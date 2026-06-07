MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
Hasil Sesi Warm-Up untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Fermin Aldeguer memimpin sesi wrm-up Minggu pagi untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, diikuti oleh Pedro Acosta dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.
Pemenang Sprint Race Marc Marquez berada di posisi kelima untuk Ducati, di depan rekan setim Bezzecchi di Apriilia, Jorge Martin, yang terjatuh.
Lebih dari setengah pembalap mengganti ban belakang dari Soft ke Medium untuk mempersiapkan Grand Prix.
Tetapi, Acosta, Marquez, dan Iker Lecuona masih bertahan dengan ban Soft pagi ini.
Grand Prix 23 lap dimulai pada pukul 14:00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).
MotoGP 2026 Hungaria - Balaton Park - Hasil Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|1'37.68s
|5/6
|293k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.320s
|5/6
|297k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.569s
|6/6
|298k
|4
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.585s
|5/6
|296k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.637s
|6/6
|297k
|6
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.659s
|5/5
|294k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.674s
|6/6
|297k
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.675s
|5/6
|293k
|9
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.820s
|5/6
|293k
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.883s
|6/6
|297k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.961s
|6/6
|289k
|12
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.045s
|3/6
|296k
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.067s
|5/6
|297k
|14
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.107s
|6/6
|294k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.128s
|6/6
|296k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.436s
|5/6
|294k
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.828s
|2/6
|293k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.940s
|3/6
|298k
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+2.196s
|2/6
|292k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+2.238s
|2/6
|291k
|21
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.907s
|5/6
|293k
|22
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+3.069s
|2/2
|294k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Balaton Park:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
- Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)
Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.
Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.
Lecuona pernah menjadi pembalap full-time untuk Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, dan kem tujuh penampilan pengganti di MotoGP untuk Honda.