Trackhouse Memposisikan Diri sebagai Underdog dalam Pertarungan Gelar MotoGP

Davide Brivio mengatakan Trackhouse tidak ingin terlalu menonjol di tengah persaingan perebutan gelar MotoGP yang semakin ketat.

Raul Fernandez, Davide Brivio, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
Raul Fernandez, Davide Brivio, Ai Ogura, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Davide Brivio memilih agar Trackhouse Aprilia tidak terlalu menjadi sorotan dalam persaingan perebutan gelar MotoGP yang semakin "menarik".

Pria Italia itu menjelaskan bahwa peningkatan performa dramatis Marc Marquez, yang memangkas 62 poin dari keunggulan Marco Bezzecchi di klasemen sebelum Assen, telah menginspirasi pembalap lainnya.

Berbicara di Assen, Brivio mengatakan kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard:

“Saya suka ketika orang-orang tidak terlalu banyak membicarakan kami [untuk perebutan gelar]! Saya suka profil yang rendah.”

Ogura, Fernandez, Martin, 2026 Assen MotoGP.
Ogura, Fernandez, Martin, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, kedua pembalapnya, Ai Ogura dan Raul Fernandez, justru membuat impresi di Belanda, finis 1-2 baik di Sprint Race ataupun Grand Prix.

“Kami akan terus bekerja, terus berusaha, dan tentu saja kejuaraan ini menjadi semakin menarik bagi banyak pembalap,” lanjut Brivio.

“Ini situasi baru. Di masa lalu, jika Anda memiliki defisit 50-60 poin, itu tampak terlalu banyak, Anda tidak akan bisa mengejarnya.

“Sekarang, setelah apa yang dilakukan Marc di dua Grand Prix terakhir, Anda merasa, ‘Oke, selisih 50-60 poin bukanlah akhir dunia, masih banyak balapan di depan’.

“Ini seperti memberi harapan kepada semua orang. Jadi ini akan menarik.”

Ai Ogura, Raul Fernandez, 2026 Assen MotoGP.
Ai Ogura, Raul Fernandez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Pertarungan gelar menjadi semakin sulit diprediksi setelah Bezzecchi mengalami kecelakaan di Grand Prix Belanda, membuat puncak klasemen kini dikuasai rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

Martin, Bezzecchi, dan Fabio di Giannantonio dari VR46 kini hanya terpaut 16 poin menjelang MotoGP Jerman akhir pekan depan.

Sementara itu, juara MotoGP baru, Ogura, hanya terpaut 25 poin dari puncak klasemen, memberinya peluang matematis untuk memimpin klasemen hingga jeda musim panas.

Fernandez, tertinggal 55 poin, berada di urutan keenam di antara delapan pembalap teratas yang hanya terpaut 63 poin.

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Trackhouse Memposisikan Diri sebagai Underdog dalam Pertarungan Gelar MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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