MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, dengan rookie Diogo Moreira naik ke posisi dua setelah penalti pasca-balapan.

Jorge Martin dan Enea Bastianini - yang finis tepat di depan Moreira di posisi kedua dan ketiga - dihukum penalti turun satu posisi karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang memberi podium MotoGP pertama bagi Moreira.

Martin, yang memimpin klasemen kejuaraan, tampaknya akan mengamankan posisi kedua dengan nyaman, namun tiba-tiba kehilangan grip ban belakang pada lap akhir. Tayangan ulang memperlihatkan motor Aprilia miliknya berguncang akibat masalah pada ban.

Pembalap Aprilia itu beruntung bisa menyelesaikan balapan, mengingat Pecco Bagnaia harus masuk pit karena bagian ban belakangnya ada yang terkelupas.

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Martin - yang beberapa jam sebelumnya mengungguli Marc Marquez untuk pole position - kehilangan posisi terdepan saat disalip oleh pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1.

Bezzecchi berhasil mengungguli Pedro Acosta untuk merebut posisi ketiga, tapi kemudian Alex Marquez menabrak bagian belakang Acosta di Tikungan 2, insiden yang juga menyeret Fabio di Giannantonio tersingkir dari balapan.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, sementara hanya Jack Miller yang tiba di grid dengan ban belakang Soft.

Tapi, Bezzecchi - yang memulai balapan dari posisi keempat - kemudian melakukan pergantian ke ban belakang Medium di saat-saat terakhir; ban yang sebelumnya ia gunakan untuk memimpin sesi latihan terakhir pagi itu.

Pertaruhan tersebut tidak membuahkan hasil, setidaknya dari segi performa, meskipun masalah yang dialami Martin menunjukkan bahwa pilihan itu mungkin saja tetap merupakan keputusan yang tepat.

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MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 12 laps 2 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +2.754s 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.854s 4 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.896s 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +6.38s 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +7.372s 7 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +8.476s 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +9.205s 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +10.974s 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +11.517s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +14.02s 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +15.597s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +20.261s 14 Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +20.371s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +20.857s 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +22.282s 17 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +35.83s 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +41.672s 19 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +41.772s Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26)

* Rookie