Kudeta Puncak Klasemen, Martin Punya Ruang untuk Peningkatan

Jorge Martin telah mengambil posisi teratas klasemen setelah finis ketiga di GP Belanda, tapi ia merasa masih punya "ruang untuk ditingkatkan".

Martin memimpin klasemen untuk pertama kalinya sejak akhir pekan COTA setelah finis ketiga di Grand Prix Belanda, sedangkan Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan di Assen, unggul dengan selisih tujuh poin menuju putaran Jerman yang menutup paruh pertama musim 2026 dua pekan ke depan.

Absen pada tes pramusim pertama karena cedera dan tidak yakin apakah ia dapat mengikuti putaran pertama di Buriram, Martin agak terkejut dengan posisinya setelah sepuluh putaran.

Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Saya sangat senang bisa memimpin klasemen,” kata Jorge Martin dalam konferensi pers pasca balapan di Assen.

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“Enam bulan lalu saya tidak yakin apakah saya bisa memulai musim ini. Saya melewatkan tes pertama dan sekarang saya memimpin kejuaraan. Ini gila, sungguh luar biasa.”

Martin finis ketiga di Assen di belakang dua pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura dan Raul Fernandez, tetapi ia tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk mengalahkan pembalap RS-GP satelit meskipun ia memimpin di beberapa lap awal.

“Saya sangat senang dengan penampilan saya hari ini, kami banyak meningkat dari [Sprint], saya memimpin selama beberapa lap,” jelasnya.

“Saya tahu pembalap Trackhouse akan datang karena saya terus berusaha, tetapi jaraknya selalu 0,2 detik, 0,3 detik, jadi saya tahu Raul [Fernandez] akan mencoba dan kemudian saya juga melihat Ai [Ogura] datang.

“Saya sedang menjalani perlombaan saya sendiri, mencoba mempertahankan kecepatan terbaik saya. Saya tidak punya lawan lain untuk dihadapi.”

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Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Martin ingin coba merebut posisi kedua dari Fernandez di akhir balapan, tetapi mengidentifikasi tikungan cepat sebagai titik lemahnya dibandingkan para pembalap Trackhouse.

“Saya mencoba untuk tetap konsisten, setidaknya sedikit mengikuti mereka, dan tentu saja beberapa lap terakhir saya memikirkan posisi kedua karena Ai sudah jauh di depan tetapi saya melihat Raul kesulitan, tetapi saya sangat kesulitan di tikungan cepat,” katanya.

“Jadi, saya berkendara cukup baik, cukup lancar, tetapi tikungan cepat juga menjadi masalah bagi saya saat ini.

“Jadi, selalu ada ruang untuk perbaikan, selalu ada sesuatu yang perlu kita fokuskan.

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“Besok, kita akan mencoba menganalisis dengan baik dan melihat di mana kita dapat meningkatkan performa untuk balapan selanjutnya.”

Meski masih ada ruang untuk perbaikan, Martin merasa telah membuat terobosan dengan feelingnya di atas motor di Belanda, setelah sempat kehilangan kepercayaan diri bagian depan sejak Barcelona.

“Saya senang karena feeling saya jauh lebih baik dari kemarin hingga hari ini,” katanya. “Hal terpenting bagi saya akhir pekan ini adalah mencoba mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dengan bagian depan, lebih banyak kepercayaan diri dengan bagian belakang.

“Tentu saja saya lebih kesulitan menghadapi cuaca panas dibandingkan dengan pembalap Aprilia lainnya, tetapi saya telah memaksimalkan hasil hari ini.

“Kami memulai dengan sangat baik dan finis di podium bagi saya adalah hasil yang luar biasa.”

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“Ini soal kecepatan”

Jorge Martin, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Martin hanyalah salah satu dari beberapa pembalap yang berpeluang meraih gelar setelah Assen, tetapi dari lima pembalap teratas di klasemen saat ini, hanya Marc Marquez yang berada di posisi kelima - tertinggal 40 poin dari Martin - juga pernah memenangkan gelar kelas utama.

Namun, Martin tidak berpikir bahwa pengalamannya memenangkan gelar pada tahun 2024 bermanfaat baginya saat ini.

“Tentu saja pengalaman selalu berharga, tetapi ini soal kecepatan,” kata pembalap Aprilia Racing itu. “Jika Anda memiliki kecepatan, Anda akan berjuang untuk memenangkan balapan, jika tidak, Anda tidak akan bisa.

“Intinya, ketika kita sampai di beberapa balapan terakhir, jika saya memiliki kesempatan, karena itu berarti kita telah melakukan semuanya dengan benar.

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“Jika saya memiliki kesempatan di tiga atau dua balapan terakhir, saya pikir di sana [pengalaman] akan sedikit bermanfaat, tetapi saat ini saya hanya ingin memanfaatkan setiap akhir pekan sebaik mungkin.

“Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan balapan, dan akhir pekan ini adalah salah satu akhir pekan di mana saya bisa membawa pulang hasil maksimal karena saya tidak merasa tercepat, saya hanya mencoba untuk melakukan balapan yang sempurna, tetapi saya tidak tercepat, jadi hanya meraih posisi kelima kemarin, ketiga hari ini, itu sangat bagus.

“Jadi, sekarang fokus untuk meningkatkan kecepatan saya.”