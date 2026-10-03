MotoGP Jepang 2026: Martin Ungguli Marc Marquez untuk Pole

Jorge Martin membalikkan keadaan atas rival perebutan gelar Marc Marquez dengan meraih posisi pole untuk MotoGP Jepang 2026.

Martin yang kini memimpin klasemen tampak tertinggal dari juara bertahan Marc Marquez menuju kualifikasi, tapi ia merebut pole dengan laptime 1 menit 42,371 detik pada percobaan terakhirnya, dengan pemenang Red Bull Ring Pedro Acosta melengkapi baris depan untuk KTM.

Bezzecchi, yang tercepat di FP2, berada di posisi empat, akan memulai balapan dari baris dua bersama pemimpin hari Jumat Alex Marquez dan pembalap VR46 Fabio di Giannantonio.

Enea Bastianini menempati posisi ketujuh untuk Tech3 KTM, diikuti oleh Raul Fernandez, yang sebelumnya berhasil lolos dari Kualifikasi 1 bersama rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Pembalap debutan Honda, Diogo Moreira, menempati posisi kesembilan di baris ketiga, mengungguli rekan setimnya, Johann Zarco, yang mengalami kecelakaan.

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Pembalap tuan rumah, Ogura, kini hanya memiliki satu motor setelah terjatuh pada sesi latihan terakhir dan akan memulai balapan dari posisi kesebelas, tepat di depan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo.

Ogura dan Raul Fernandez berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1, mengungguli pemenang Motegi tahun lalu Francesco Bagnaia yang gagal lolos ke Q2.

Bagnaia akan start dari posisi ke-13, bersanding dengan Franco Morbidelli dan pembalap pengganti Honda, Somkiat Chantra.

Chantra tampil mengesankan dengan menempati posisi ke-15 dalam penampilan kualifikasi MotoGP pertamanya musim ini, mengungguli pembalap reguler HRC, Luca Marini.

Maverick Vinales menempati posisi ke-19 dalam kualifikasi saat kembali dari cedera, mengungguli para pembalap Yamaha: Jack Miller, Alex Rins, dan Toprak Razgatlioglu.

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The 12-lap Motegi Sprint starts at 3pm local time, 7am UK time.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'42.371s 6/8 319k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.110s 2/7 318k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.122s 8/8 320k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.159s 8/8 320k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.175s 3/8 317k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.257s 7/8 317k 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.298s 7/8 319k 8 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.370s 6/8 317k 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.545s 5/7 320k 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.547s 3/6 318k 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.562s 3/4 319k 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.688s 8/8 315k Qualifying 1: 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1'43.007s 5/7 318k 14 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'43.136s 7/8 316k 15 Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'43.196s 8/8 318k 16 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'43.278s 7/8 318k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'43.399s 3/4 320k 18 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 1'43.419s 7/7 314k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'43.605s 7/7 316k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'43.811s 2/6 311k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'43.896s 3/8 313k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'44.031s 6/7 311k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.811s (2026)

Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.811s (2026) Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

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Marco Bezzecchi memimpin dominasi posisi satu-dua bagi Aprilia dalam sesi latihan terakhir MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Bezzecchi tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat menggunakan kombinasi ban depan *medium* baru dan ban belakang *medium* lama, sementara pembalap lain di posisi sepuluh besar menggunakan ban depan *medium* dan ban belakang *soft*.

Sesi tersebut sempat dihentikan dengan kibaran bendera merah setelah enam menit berjalan untuk membersihkan tumpahan cairan akibat kerusakan mesin yang dialami Franco Morbidelli.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'43.321s 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.080s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.180s 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.243s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.269s 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.325s 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.370s 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.397s 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.427s 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.428s 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.466s 12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.479s 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.484s 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.541s 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.691s 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.869s 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.013s 18 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.168s 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.194s 20 Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.203s 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.562s 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.589s

* Rookie

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Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez kembali ke lokasi tempat ia meraih gelar juara tahun 2025 dengan misi mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jorge Martin dalam kejuaraan dunia tahun ini, setelah sebelumnya kalah dari pembalap Aprilia tersebut pada kedua balapan di Red Bull Ring.

Kendati demikian, keduanya telah meninggalkan jauh rekan setim Bezzecchi, Marco Bezzecchi, yang mengawali akhir pekan ini dengan selisih 42 poin dari posisi puncak klasemen.

Ancaman terbesar bagi Martin dan Marquez bisa jadi datang dari pembalap KTM yang baru saja mencatatkan kemenangan MotoGP pertamanya, Pedro Acosta; ia naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia berkat kemenangan perdana yang gemilang di Red Bull Ring.

Pembalap muda asal Spanyol ini memiliki rekam jejak yang kuat di Motegi: ia pernah memimpin balapan pada musim debutnya, naik podium Sprint tahun lalu, dan menjadi salah satu pembalap terdepan hingga melakukan kesalahan dalam balapan utama (Grand Prix).

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Pemenang kedua balapan di Motegi tahun lalu - yang diraihnya dari posisi pole - adalah Pecco Bagnaia.

MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Mantan juara dua kali itu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama GP25 di Jepang, namun hal itu hanya sesaat; ia hanya mampu mencetak poin dalam dua dari sepuluh balapan tersisa.

Bagnaia kembali dengan menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, di mana satu-satunya kemenangan yang ia raih musim ini adalah kemenangan Sprint di Brno.

Pembalap bernomor #63 ini belum pernah lagi naik podium sejak balapan di Brno pada bulan Juni, mungkinkah ia kembali menciptakan keajaiban di Motegi?

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Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.

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Yamaha dash, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Dilema ban

Permukaan lintasan Motegi telah dilapisi ulang sepenuhnya menjelang gelaran tahun 2026.

Karena tidak memiliki data nyata mengenai aspal baru tersebut, Michelin menyiapkan alokasi ban yang lebih banyak untuk tahun ini (tiga jenis ban depan dan tiga jenis ban belakang) dengan "menggunakan simulasi serta informasi yang dikumpulkan selama penyelenggaraan sebelumnya".

"Untuk ban depan, varian Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu, dan semuanya menggunakan kompon simetris," jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.

“Namun, untuk ban Hard memiliki konstruksi yang diperkuat secara khusus. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami sediakan di Mandalika.

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“Untuk ban belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait kondisi aspal baru.

“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan casing standar kami, sedangkan tipe Hard menggunakan casing yang diperkuat - jenis yang sebelumnya sudah kami hadirkan di Austria.

“Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau secara cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang. Faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan.”