Alex Marquez Sempat Berpikir untuk Berhenti GP Belanda

Alex Marquez mengatakan dia siap untuk "berhenti" sebelum akhirnya berhasil menyalip beberapa pembalap di akhir balapan MotoGP Belanda.

Marquez tiba di Assen hanya berharap untuk menyelesaikan akhir pekan setelah mundur dari akhir pekan Ceko setelah kualifikasi pada percobaan comeback pertamanya sejak kecelakaan mengerikan di Catalunya.

Namun, ia mendapat pukulan lebih lanjut pada sesi Practice Jumat sore, mengalami kecelakaan di Tikungan 4 dan menderita luka lecet yang cukup parah, khususnya di lengan kiri.

Alex Marquez leads Marc Marquez, Enea Bastianini, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold… © Gold & Goose

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Setelah finis ke-13 pada Sprint Race hari Sabtu, Alex Marquez tampil lebih kompetitif pada hari Minggu, membalap tepat di belakang pertarungan yang melibatkan Pedro Acosta, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia selama sebagian besar balapan.

Acosta dan Bagnaia mundur karena masalah, yang membuat Alex dan Fabio Di Giannantonio mendapati diri mereka bertarung dengan juara bertahan Marc Marquez.

Kesalahan Di Giannantonio saat menyalip Marc Marquez di tikungan terakhir akhirnya memberi Alex Marquez dua posisi.

Di Giannantonio kemudian merebut kembali salah satu posisi tersebut di beberapa lap terakhir, tetapi momen ini yang meyakinkan pembalap Gresini Racing itu untuk menyelesaikan balapan.

“Maksud saya, hal pertama adalah saya menyelesaikan balapan, itu juga tujuan pertama saya, untuk menyelesaikan balapan dan menyelesaikan 26 lap, yang bagi saya cukup sulit,” kata Marquez.

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“Saya tidak berharap untuk menyelesaikan 26 lap. Saya berkata, ‘Mungkin saya akan melakukan lebih dari sekadar sprint dan, tergantung di mana saya berada, saya akan berhenti’.

“Tapi kemudian saya merasa lebih baik, saya mencoba bertahan sepanjang balapan, mencoba untuk tidak membuat ban belakang saya terlalu panas karena menggunakan kompon lunak, dan mencoba untuk banyak mengatur strategi.

“Slipstream dari seluruh kelompok di depan saya sangat membantu saya untuk tidak membuat ban belakang terlalu panas dan untuk tetap tenang.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Kemudian, saya sangat beruntung karena ada beberapa pembalap yang mengalami kecelakaan atau masalah teknis, dan saya berhasil memperbaiki banyak posisi.

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“Ritme dan semuanya jauh lebih baik dari yang kami perkirakan.

“Tapi memang benar, menjelang akhir, saya berkata ‘Oke, saya akan berhenti’. Tapi kemudian saya melihat posisi saya dan berkata ‘Oke, saya akan mencoba menyelesaikan balapan’.”

Marquez menambahkan bahwa balapan menjadi lebih sulit setelah Di Giannantonio dan Marc Marquez tertinggal di belakangnya karena ia kehilangan referensi visual yang dimilikinya sepanjang balapan hingga saat itu.

“Itu tidak membantu saya karena, di belakang, saya benar-benar nyaman dengan kelompok itu,” jelasnya. “Lalu ketika saya sendirian lagi, saya berkata ‘Di mana referensinya?’

“Saya tidak mampu menghemat ban belakang dan berada di slipstream di bagian yang cepat.

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“Tapi bagaimanapun, saya mampu menyelesaikan balapan. Saya tidak mampu mempertahankan posisi dari Diggia [Fabio Di Giannantonio] di lap terakhir karena saya sudah kelelahan secara fisik, tapi tidak apa-apa.”