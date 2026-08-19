Netflix Berencana Membuat Film 'Fast & Furious' dengan Latar MotoGP

Netflix dikabarkan sedang mengembangkan film bertemakan perampokan dengan latar dunia MotoGP.

Netflix planning MotoGP ‘heist thriller’
Netflix planning MotoGP ‘heist thriller’
© Gold and Goose

Sebuah film bertemakan MotoGP dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Netflix.

Namun, alih-alih menjadi serial dokumenter seperti Drive to Survive, tapi ini akan menjadi sebuah film bergaya Fast & Furious.

Diberitakan oleh Deadline, film ini berkisah tentang pencuri sepeda motor yang mulai mencuri benda-benda antik tak ternilai harganya di berbagai penjuru dunia. Interpol merekrut mantan pembalap muda berbakat MotoGP (Alan Ritchson) untuk menangkap mereka, sampai ia menyadari bahwa sang pemimpin komplotan tersebut mungkin adalah adik laki-lakinya yang selama ini dikira sudah meninggal."

Cameraman, 2026 British MotoGP.
Cameraman, 2026 British MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP juga akan terlibat langsung dalam proyek ini.

Deadline menambahkan: ‘…Proyek baru ini akan mendapatkan dukungan penuh dari MotoGP, di mana kejuaraan balap motor tersebut telah menandatangani kesepakatan untuk memberikan konsultasi dan membantu pengembangan film ini.’

MotoGP paddock.
MotoGP paddock.
© Gold and Goose

MotoGP sudah pernah mengeluarkan serial dokumenter MotoGP Unlimited yang rilis di Amazon Prime pada tahun 2022.

Namun, serial tersebut gagal menciptakan dampak yang sebanding dengan kesuksesan Drive to Survive milik Formula 1, yang sudah tayang selama delapan musim di Netflix.

Tags:

MotoGP
Netflix Berencana Membuat Film 'Fast & Furious' dengan Latar MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
"Nyali Besar" - Crutchlow Menyebut Kunci Kemenangan Raul Fernandez
5m ago
Raul Fernandez, Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Bos Tim Pramac MotoGP Jadi Sasaran Penipuan Tiket Palsu
20m ago
Gino Borsoi.
MotoGP News
Acosta Tidak Merasakan Tekanan Jelang Duetnya dengan Marc Marquez
43m ago
Pedro Acosta, Marc Marquez.
MotoGP News
Zarco Berlatih dengan Bintang Dakar Jelang Comeback MotoGP
3h ago
Johann Zarco.
MotoGP News
Netflix Berencana Membuat Film 'Fast & Furious' dengan Latar MotoGP
6h ago
MotoGP logo, 2026 Spanish Grand Prix.

More News

MotoGP News
Atribut yang Meyakinkan Trackhouse untuk Mempertahankan Raul Fernandez
23h ago
Raul Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Honda Gandeng Tim Papan Atas Moto2 untuk Pengembangan Pembalap MotoGP
18/08/26
Honda RC213V, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi
18/08/26
Luca Marini, Joan Mir, MotoGP 2026.
MotoGP News
Aleix Espargaro 'Menghitung Hari' untuk Kembali Menguji Motor MotoGP Honda
18/08/26
Aleix Espargaro.
MotoGP News
Razgatlioglu Masih Percaya dengan Proyek MotoGP 850cc Yamaha
17/08/26
Toprak Razgatlioglu. Credit: Gold and Goose.