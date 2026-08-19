Netflix Berencana Membuat Film 'Fast & Furious' dengan Latar MotoGP

Sebuah film bertemakan MotoGP dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Netflix.

Namun, alih-alih menjadi serial dokumenter seperti Drive to Survive, tapi ini akan menjadi sebuah film bergaya Fast & Furious.

Diberitakan oleh Deadline, film ini berkisah tentang pencuri sepeda motor yang mulai mencuri benda-benda antik tak ternilai harganya di berbagai penjuru dunia. Interpol merekrut mantan pembalap muda berbakat MotoGP (Alan Ritchson) untuk menangkap mereka, sampai ia menyadari bahwa sang pemimpin komplotan tersebut mungkin adalah adik laki-lakinya yang selama ini dikira sudah meninggal."

Cameraman, 2026 British MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP juga akan terlibat langsung dalam proyek ini.

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Deadline menambahkan: ‘…Proyek baru ini akan mendapatkan dukungan penuh dari MotoGP, di mana kejuaraan balap motor tersebut telah menandatangani kesepakatan untuk memberikan konsultasi dan membantu pengembangan film ini.’

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MotoGP paddock. © Gold and Goose

MotoGP sudah pernah mengeluarkan serial dokumenter MotoGP Unlimited yang rilis di Amazon Prime pada tahun 2022.

Namun, serial tersebut gagal menciptakan dampak yang sebanding dengan kesuksesan Drive to Survive milik Formula 1, yang sudah tayang selama delapan musim di Netflix.