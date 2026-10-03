MotoGP Jepang 2026: Martin Ungguli Marc Marquez untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

All of Saturday's MotoGP results from Motegi.
All of Saturday's MotoGP results from Motegi.
© Gold and Goose

Jorge Martin membalikkan keadaan atas rival perebutan gelar Marc Marquez dengan meraih posisi pole untuk MotoGP Jepang 2026.

Martin yang kini memimpin klasemen tampak tertinggal dari juara bertahan Marc Marquez menuju kualifikasi, tapi ia merebut pole dengan laptime 1 menit 42,371 detik pada percobaan terakhirnya, dengan pemenang Red Bull Ring Pedro Acosta melengkapi baris depan untuk KTM.

Bezzecchi, yang tercepat di FP2, berada di posisi empat, akan memulai balapan dari baris dua bersama pemimpin hari Jumat Alex Marquez dan pembalap VR46 Fabio di Giannantonio.

Enea Bastianini menempati posisi ketujuh untuk Tech3 KTM, diikuti oleh Raul Fernandez, yang sebelumnya berhasil lolos dari Kualifikasi 1 bersama rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Pembalap debutan Honda, Diogo Moreira, menempati posisi kesembilan di baris ketiga, mengungguli rekan setimnya, Johann Zarco, yang mengalami kecelakaan.

Pembalap tuan rumah, Ogura, kini hanya memiliki satu motor setelah terjatuh pada sesi latihan terakhir dan akan memulai balapan dari posisi kesebelas, tepat di depan pembalap Yamaha, Fabio Quartararo.

Ogura dan Raul Fernandez berhasil melaju ke Kualifikasi 2 setelah memimpin sesi Kualifikasi 1, mengungguli pemenang Motegi tahun lalu Francesco Bagnaia yang gagal lolos ke Q2.

Bagnaia akan start dari posisi ke-13, bersanding dengan Franco Morbidelli dan pembalap pengganti Honda, Somkiat Chantra.

Chantra tampil mengesankan dengan menempati posisi ke-15 dalam penampilan kualifikasi MotoGP pertamanya musim ini, mengungguli pembalap reguler HRC, Luca Marini.

Maverick Vinales menempati posisi ke-19 dalam kualifikasi saat kembali dari cedera, mengungguli para pembalap Yamaha: Jack Miller, Alex Rins, dan Toprak Razgatlioglu.

The 12-lap Motegi Sprint starts at 3pm local time, 7am UK time.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)1'42.371s6/8319k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.110s2/7318k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.122s8/8320k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.159s8/8320k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.175s3/8317k
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.257s7/8317k
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.298s7/8319k
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.370s6/8317k
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.545s5/7320k
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.547s3/6318k
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.562s3/4319k
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.688s8/8315k
 Qualifying 1:     
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1'43.007s5/7318k
14Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'43.136s7/8316k
15Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)1'43.196s8/8318k
16Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'43.278s7/8318k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'43.399s3/4320k
18Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)1'43.419s7/7314k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'43.605s7/7316k
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'43.811s2/6311k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'43.896s3/8313k
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'44.031s6/7311k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

  • Lap tercepat: Jorge Martin, Aprilia, 1m 42.811s (2026)
  • Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi memimpin dominasi posisi satu-dua bagi Aprilia dalam sesi latihan terakhir MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Bezzecchi tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat menggunakan kombinasi ban depan *medium* baru dan ban belakang *medium* lama, sementara pembalap lain di posisi sepuluh besar menggunakan ban depan *medium* dan ban belakang *soft*.

Sesi tersebut sempat dihentikan dengan kibaran bendera merah setelah enam menit berjalan untuk membersihkan tumpahan cairan akibat kerusakan mesin yang dialami Franco Morbidelli.

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'43.321s
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.080s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.180s
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.243s
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.269s
6Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.325s
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.370s
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.397s
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.427s
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.428s
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.466s
12Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.479s
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.484s
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.541s
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.691s
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.869s
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.013s
18Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.168s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.194s
20Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.203s
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.562s
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.589s

* Rookie

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez kembali ke lokasi tempat ia meraih gelar juara tahun 2025 dengan misi mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jorge Martin dalam kejuaraan dunia tahun ini, setelah sebelumnya kalah dari pembalap Aprilia tersebut pada kedua balapan di Red Bull Ring.

Kendati demikian, keduanya telah meninggalkan jauh rekan setim Bezzecchi, Marco Bezzecchi, yang mengawali akhir pekan ini dengan selisih 42 poin dari posisi puncak klasemen.

Ancaman terbesar bagi Martin dan Marquez bisa jadi datang dari pembalap KTM yang baru saja mencatatkan kemenangan MotoGP pertamanya, Pedro Acosta; ia naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia berkat kemenangan perdana yang gemilang di Red Bull Ring.

Pembalap muda asal Spanyol ini memiliki rekam jejak yang kuat di Motegi: ia pernah memimpin balapan pada musim debutnya, naik podium Sprint tahun lalu, dan menjadi salah satu pembalap terdepan hingga melakukan kesalahan dalam balapan utama (Grand Prix).

Pemenang kedua balapan di Motegi tahun lalu - yang diraihnya dari posisi pole - adalah Pecco Bagnaia.

MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Mantan juara dua kali itu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama GP25 di Jepang, namun hal itu hanya sesaat; ia hanya mampu mencetak poin dalam dua dari sepuluh balapan tersisa.

Bagnaia kembali dengan menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, di mana satu-satunya kemenangan yang ia raih musim ini adalah kemenangan Sprint di Brno. 

Pembalap bernomor #63 ini belum pernah lagi naik podium sejak balapan di Brno pada bulan Juni, mungkinkah ia kembali menciptakan keajaiban di Motegi?

Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.

Yamaha dash, 2026 Japanese MotoGP.
Yamaha dash, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Dilema ban

Permukaan lintasan Motegi telah dilapisi ulang sepenuhnya menjelang gelaran tahun 2026.

Karena tidak memiliki data nyata mengenai aspal baru tersebut, Michelin menyiapkan alokasi ban yang lebih banyak untuk tahun ini (tiga jenis ban depan dan tiga jenis ban belakang) dengan "menggunakan simulasi serta informasi yang dikumpulkan selama penyelenggaraan sebelumnya".

"Untuk ban depan, varian Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu, dan semuanya menggunakan kompon simetris," jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.

“Namun, untuk ban Hard memiliki konstruksi yang diperkuat secara khusus. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami sediakan di Mandalika.

“Untuk ban belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait kondisi aspal baru.

“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan casing standar kami, sedangkan tipe Hard menggunakan casing yang diperkuat - jenis yang sebelumnya sudah kami hadirkan di Austria.

“Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau secara cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang. Faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan.”

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Pedro Acosta
Takaaki Nakagami
MotoGP
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
MotoGP Jepang 2026: Martin Ungguli Marc Marquez untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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