Dipenalti saat Bertarung Lawan Marc Marquez, Di Giannantonio Lupa Regulasi

Fabio Di Giannantonio mengakui penalti yang diberikan kepadanya di MotoGP Belanda sudah tepat.

Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP
Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Fabio Di Giannantonio tidak membantah penalti yang diterimanya karena memotong chicane terakhir saat bertarung melawan Marc Marquez di Grand Prix Belanda adalah tepat, menambahkan bahwa ia lupa dengan regulasinya.

Pembalap VR46 Ducati itu melakukan manuver agresif di sisi dalam tikungan terakhir pada Lap 20 dari 26, memaksa Marc Marquez keluar jalur dan memotong gravel trap untuk menghindari kecelakaan

Namun, Di Giannantonio juga gagal melewati chicane tersebut dengan bersih, ia menginjak bagian yang dicat biru di luar batas lintasan.

Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Karena ia tidak kehilangan waktu putaran sedetik pun, para Stewards FIM memberikan penalti long lap kepada Diggia.

Pembalap Italia itu mengakui bahwa ia "tidak ingat regulasi" memotong tikungan, yang membuatnya sempat marah ketika penalti itu diberikan.

“Saat itu, ya,” jawabnya ketika ditanya apakah ia kesal dengan hukuman long-lap itu. “Saya mengharapkan penalti karena saya memotong tikungan, tetapi jujur ​​saja, saya tidak ingat peraturannya; saya sedang sibuk!

“Saat itu terjadi, saya berpikir, ‘Ah, untuk apa?’ Tapi kemudian, ‘Ah, mungkin ya’.

“Kesalahan saya karena tidak pernah mencoba long-lap sebelumnya selama akhir pekan, yang selalu saya lakukan setidaknya sekali.

“Kali ini saya tidak mencobanya, dan saya mengalaminya di balapan.

“Untuk ini, saya tidak yakin bagaimana melakukannya dengan baik. Tapi pada akhirnya, saya pikir itu bisa diterima; saya memotong tikungan. Jadi, tidak apa-apa.”

Di Giannantonio tidak kehilangan banyak waktu saat menjalani penalti, dan akhirnya menyalip Marquez di lap sebelum terakhir untuk naik ke posisi kelima, sebelum melewati Alex Marquez untuk posisi keempat.

Sebagai pembalap Ducati terbaik di posisi tiga klasemen, Di Giannantonio kini hanya terpaut 16 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan.

Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP
Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose

Insiden antara dirinya dan Marc Marquez mengingatkan pada aksi serupa yang melibatkan Marquez dan Valentino Rossi pada tahun 2015.

Pada hari itu, Rossi yang dipaksa melewati kerikil, yang memungkinkannya mempertahankan keunggulan dan memenangkan Grand Prix.

Di Giannantonio - yang balapan untuk tim Rossi - mengatakan tentang kemiripan tersebut: “Ketika saya menonton ulang rekamannya, sangat menarik untuk melihat kembali kemiripannya.

“Tetapi terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Juga, terkadang saya membaca sesuatu dengan tanggal dan jamnya, tetapi saya pikir itu sepenuhnya kebetulan.”

In this article

Fabio di Giannantonio
Marc Marquez
Dipenalti saat Bertarung Lawan Marc Marquez, Di Giannantonio Lupa Regulasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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