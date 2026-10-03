MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Jepang 2026 dari sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, dengan rookie Diogo Moreira naik ke posisi dua setelah penalti pasca-balapan.
Jorge Martin dan Enea Bastianini - yang finis tepat di depan Moreira di posisi kedua dan ketiga - dihukum penalti turun satu posisi karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang memberi podium MotoGP pertama bagi Moreira.
Martin, yang memimpin klasemen kejuaraan, tampaknya akan mengamankan posisi kedua dengan nyaman, namun tiba-tiba kehilangan grip ban belakang pada lap akhir. Tayangan ulang memperlihatkan motor Aprilia miliknya berguncang akibat masalah pada ban.
Pembalap Aprilia itu beruntung bisa menyelesaikan balapan, mengingat Pecco Bagnaia harus masuk pit karena bagian ban belakangnya ada yang terkelupas.
Martin - yang beberapa jam sebelumnya mengungguli Marc Marquez untuk pole position - kehilangan posisi terdepan saat disalip oleh pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1.
Bezzecchi berhasil mengungguli Pedro Acosta untuk merebut posisi ketiga, tapi kemudian Alex Marquez menabrak bagian belakang Acosta di Tikungan 2, insiden yang juga menyeret Fabio di Giannantonio tersingkir dari balapan.
Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, sementara hanya Jack Miller yang tiba di grid dengan ban belakang Soft.
Tapi, Bezzecchi - yang memulai balapan dari posisi keempat - kemudian melakukan pergantian ke ban belakang Medium di saat-saat terakhir; ban yang sebelumnya ia gunakan untuk memimpin sesi latihan terakhir pagi itu.
Pertaruhan tersebut tidak membuahkan hasil, setidaknya dari segi performa, meskipun masalah yang dialami Martin menunjukkan bahwa pilihan itu mungkin saja tetap merupakan keputusan yang tepat.
MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|12 laps
|2
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+2.754s
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+2.854s
|4
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.896s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+6.38s
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+7.372s
|7
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+8.476s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+9.205s
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.974s
|10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+11.517s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+14.02s
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+15.597s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+20.261s
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+20.371s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+20.857s
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+22.282s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+35.83s
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+41.672s
|19
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+41.772s
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
* Rookie