MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Grand Prix dari Balaton Park

Marc Marquez akan mengejar kemenangan Grand Prix pertamanya musim dari pole di MotoGP Hungaria hari Minggu.

Setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel kualifikasi yang ketat, Marquez tampil luar biasa pada Sprint Race di Balaton Park.

Pertanyaanya, apakah bahu yang masih dalam proses penyembuhan itu dapat mengimbangi kecepatannya selama 26 lap penuh.

Marquez dan Acosta hanya terpaut 0,053 detik di sesi kualifikasi, ketika Fermin Aldeguer dari Gresini memanfaatkan pembaruan sasis untuk GP25-nya untuk merebut tempat terakhir di barisan depan.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Baris kedua grid dipimpin oleh pembalap teratas Ducati di kejuaraan dunia, Fabio di Giannantonio dari VR46, yang terjatuh beberapa saat setelah Marquez di awal kualifikasi.

Francesco Bagnaia berjibaku dari Kualifikasi 1 untuk meraih posisi kelima di grid, di depan pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi.

Rekan satu tim dan penantang terdekat kejuaraan dunia, Jorge Martin, berada di posisi kedelapan, di antara pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, dan pembalap Honda terdepan, Luca Marini.

Jack Miller dari Pramac adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang lolos ke Kualifikasi 2, berada di posisi kedua belas di grid.

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

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Di belakang, pengganti Alex Marquez di tim Gresini, Iker Lecuona, memulai balapan dari posisi ke-16. Pembalap pengganti LCR, Cal Crutchlow, melengkapi grid pada debutnya di Balaton.

Saat ini tidak ada penalti.

Balapan MotoGP Hungaria yang terdiri dari 23 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat (13.00 waktu Inggris).

MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Lengkap

Baris 1: Marc Marquez (pole), Pedro Acosta, Fermin Aldeguer

Baris 2: Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi

Baris 3: Raul Fernandez, Jorge Martin, Luca Marini

Baris 4: Ai Ogura, Diogo Moreira, Jack Miller

Baris 5: Joan Mir, Enea Bastianini, Fabio Quartararo

Baris 6: Iker Lecuona, Brad Binder, Toprak Razgatlioglu

Baris 7: Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Viñales

Baris 8: Cal Crutchlow.