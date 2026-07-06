Rea Atasi Hujan untuk Kemenangan Suzuka 8 Hours yang Luar Biasa

Jonathan Rea meraih kemenangan "luar biasa" di ajang Suzuka 8 Hours untuk dirinya dan Honda dalam kondisi menantang.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.
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Jonathan Rea mengatakan kemenangan dirinya dan Honda di Suzuka 8 Hours adalah "luar biasa" setelah menghadapi kondisi basah sepanjang balapan.

Hujan sangat deras pada jam kedua dan jam terakhir membuat balapan dihentikan sementara dengan kondisi Safety Car – yang akhirnya menjadi kondisi saat balapan berakhir setengah jam dari yang seharusnya.

Honda memimpin dengan Takumi Takahashi mengendarai Fireblade pabrikan mereka ketika Safety Car terakhir dikeluarkan. 

Rea telah menyelesaikan stint terakhirnya dengan sisa waktu 53 menit untuk menyerahkan motor kepada pembalap Jepang tersebut, dan menjelaskan setelahnya betapa sulitnya kondisi tersebut.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours. Credit: Honda Racing Corporation.

“Ini luar biasa,” kata Jonathan Rea, berbicara kepada Xavier Simeon untuk siaran langsung EWC setelah balapan di Suzuka.

“Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak boleh melakukan satu kesalahan pun; dengan cuaca dan tekanan yang ada.

“Tetapi tim melakukan pekerjaan yang luar biasa, motornya menakjubkan, rekan satu tim saya sangat bagus, sangat konsisten, dan saya melakukan tugas saya.

“Ini adalah upaya tim yang luar biasa, jadi terima kasih banyak.

“Terima kasih juga kepada semua penggemar yang datang, maksud saya, sekarang sudah pukul 19:30 malam dan tribun masih penuh.

“Senang bisa kembali ke sini dan bersyukur kepada Honda karena telah memberi saya kesempatan.”

Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit: Honda Racing Corporation.
Somkiat Chantra, Jonathan Rea, Takumi Takahashi take 2026 Suzuka 8H pole with Honda. Credit:…

Bagi Takumi Takahashi, kemenangan ini adalah kemenangan kedelapannya di Suzuka 8 Hours, tetapi bagi Somkiat Chantra ini adalah kemenangan pertamanya.

“Saya sangat senang untuk Jonathan [Rea] dan juga untuk Takumi [Takahashi],” kata Chantra setelah balapan. “Ini balapan yang sangat bagus, sungguh menyenangkan.

“Saya sangat senang berada di sini bersama mereka.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Honda HRC karena telah membawa saya ke sini untuk belajar bagaimana rasanya berada di sini.”

Selanjutnya, Chantra akan menuju Inggris untuk putaran kedelapan WorldSBK musim 2026 di Donington Park. Saat ini ia berada di posisi ke-20 di klasemen dengan delapan poin.

Rea Atasi Hujan untuk Kemenangan Suzuka 8 Hours yang Luar Biasa
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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