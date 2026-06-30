RESMI: Quartararo dan Rins akan Tinggalkan Yamaha di Akhir 2026

Yamaha akhirnya mengonfirmasi bahwa juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo dan rekan setimnya saat ini, Alex Rins, akan meninggalkan tim pada akhir musim.

Fabio Quartararo telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Honda untuk musim 2027 setelah menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya hingga saat ini di mesin Yamaha.

Pembalap Prancis itu melakukan debutnya dengan mesin pabrikan Jepang pada tahun 2019 bersama Petronas SRT, sebelum pindah ke tim pabrikan pada tahun 2021, ketika ia memenangkan kejuaraan.

Fabio Quartararo, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Quartararo telah memenangkan 11 balapan dan meraih 32 podium bersama Yamaha, tetapi hubungan keduanya menegang dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan menurunnya performa YZR-M1.

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Pengumuman kepindahannya ke Honda diperkirakan akan segera terjadi.

Alex Rins mengkonfirmasi awal tahun ini bahwa ia akan keluar dari tim Yamaha pada akhir musim dengan Ai Ogura dilaporkan menjadi penggantinya.

Pembalap Spanyol itu bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024, tetapi kesulitan untuk mengulangi performa gemilangnya seperti saat di Suzuki dan Honda.

Berbeda dengan Quartararo yang dikaitkan dengan tim pabrikan Honda, Rins tampaknya tidak akan berada di grid MotoGP tahun depan.

“Fabio dan Alex sama-sama memainkan peran penting dalam proyek MotoGP Yamaha, dan kami sangat berterima kasih atas upaya, dedikasi, dan kolaborasi mereka selama bertahun-tahun,” kata bos Yamaha, Paolo Pavesio.

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“Perjalanan Fabio bersama Yamaha berlangsung selama delapan tahun, di mana kami telah berbagi kesuksesan besar dan momen-momen sulit.

“Bersama-sama, kami telah tumbuh, merayakan pencapaian yang telah membentuk kisah kami, dan menghadapi tantangan yang telah memperkuat kami.

“Di luar hasil, perjalanan inilah yang mendefinisikan hubungan kami, dan pada akhirnya, Fabio akan selalu tetap menjadi salah satu legenda sejati Yamaha MotoGP.”

Alex Rins, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Sejak bergabung dengan Yamaha pada tahun 2024, Alex telah membawa pengalaman berharga, wawasan yang bermakna, dan komitmen yang teguh, memainkan peran penting dalam pengembangan proyek YZR-M1.

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“Meskipun mengucapkan selamat tinggal tidak pernah mudah setelah bertahun-tahun bersama, kami tetap sepenuhnya fokus untuk bekerja sebagai tim guna mencapai hasil terbaik hingga akhir musim.”

Yamaha diperkirakan akan mengumumkan Ai Ogura dan Jorge Martin sebagai susunan pembalap tim pabrikan untuk musim 2027.