MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park

Hasil Sesi Warm-Up untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Fermin Aldeguer, 2026 Hungarian MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Fermin Aldeguer memimpin sesi wrm-up Minggu pagi untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, diikuti oleh Pedro Acosta dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Pemenang Sprint Race Marc Marquez berada di posisi kelima untuk Ducati, di depan rekan setim Bezzecchi di Apriilia, Jorge Martin, yang terjatuh.

Lebih dari setengah pembalap mengganti ban belakang dari Soft ke Medium untuk mempersiapkan Grand Prix.

Tetapi, Acosta, Marquez, dan Iker Lecuona masih bertahan dengan ban Soft pagi ini.

Grand Prix 23 lap dimulai pada pukul 14:00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

Jorge Martin, 2026 Hungarian MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP 2026 Hungaria - Balaton Park - Hasil Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)1'37.68s5/6293k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.320s5/6297k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.569s6/6298k
4Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.585s5/6296k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.637s6/6297k
6Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.659s5/5294k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.674s6/6297k
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.675s5/6293k
9Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.820s5/6293k
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.883s6/6297k
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.961s6/6289k
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.045s3/6296k
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.067s5/6297k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.107s6/6294k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.128s6/6296k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.436s5/6294k
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.828s2/6293k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.940s3/6298k
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+2.196s2/6292k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+2.238s2/6291k
21Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.907s5/6293k
22Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+3.069s2/2294k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Balaton Park:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)

Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.

Lecuona pernah menjadi pembalap full-time untuk Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, dan kem tujuh penampilan pengganti di MotoGP untuk Honda.

In this article

Marc Marquez
Pedro Acosta
Fermin Aldeguer
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Marco Bezzecchi
Jack Miller
Luca Marini
Toprak Razgatlioglu
MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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