Bezzecchi Utamakan Kesehatannya setelah Kecelakaan GP Belanda

Marco Bezzecchi mengatakan klasemen MotoGP adalah hal terakhir yang ada di pikirannya setelah kecelakaan mengerikan di Assen Minggu lalu.

Bezzecchi mengungkapkan bahwa nyeri leher yang parah adalah alasan dia dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut.

Pembalap Aprilia itu kehilangan kendali di Tikungan 15 kiri yang sangat cepat pada lap kedua Grand Prix sebelum terhempas ke area kerikil.

Bezzecchi setuju dengan penilaian CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, bahwa ia memang "terlalu cepat" pada saat itu.

Kesalahan itu juga membuat Bezzecchi kehilangan posisi pemimpin klasemen kejuaraan dunia kepada rekan setimnya, Jorge Martin.

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Bezzecchi tetap sadar setelah kecelakaan itu, tetapi dia memilih untuk berbaring sesaat sambil menunggu petugas medis menghampiri dan memberinya perawatan awal.

Setelah dibawa ke Medical Center di sirkuit, pemalap Italia itu dibawa ke rumah sakit karena nyeri leher parah.

“Saya sedang menyerang Marc untuk posisi keempat dan memasuki tikungan sedikit lebih cepat dari yang mampu ditangani motor,” tulis Bezzecchi di blog Simply The Bez miliknya.

“Saya kehilangan kendali bagian depan motor pada kecepatan hampir 200 km/jam. Sejak saat itu saya tidak memiliki kendali atas apa pun - hanya kerikil, kerikil, kerikil, dan akhirnya tembok.

“Saya diam selama beberapa detik mencoba mengatur napas, duduk di antara para marshal. Mereka membantu saya berdiri, dan saya berhasil berjalan ke ambulans dengan kaki saya sendiri - yang sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri setelah kecelakaan seperti itu.

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“Di pusat medis, pemeriksaan awal berjalan lancar - tidak ada masalah neurologis, lengan dan kaki merespons. Tetapi saya merasakan sakit yang hebat di leher, dan staf medis dengan tepat tidak ingin mengambil risiko: mereka memindahkan saya ke rumah sakit di Groningen untuk pemeriksaan lebih lanjut. CT scan, rontgen, protokol lengkap.

"Saya menghabiskan sore di sana, menunggu hasilnya dengan kecemasan yang sama seperti yang mungkin dirasakan oleh siapa pun yang menonton dari rumah.

"Syukurlah, tidak ada patah tulang, tidak ada cedera. Dipulangkan malam itu juga."

Bezzecchi leads Martin, 2026 Assen MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Klasemen "hal terakhir dalam pikiran saya"

“Saya memiliki banyak motivasi menjelang akhir pekan Assen, dan sebagian terbukti – catatan waktu tercepat di sesi latihan Jumat, pole di kualifikasi, motor yang bekerja dengan baik baik dalam satu putaran maupun sepanjang balapan. Saya memiliki perasaan yang tepat. Kemudian, seperti yang terjadi dalam balapan, hanya butuh sedikit hal untuk membuat semuanya terbalik.

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“Saya kehilangan posisi terdepan di kejuaraan, tetapi jujur ​​saja saat ini klasemen adalah hal terakhir yang ada di pikiran saya.

"Yang penting adalah saya baik-baik saja, saya bisa kembali mengendarai motor, dan Aprilia masih menutup hari dengan podium. Hasil yang bagus untuk seluruh tim, bahkan di hari Minggu yang sulit bagi saya.

“Sekarang saatnya untuk fokus pada pemulihan, dan kemudian kembali bekerja. Akhir pekan yang sulit menutup bulan yang benar-benar sulit. Tapi kami terus maju – selalu.”

Bezzecchi kini tertinggal sembilan poin dari Martin menjelang MotoGP Jerman akhir pekan depan.