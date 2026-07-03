Jonathan Rea Bawa Honda Memimpin Kualifikasi Suzuka 8 Hours 2026

Jonathan Rea memimpin tim HRC yang merupakan juara bertahan ke puncak sesi kualifikasi Jumat untuk Suzuka 8 Hours 2026.

Juara WorldSBK enam kali, pemenang Suzuka untuk Honda (2012) dan Kawasaki (2019), mencatatkan lap tercepat 2 menit 4,422 detik.

Namun, sistem kualifikasi Suzuka dibagi menjadi tiga sesi, satu untuk setiap pembalap, dengan lap terbaik dari dua pembalap di setiap tim dirata-ratakan untuk klasifikasi akhir.

Catatan waktu Rea didukung oleh Takumi Takahashi dengan waktu 2 menit 5,055 detik, yang memenangkan ajang tahun lalu bersama Johann Zarco, memberikan HRC rata-rata terbaik dengan waktu 2 menit 4,7638 detik.

Pembalap MotoGP LCR Honda 2025, Somkiat Chantra, yang kini berkompetisi di WorldSBK dan dipanggil untuk menggantikan Zarco yang cedera, mencatatkan waktu 2 menit 5,465 detik.

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Rata-rata HRC mengungguli BMW yang beranggotakan Markus Reiterberger, Steven Odendaal, dan Michael Van Der Mark hanya dengan selisih 0,075 detik menjelang babak kualifikasi Top 10 pada hari Sabtu, yang akan menentukan posisi pole.

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Mantan pembalap MotoGP Randy de Puniet adalah bagian dari tim Elf Marc VDS yang meraih posisi ketiga secara keseluruhan, mengungguli tim ketahanan penuh waktu Yamaha, YART.

Jack Miller tempatkan Yamaha di lima besar

Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga, dan Andrea Locatelli berada di posisi kelima tercepat untuk tim Yamaha Factory Racing.

Locatelli dari WorldSBK mencatatkan waktu tercepat tim yaitu 2 menit 4,971 detik, diikuti oleh Miller dengan waktu 2 menit 5,422 detik, dengan rata-rata 2 menit 5,196 detik.

Hal itu menempatkan motor #21, runner-up di ajang tahun lalu, 0,458 detik di belakang rata-rata tercepat HRC.

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Mantan pemenang balapan Moto3, John McPhee, tergabung dalam tim F.C.C. TSR Honda France di posisi keenam.

Jack Miller, 2026 Suzuka 8 Hours. © Yamaha Racing

Miller adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang masih aktif di ajang tahun ini setelah Zarco terpaksa mundur karena cedera yang dialaminya di Catalunya.

Yamaha belum pernah memenangkan 8 Hours sejak tim pabrikan mereka pada tahun 2018 yang diperkuat Nakasuga, Alex Lowes, dan van der Mark.

Aksi di lintasan pada hari Jumat diakhiri dengan sesi latihan malam.

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Sesi latihan bebas selama 45 menit akan diadakan pada hari Sabtu sebelum babak kualifikasi Top 10 dimulai pukul 14:15 waktu setempat.

Balapan kemudian dimulai pukul 11:30 pada hari Minggu.

Suzuka 8 Hours 2026 - Hasil Kualifikasi (10 Besar) Pos Tim Pembalap Rata-Rata Laptime 1 Honda HRC Takumi Takahashi/Jonathan Rea/Somkiat Chantra 2m 04.738s 2 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM Markus Reiterberger/Steven Odendaal/Michael VD Mark 2m 04.813s 3 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 Randy De Puniet/Florian Marino/Alessandro Delbianco 2m 04.960s 4 YART Yamaha Official EWC Team Karel Hanika/Marvin Fritz/Leandro Denis Mercado 2m 05.169s 5 YAMAHA FACTORY RACING TEAM Katsuyuki Nakasuga/Jack Miller/Andrea Locatelli 2m 05.196s 6 F.C.C. TSR Honda France Alan Techer/Corentin Perolari/John McPhee 2m 05.321s 7 Astemo Pro Honda SI Racing Kohta Nozane/Taiga Hada/Kohta Arakawa 2m 05.323s 8 Yoshimura SERT Motul Gregg Black/Dan Linfoot/Cocoro Atsumi 2m 05.359s 9 AutoRace Ube Racing Team Naomichi Uramoto/Sylvain Guintoli/Christophe Ponsson 2m 05.461s 10 SDG Team HARC-PRO. Honda Yuki Kunii/Teppei Nagoe/Keito Abe 2m 05.851s