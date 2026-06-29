Marc Marquez Lega Bisa Pergi dari Assen Tanpa Cedera

Marc Marquez mengatakan posisi kelima adalah hasil terbaik yang bisa ia raih di MotoGP Belanda yang sengit.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
© Gold and Goose
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Marc Marquez mengatakan hasil terbaik yang bisa didapatnya dari Grand Prix Belanda adalah posisi kelima, tetapi ia senang telah "lolos dari Belanda tanpa cedera".

Pembalap pabrikan Ducati itu datang ke Grand Prix Belanda dengan misi bertahan hidup karena trek Assen yang didominasi tikungan kanan cepat tidak akan menyulitkan kondisi fisiknya saat ini.

Marquez finis urutan ketujuh dalam Sprint dan keenam di Grand Prix, meski akhirnya diturunkan satu posisi karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Namun dengan Marco Bezzecchi yang mengalami kecelakaan dan Jorge Martin hanya finis di posisi ketiga, Marc Marquez masih tertinggal 40 poin dari puncak klasemen, yang kini ditempati Martin.

“Saya mengikuti balapan, dan saya tahu bahwa posisi saya adalah finis di urutan keenam, ketujuh, atau kedelapan,” katanya pada hari Minggu.

“Dan memang benar bahwa jika melihat jalannya balapan, posisi maksimal adalah kelima, tetapi pada akhirnya, kami finis di urutan ketujuh.

“Hal baiknya adalah kami lolos dari Belanda tanpa cedera, jadi ini adalah target utama saya.”

Marquez jadi salah satu dari segelintir pembalap yang memakai ban belakang Soft, keputusan yang didasari dengan kemampuan fisiknya.

“Karena saya tidak memiliki kondisi fisik untuk memaksimalkan potensi ban di setiap putaran,” katanya ketika ditanya tentang pilihannya menggunakan ban belakang Soft.

“Jadi saya berkata, ‘Saya akan mengendarai motor dengan perlahan dan hanya memacu setiap putaran’. Dan untuk memacu setiap putaran, ban belakang lunak lebih baik.”

Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez battles Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

"Insiden balapan"

Marquez terpaksa memotong tikungan terakhir setelah Fabio Di Giannantonio melakukan overtake agresif, seperti yang terjadi antara dirinya dan Valentino Rossi pada tahun 2015.

Para steward memberikan penalti long lap kepada Di Giannantonio karena memotong tikungan, meskipun ia tetap berhasil finis di posisi keempat.

Mengomentari momen tersebut, Marquez berkata: “Yah, pada akhirnya itu adalah insiden balapan, karena - seperti yang dikatakan oleh Stewards - itu adalah insiden balapan, karena Di Giannantonio mendapat penalti, tetapi bukan karena kontak, karena dia memotong tikungan.

“Setidaknya pada tahun 2015, saya mengambil chicane tersebut.”

Mengenai pertarungan gelar, dengan 63 poin memisahkan delapan pembalap teratas, Marquez mengatakan: “Maksud saya, saya merasa saya bukan yang terkuat, dan saya bukan yang tercepat, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang tercepat.

“Jadi saat ini, ada lima nama di klasemen kejuaraan yang bersaing di setiap balapan.”

Marc Marquez Lega Bisa Pergi dari Assen Tanpa Cedera
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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