Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park

Pembaruan klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park, putran 8 dari 22.

Martin, Bezzecchi crash, 2026 Hungarian MotoGP.
Martin, Bezzecchi crash, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Marc Marquez telah memangkas 25 poin dari Marco Bezzecchi setelah kemenangan pertamanya musim ini yang di MotoGP Hungaria di Balaton Park.

Kemalangan dialami Bezzecchi yang ditabrak oleh rekan setim sekaligus rivalnya di kejuaraan, Jorge Martin, yang juga menyeret Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer.

Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP.
Martin falls at Turn 1, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Diggia bergabung dengan balapan di belakang dan bertarung untuk finis ke-10, kini hanya unggul enam poin dari Pedro Acosta yang finis kedua di belakang Marquez.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Klasemen MotoGP 2026 - Balaton Park - Rd 8/22

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)180 
2=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)160(-20)
3=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)138(-42)
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)132(-48)
5^2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)108(-72)
6=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)105(-75)
7^1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)99(-81)
8˅3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)93(-87)
9=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)67(-113)
10=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)64(-116)
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)57(-123)
12^1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)48(-132)
13˅1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)48(-132)
14=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)40(-140)
15=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)37(-143)
16^1Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*36(-144)
17˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)34(-146)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)15(-165)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)12(-168)
20^3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)11(-169)
21NAIker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)9(-171)
22=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*9(-171)
23˅3Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)6(-174)
24˅3Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)4(-176)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Pedro Acosta
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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