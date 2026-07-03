Jonathan Rea Bawa Honda Memimpin Kualifikasi Suzuka 8 Hours 2026

Jonathan Rea membawa skuat Honda memuncaki sesi kualifikasi untuk Suzuka 8 Hours 2026.

Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
© Honda Racing
Add as a preferred source

Jonathan Rea memimpin tim HRC yang merupakan juara bertahan ke puncak sesi kualifikasi Jumat untuk Suzuka 8 Hours 2026.

Juara WorldSBK enam kali, pemenang Suzuka untuk Honda (2012) dan Kawasaki (2019), mencatatkan lap tercepat 2 menit 4,422 detik.

Namun, sistem kualifikasi Suzuka dibagi menjadi tiga sesi, satu untuk setiap pembalap, dengan lap terbaik dari dua pembalap di setiap tim dirata-ratakan untuk klasifikasi akhir.

Catatan waktu Rea didukung oleh Takumi Takahashi dengan waktu 2 menit 5,055 detik, yang memenangkan ajang tahun lalu bersama Johann Zarco, memberikan HRC rata-rata terbaik dengan waktu 2 menit 4,7638 detik.

Pembalap MotoGP LCR Honda 2025, Somkiat Chantra, yang kini berkompetisi di WorldSBK dan dipanggil untuk menggantikan Zarco yang cedera, mencatatkan waktu 2 menit 5,465 detik.

Rata-rata HRC mengungguli BMW yang beranggotakan Markus Reiterberger, Steven Odendaal, dan Michael Van Der Mark hanya dengan selisih 0,075 detik menjelang babak kualifikasi Top 10 pada hari Sabtu, yang akan menentukan posisi pole.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Mantan pembalap MotoGP Randy de Puniet adalah bagian dari tim Elf Marc VDS yang meraih posisi ketiga secara keseluruhan, mengungguli tim ketahanan penuh waktu Yamaha, YART.

Jack Miller tempatkan Yamaha di lima besar

Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga, dan Andrea Locatelli berada di posisi kelima tercepat untuk tim Yamaha Factory Racing.

Locatelli dari WorldSBK mencatatkan waktu tercepat tim yaitu 2 menit 4,971 detik, diikuti oleh Miller dengan waktu 2 menit 5,422 detik, dengan rata-rata 2 menit 5,196 detik.

Hal itu menempatkan motor #21, runner-up di ajang tahun lalu, 0,458 detik di belakang rata-rata tercepat HRC.

Mantan pemenang balapan Moto3, John McPhee, tergabung dalam tim F.C.C. TSR Honda France di posisi keenam.

Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours.
Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours.
© Yamaha Racing

Miller adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang masih aktif di ajang tahun ini setelah Zarco terpaksa mundur karena cedera yang dialaminya di Catalunya.

Yamaha belum pernah memenangkan 8 Hours sejak tim pabrikan mereka pada tahun 2018 yang diperkuat Nakasuga, Alex Lowes, dan van der Mark.

Aksi di lintasan pada hari Jumat diakhiri dengan sesi latihan malam.

Sesi latihan bebas selama 45 menit akan diadakan pada hari Sabtu sebelum babak kualifikasi Top 10 dimulai pukul 14:15 waktu setempat.

Balapan kemudian dimulai pukul 11:30 pada hari Minggu.

Suzuka 8 Hours 2026 - Hasil Kualifikasi (10 Besar)

PosTimPembalapRata-Rata Laptime
1Honda HRCTakumi Takahashi/Jonathan Rea/Somkiat Chantra2m 04.738s
2BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMMarkus Reiterberger/Steven Odendaal/Michael VD Mark2m 04.813s
3Elf Marc VDS Racing Team/KM99Randy De Puniet/Florian Marino/Alessandro Delbianco2m 04.960s
4YART Yamaha Official EWC TeamKarel Hanika/Marvin Fritz/Leandro Denis Mercado2m 05.169s
5YAMAHA FACTORY RACING TEAMKatsuyuki Nakasuga/Jack Miller/Andrea Locatelli2m 05.196s
6F.C.C. TSR Honda FranceAlan Techer/Corentin Perolari/John McPhee2m 05.321s
7Astemo Pro Honda SI RacingKohta Nozane/Taiga Hada/Kohta Arakawa2m 05.323s
8Yoshimura SERT MotulGregg Black/Dan Linfoot/Cocoro Atsumi2m 05.359s
9AutoRace Ube Racing TeamNaomichi Uramoto/Sylvain Guintoli/Christophe Ponsson2m 05.461s
10SDG Team HARC-PRO. HondaYuki Kunii/Teppei Nagoe/Keito Abe2m 05.851s
Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider
Jonathan Rea Bawa Honda Memimpin Kualifikasi Suzuka 8 Hours 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Jack Miller Tidak akan Mengubah Apapun dari Karier MotoGP-nya
24/06/26
Jack Miller, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Ceko 2026: Ai Ogura Tampil Mengejutkan dengan Pole
20/06/26
Ai Ogura, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Tidak Menurunkan Quartararo dalam Line-Up Tes 850cc Brno
18/06/26
Toprak Razgatlioglu, MotoGP 2026.
MotoGP News
Miller Tunjuk Perangkat Start sebagai Penyebab Insiden GP Hungaria
08/06/26
Jack Miller, 2026 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid ceremony. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Hungaria 2026: Starting Grid Grand Prix dari Balaton Park
07/06/26
Hungarian MotoGP qualifying: Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer.
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
07/06/26
Fermin Aldeguer, 2026 Hungarian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
VR46 Ungkap Spesifikasi Motor 2027 setelah Perpanjangan Kontrak Ducati
20m ago
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli.
MotoGP News
Bezzecchi Utamakan Kesehatannya setelah Kecelakaan GP Belanda
1h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Jonathan Rea Bawa Honda Menuju Pole Suzuka 8 Hours 2026
6h ago
Honda HRC #30 (Chantra/Rea/Takahashi), 2026 Suzuka 8 Hours.
MotoGP News
Joan Mir Mendapatkan Status Pabrikan Ducati di Gresini
02/07/26
Joan Mir joins Gresini Ducati for 2027.
MotoGP News
Kenapa Jendela Transfer Ala Sepakbola Tidak Cocok di MotoGP?
02/07/26
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Phillip Island Diisukan Jadi Lapangan Golf, Sang Desainer Geram
02/07/26
MotoGP, Phillip Island, Australia.
MotoGP News
RESMI: Joan Mir Gabung Gresini Ducati untuk Musim 2027
02/07/26
Joan Mir, HRC.
MotoGP News
Honda Konfirmasi Kepergian Mir Jelang Kepindahan ke Gresini
02/07/26
Alex Marquez, Joan Mir.
MotoGP News
RESMI: Holgado Naik ke MotoGP Bersama Gresini Racing di 2027
02/07/26
Dani Holgado.
MotoGP News
Agusto Fernandez Hadapi Kesulitan sebagai Pembalap Tes Tunggal
01/07/26
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.