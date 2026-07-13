Bezzecchi Naik ke Meja Operasi, Diharapkan Kembali di Silverstone

Penantang gelar MotoGP, Marco Bezzecchi, telah menjalani operasi untuk patah tulang selangka yang dialaminya pada sesi kualifikasi hari Sabtu di Sachsenring.

Cedera ini menjadi kemalangan terbaru bagi pembalap pabrikan Aprilia tersebut, yang hanya mencetak 13 dari 148 poin yang mungkin diraih dari empat putaran terakhir, termasuk GP Jerman.

Kabar baiknya, MotoGP akan memasuki fase libur musim panas yang berarti Bezzecchi memiliki waktu untuk pemulihan sampai Grand Prix Inggris yang digelar pada 7-9 Agustus.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Pernyataan Aprilia berbunyi: “Marco Bezzecchi telah sukses menjalani operasi yang dilakukan oleh Dr. Giuseppe Porcellini di Rumah Sakit Universitas Sassuolo; patah tulang selangka kirinya telah direduksi dan distabilkan.

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“Meskipun masih terlalu dini untuk menentukan jangka waktu pemulihan yang tepat, kami berharap dapat melihat Marco kembali balapan di GP berikutnya di Silverstone. Namun, prognosis yang lebih pasti akan diberikan dalam beberapa hari mendatang berdasarkan perkembangan kondisi klinisnya.”

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Jorge Martin menutup paruh pertama musim dengan 208 poin, unggul 12 poin atas Ai Ogura di klasemen.

Kemenangan ganda di Sachsenring membuat Marc Marquez naik ke posisi tiga klasemen, terpaut 18 poin atas Martin.

Bezzecchi sendiri kini berada di posisi empat klasemen, tertinggal 22 poin dari puncak klasemen, dengan Fabio di Giannantonio berjarak dua poin di bawahnya di posisi lima.