) 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 57 (-123) 12 ^1 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 48 (-132) 13 ˅1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 48 (-132) 14 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 40 (-140) 15 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 37 (-143) 16 ^1 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 36 (-144) 17 ˅1 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 34 (-146) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 15 (-165) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 12 (-168) 20 ^3 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 11 (-169) 21 NA Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 9 (-171) 22 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 9 (-171) 23 ˅3 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 6 (-174) 24 ˅3 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 4 (-176)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie