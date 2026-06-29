Masa Depan Raul Fernandez "Lebih Baik" setelah Putaran Assen

Raul Fernandez mengatakan bahwa masa depan MotoGP-nya berada dalam "posisi yang lebih baik" setelah akhir pekan yang impresif di Assen.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu juga mengatakan kepada TNT Sports bahwa pengumuman akan segera dibuat.

Raul Fernandez, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

“Akhir pekan yang hampir sempurna”

Setelah gagal meraih pole position pertamanya karena melanggar batas lintasan di kualifikasi, Fernandez kemudian memenangkan Sprint Race sebelum finis kedua di belakang rekan setimnya, Ai Ogura, di Grand Prix.

“Hampir akhir pekan yang sempurna,” kata Raul Fernandez. “Kemarin kami berjuang untuk pole position hingga akhir dan memenangkan sprint. Sekarang kami berjuang untuk kemenangan hingga lima atau enam lap terakhir. Jadi, tentu saja, saya sangat senang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami akan menganalisis bagaimana Ai menjalani bagian terakhir balapan, tetapi yang bisa saya katakan adalah saya senang karena target hari ini adalah mencoba berjuang untuk podium.

“Saya sebenarnya tidak begitu yakin dengan ban belakang medium dan sampai akhir di grid saya menunggu untuk melihat bagaimana mereka membuatnya, dan saya pikir motor kami tidak 100% siap untuk ban ini.

“Tapi bagaimanapun, pekerjaan yang kami lakukan selama akhir pekan sangat positif.

“Juga seminggu yang lalu saya berpikir saya tidak akan bisa balapan di Brno [karena radang usus buntu] dan dalam dua balapan ini kami meraih banyak poin.”

Raul Fernandez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ada penawaran awal"

Manajer Fernandez, Paco Sanchez, mengkonfirmasi bahwa mereka menerima tawaran kontrak baru dari Trackhouse Aprilia pada hari Jumat.

“Sekarang ada tawaran awal, dan kami perlu mendiskusikannya dengan tim,” kata Sanchez kepada Sky Italia. “Saya tidak tahu apa lagi yang perlu dia lakukan untuk mengamankan tempatnya tahun depan.”

Sky Italia menambahkan Trackhouse saat ini hanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun, sementara Tech3, tim tempat Fernandez melakukan debut MotoGP-nya pada tahun 2022, 'siap menawarkan' kontrak dua tahun.

Namun, Tech3, yang kini dimiliki oleh Guenther Steiner, dilaporkan sedang menuju susunan pembalap Luca Marini-Senna Agius.

Ogura diperkirakan akan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha musim depan, dan kursi Trackhouse-nya akan diisi oleh Enea Bastianini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fernandez meninggalkan Assen dengan berada di posisi keenam dalam kejuaraan dunia, tetapi hanya terpaut 55 poin dari pemimpin klasemen baru, Jorge Martin.