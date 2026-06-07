MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park

Fermin Aldeguer memimpin sesi wrm-up Minggu pagi untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, diikuti oleh Pedro Acosta dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Pemenang Sprint Race Marc Marquez berada di posisi kelima untuk Ducati, di depan rekan setim Bezzecchi di Apriilia, Jorge Martin, yang terjatuh.

Lebih dari setengah pembalap mengganti ban belakang dari Soft ke Medium untuk mempersiapkan Grand Prix.

Tetapi, Acosta, Marquez, dan Iker Lecuona masih bertahan dengan ban Soft pagi ini.

Grand Prix 23 lap dimulai pada pukul 14:00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

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Jorge Martin, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP 2026 Hungaria - Balaton Park - Hasil Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'37.68s 5/6 293k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.320s 5/6 297k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.569s 6/6 298k 4 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.585s 5/6 296k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.637s 6/6 297k 6 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.659s 5/5 294k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.674s 6/6 297k 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.675s 5/6 293k 9 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.820s 5/6 293k 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.883s 6/6 297k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.961s 6/6 289k 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.045s 3/6 296k 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.067s 5/6 297k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.107s 6/6 294k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.128s 6/6 296k 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.436s 5/6 294k 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.828s 2/6 293k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.940s 3/6 298k 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +2.196s 2/6 292k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.238s 2/6 291k 21 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.907s 5/6 293k 22 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +3.069s 2/2 294k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Balaton Park:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025) Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)

Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

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Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.

Lecuona pernah menjadi pembalap full-time untuk Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, dan kem tujuh penampilan pengganti di MotoGP untuk Honda.