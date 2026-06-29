Razgatlioglu Tidak Bisa Bertahan dengan Chattering Yamaha di Assen

Toprak Razgatlioglu memulai balapan di Assen dari posisi paling belakang setelah kualifikasi yang mengecewakan, tetapi pembalap Turki itu memulai balapan 26 lap dengan baik, menyalip beberapa pembalap di lap pertama.

Ia kemudian bersaing untuk menjadi pembalap Yamaha terdepan, berada satu posisi di belakang Fabio Quartararo hingga lap ke-12 ketika ia mundur dari balapan.

Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Saya memulai dengan baik, juga di tikungan kelima dalam kekacauan saya menggunakan jalur yang bagus, saya menyalip banyak pembalap di sana,” jelas Toprak Razgatlioglu setelah balapan di Assen.

“Setelah saya masuk 10 besar, semuanya berjalan baik, tetapi sisi kiri mulai bergetar. Saya tidak mengerti mengapa.

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“Saya berbicara dengan Brad Binder, dia berkata, ‘Saya melihat motor Anda, terutama di tikungan sembilan, getarannya luar biasa, karena benar-benar tidak berhenti’.

“Biasanya, saat pedal gas ditekan, getarannya selalu berhenti, tapi yang ini berbeda – saya tidak tahu kenapa, sampai sekarang pun kami masih belum tahu.

“Hanya di tikungan kiri – tidak ada getaran, tapi motornya melompat-lompat luar biasa.

“Saya mencoba menyelesaikan beberapa putaran, tapi tidak mungkin karena Binder dan Alex [Rins] sudah menyalip saya.

“Setelah itu, saya kembali memacu motor di Tikungan 15, tikungan kiri. Saya juga hanya memakai rem depan, saya mencoba banyak hal untuk menemukan masalahnya, tetapi tetap saja terasa bergetar dan setelah itu saya masuk pit, karena tidak mungkin untuk berkendara seperti ini.”

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Toprak Razgatlioglu, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Razgatlioglu merasa puas dengan kecepatannya sebelum masalah chattering tersebut muncul.

“Sebelumnya, kecepatannya luar biasa, dan saya juga menggunakan ban [kompon belakang] Medium,” kata pembalap Pramac Yamaha itu.

“Saya hanya mengaturnya, karena saya melihat Fabio [Quartararo] mulai menekan. Saya mengatur ban belakang, saya berkendara dengan sangat baik.

“Saya juga berpikir jika saya melewati Fabio, mungkin saya akan mengikuti Enea [Bastianini] beberapa putaran, mungkin saya akan menciptakan jarak, karena saya merasa masih punya sedikit tenaga.

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“Tetapi ketika saya mendekati Fabio, saya mulai gugup, dan setelah kehilangan waktu, dan setelah mencoba mencari cara untuk mengatasi kegugupan ini, saya mencoba untuk tetap di belakang Fabio, tetapi itu tidak mungkin.”

Razgatlioglu menambahkan bahwa masalah tersebut mungkin membuatnya kehilangan kesempatan meraih finis 10 besar pertamanya di MotoGP.

“Kami memulai dengan sangat baik. Saya sangat marah, saya memulai dengan sangat baik, awalnya sepertinya mustahil bagi saya untuk finis di 10 besar, tetapi saya merasakan masalah ini dalam balapan.”