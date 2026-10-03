MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Jepang 2026 dari sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, dengan rookie Diogo Moreira naik ke posisi dua setelah penalti pasca-balapan.

Jorge Martin dan Enea Bastianini - yang finis tepat di depan Moreira di posisi kedua dan ketiga - dihukum penalti turun satu posisi karena melanggar batas lintasan pada lap terakhir, yang memberi podium MotoGP pertama bagi Moreira.

Martin, yang memimpin klasemen kejuaraan, tampaknya akan mengamankan posisi kedua dengan nyaman, namun tiba-tiba kehilangan grip ban belakang pada lap akhir. Tayangan ulang memperlihatkan motor Aprilia miliknya berguncang akibat masalah pada ban. 

Pembalap Aprilia itu beruntung bisa menyelesaikan balapan, mengingat Pecco Bagnaia harus masuk pit karena bagian ban belakangnya ada yang terkelupas.

Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Martin - yang beberapa jam sebelumnya mengungguli Marc Marquez untuk pole position - kehilangan posisi terdepan saat disalip oleh pembalap Ducati tersebut di Tikungan 1.

Bezzecchi berhasil mengungguli Pedro Acosta untuk merebut posisi ketiga, tapi kemudian Alex Marquez menabrak bagian belakang Acosta di Tikungan 2, insiden yang juga menyeret Fabio di Giannantonio tersingkir dari balapan.

Seluruh pembalap menggunakan ban depan Medium, sementara hanya Jack Miller yang tiba di grid dengan ban belakang Soft.

Tapi, Bezzecchi - yang memulai balapan dari posisi keempat - kemudian melakukan pergantian ke ban belakang Medium di saat-saat terakhir; ban yang sebelumnya ia gunakan untuk memimpin sesi latihan terakhir pagi itu.

Pertaruhan tersebut tidak membuahkan hasil, setidaknya dari segi performa, meskipun masalah yang dialami Martin menunjukkan bahwa pilihan itu mungkin saja tetap merupakan keputusan yang tepat.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)12 laps
2Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.754s
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+2.854s
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.896s
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+6.38s
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+7.372s
7Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+8.476s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+9.205s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.974s
10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+11.517s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+14.02s
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+15.597s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+20.261s
14Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)+20.371s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+20.857s
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+22.282s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+35.83s
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+41.672s
19Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+41.772s
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16) 
 Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26) 
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26) 

* Rookie

Tags:

MotoGP
Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Dominan, Alex Picu Insiden Tiga Pembalap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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