Reaksi Pertama Marco Bezzecchi setelah Insiden MotoGP Belanda

Marco Bezzecchi memberi komentar pertamanya setelah kecelakaan besar di MotoGP Belanda yang membuatnya dibawa ke rumah sakit.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Marco Bezzecchi mengatakan sudah waktunya untuk "mengobati rasa sakit dan nyeri" setelah kecelakaan MotoGP berkecepatan tinggi di Assen.

Bezzecchi kehilangan kendali di Tikungan 15 ke kiri dengan kecepatan 200 km/jam saat berada di posisi keempat, yang menyebabkannya terpelanting di gravel trap, sebelum berhenti tepat di depan pembatas, di mana ia mendapat perawatan awal dari petugas medis sebelum dibawa ke Medical Center.

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Karena "rasa sakit hebat akibat benturan berenergi tinggi", Bezzecchi kemudian dipindahkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan akhir.

Tidak ditemukan cedera, sehingga ia diizinkan pulang pada Minggu malam.

Bezzecchi kemudian memposting pesan berikut di media sosial pada hari Senin:

“Kemarin adalah hari yang berat... saatnya memulihkan diri dari rasa sakit dan nyeri.

“Jangan menyerah!

“Terima kasih semuanya atas dukungannya 💗”

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Setelah Bezzecchi keluar dari balapan, para pembalap Aprilia yang tersisa berhasil menyapu bersih podium, dengan Ai Ogura meraih kemenangan MotoGP pertamanya di depan rekan setimnya di Trackhouse, Raul Fernandez, dan pemimpin klasemen baru, Jorge Martin.

“Sangat disayangkan atas kesalahan Marco,” kata CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. “Pada akhir pekan di mana ia menunjukkan kecepatan yang luar biasa, seharusnya ia bisa meraih hasil yang jauh lebih baik.

“Namun, prioritas sekarang adalah memulihkan diri sebaik mungkin setelah kecelakaan buruk tersebut.”

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Kegagalan finis pada hari Minggu, ditambah dengan kecelakaan di Brno Sprint dan skorsing dari Grand Prix, berarti Bezzecchi hanya mengumpulkan enam poin dari empat balapan terakhir.

Bez kehilangan posisi puncak klasemen kejuaraan dunia kepada rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang finis ketiga di GP Belanda dengan selisih tujuh poin menuju putaran Sachsenring, yang terakhir sebelum libur musim panas.

In this article

Marco Bezzecchi Tanggapi Kecelakaan Besarnya di MotoGP Belanda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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