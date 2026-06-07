Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park
Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park, putran 8 dari 22.
Marc Marquez telah memangkas 25 poin dari Marco Bezzecchi setelah kemenangan pertamanya musim ini yang di MotoGP Hungaria di Balaton Park.
Kemalangan dialami Bezzecchi yang ditabrak oleh rekan setim sekaligus rivalnya di kejuaraan, Jorge Martin, yang juga menyeret Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer.
Diggia bergabung dengan balapan di belakang dan bertarung untuk finis ke-10, kini hanya unggul enam poin dari Pedro Acosta yang finis kedua di belakang Marquez.
Klasemen MotoGP 2026 - Balaton Park - Rd 8/22
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|180
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|160
|(-20)
|3
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|138
|(-42)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|132
|(-48)
|5
|^2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|108
|(-72)
|6
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|105
|(-75)
|7
|^1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|99
|(-81)
|8
|˅3
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|93
|(-87)
|9
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|67
|(-113)
|10
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|64
|(-116)
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|57
|(-123)
|12
|^1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|48
|(-132)
|13
|˅1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|48
|(-132)
|14
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|40
|(-140)
|15
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|37
|(-143)
|16
|^1
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|36
|(-144)
|17
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|34
|(-146)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|15
|(-165)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|12
|(-168)
|20
|^3
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|11
|(-169)
|21
|NA
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|9
|(-171)
|22
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|9
|(-171)
|23
|˅3
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|6
|(-174)
|24
|˅3
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|4
|(-176)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie