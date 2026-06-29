Masalah Rem Paksa Bagnaia Mundur dari MotoGP Belanda

Francesco Bagnaia menjelaskan keputusannya mundur dari MotoGP Belanda.

Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Kiprah MotoGP Belanda bagi Francesco Bagnaia berakhir lebih awal setelah ia mundur dari posisi keempat dengan 10 lap tersisa.

Pembalap Italia itu baru saja unggul dalam pertarungan tiga arah untuk posisi keempat bersama rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, dan Pedro Acosta dari KTM ketika ia terpaksa keluar dari balapan karena masalah pengereman.

“Tentu saja saya tidak menyangka akan mengakhiri akhir pekan dengan gagal finis,” kata Bagnaia.

Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Setelah Sprint Race, saya memiliki perasaan yang sangat positif menjelang balapan jarak penuh karena saya tahu kami bisa bersaing.

“Start saya tidak terlalu buruk; saya mencoba untuk tetap dekat dengan para pemimpin sejak awal dan merebut beberapa posisi sambil berjuang di dalam kelompok.

“Tetapi saya tidak bersepeda seperti yang saya inginkan: saya kesulitan memperlambat sepeda dan menghentikannya.”

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

“Tepat setelah titik tengah, situasinya menjadi sangat sulit dikendalikan - terlalu sulit untuk memikirkan melanjutkan balapan.

“Saya menyesal harus mengakhiri akhir pekan dengan cara ini, terutama di Assen.”

Keluarnya Bagnaia terjadi hanya beberapa lap setelah Acosta juga mundur karena mati rasa di tangan kanannya.

Rekan setimnya, Marc Marquez, finis di urutan ketujuh setelah menerima penalti satu posisi.

Bagnaia meninggalkan Belanda dengan selisih 63 poin di belakang pemimpin klasemen baru, Jorge Martin.

Masalah Rem Paksa Bagnaia Mundur dari MotoGP Belanda
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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