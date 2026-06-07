MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Grand Prix dari Balaton Park

Starting grid untuk Grand Prix MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.

Hungarian MotoGP qualifying: Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer.
Hungarian MotoGP qualifying: Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer.
© Gold and Goose
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Marc Marquez akan mengejar kemenangan Grand Prix pertamanya musim dari pole di MotoGP Hungaria hari Minggu.

Setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel kualifikasi yang ketat, Marquez tampil luar biasa pada Sprint Race di Balaton Park.

Pertanyaanya, apakah bahu yang masih dalam proses penyembuhan itu dapat mengimbangi kecepatannya selama 26 lap penuh.

Marquez dan Acosta hanya terpaut 0,053 detik di sesi kualifikasi, ketika Fermin Aldeguer dari Gresini memanfaatkan pembaruan sasis untuk GP25-nya untuk merebut tempat terakhir di barisan depan.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Baris kedua grid dipimpin oleh pembalap teratas Ducati di kejuaraan dunia, Fabio di Giannantonio dari VR46, yang terjatuh beberapa saat setelah Marquez di awal kualifikasi.

Francesco Bagnaia berjibaku dari Kualifikasi 1 untuk meraih posisi kelima di grid, di depan pemimpin klasemen Aprilia, Marco Bezzecchi.

Rekan satu tim dan penantang terdekat kejuaraan dunia, Jorge Martin, berada di posisi kedelapan, di antara pembalap Trackhouse, Raul Fernandez, dan pembalap Honda terdepan, Luca Marini.

Jack Miller dari Pramac adalah satu-satunya pembalap Yamaha yang lolos ke Kualifikasi 2, berada di posisi kedua belas di grid.

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Di belakang, pengganti Alex Marquez di tim Gresini, Iker Lecuona, memulai balapan dari posisi ke-16. Pembalap pengganti LCR, Cal Crutchlow, melengkapi grid pada debutnya di Balaton.

Saat ini tidak ada penalti.

Balapan MotoGP Hungaria yang terdiri dari 23 lap akan dimulai pukul 14.00 waktu setempat (13.00 waktu Inggris).

MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Lengkap

Baris 1:    Marc Marquez (pole), Pedro Acosta, Fermin Aldeguer        
Baris 2:    Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi     
Baris 3:    Raul Fernandez, Jorge Martin, Luca Marini            
Baris 4:    Ai Ogura, Diogo Moreira, Jack Miller            
Baris 5:    Joan Mir, Enea Bastianini, Fabio Quartararo            
Baris 6:    Iker Lecuona, Brad Binder, Toprak Razgatlioglu 
Baris 7:    Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Viñales 
Baris 8:    Cal Crutchlow. 

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MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Grand Prix dari Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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