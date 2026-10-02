Pedro Acosta Kembali Menemukan Feeling dari Motegi 2024

Pedro Acosta mengatakan bahwa ia memiliki "feeling yang mirip dengan tahun 2024" di MotoGP Jepang.

Pedro Acosta was second-fastest in Practice at the Japanese MotoGP.
Pedro Acosta was second-fastest in Practice at the Japanese MotoGP.
© Gold & Goose

Harapan Pedro Acosta untuk meraih kemenangan MotoGP beruntun mendapat dorongan setelah latihan Jumat di Grand Prix Jepang.

Acosta menuju akhir pekan Motegi dengan bekal kemenangan MotoGP pertamanya yang diraih di Red Bull Ring dua pekan lalu.

Harapan tinggi sudah disematkan pada Acosta di Motegi; pembalap asal Spanyol itu sempat bersaing memperebutkan kemenangan di sana pada tahun 2024, sebelum akhirnya terjatuh saat memimpin balapan Sprint dan saat berada di posisi kedua dalam balapan utama (Grand Prix).

Tahun lalu ia juga berhasil naik podium Sprint, sehingga kecocokannya dengan sirkuit ini sudah jelas, tapi finis di posisi ke-17 pada balapan utama tahun 2025 akibat kecelakaan.

Namun, Acosta mengakhiri hari Jumat sebagai pembalap tercepat kedua dan merasa performanya di Motegi lebih mirip performa tahun 2024 dibandingkan tahun 2025.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah dua tahun berlalu dan kini telah mengantongi kemenangan, Acosta tentu lebih siap untuk memanfaatkan situasi tersebut.

"Motor bekerja dengan cukup baik, tim juga bekerja dengan cukup baik," ujar Pedro Acosta usai sesi latihan di Motegi.

"Rasanya cukup mirip dengan tahun 2024 dan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025, jadi saya senang."

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu menambahkan: “Pada akhirnya, kami melakukan pekerjaan dengan baik. Sepertinya kami telah menemukan basis motor yang bagus untuk memulai akhir pekan, lalu tinggal menyempurnakan detail-detailnya.

“Saya cukup senang dengan bagaimana semuanya berjalan.”

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Japanese Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Saat ditanya mengapa performanya di Motegi tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu, Acosta menyebut pengaspalan ulang rek serta penggunaan ban dengan kompon lebih keras yang disediakan Michelin sebagai faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

"Maksud saya, mungkin perbedaan terbesarnya adalah pelapisan ulang seluruh lintasan dan juga ban yang berbeda," ujarnya.

"Namun, memang benar bahwa terkait manajemen ban, jika melihat sepanjang musim ini, performa kami jauh lebih baik dibandingkan musim lalu."

“Menjelang akhir musim lalu, performa saya cukup kompetitif karena saya berhasil menempati posisi keempat saat kualifikasi, sempat berada di posisi kedua pada hari Jumat, dan meraih podium di Sprint, namun saat itu saya harus berjuang keras menjaga kondisi ban.

“Sepertinya situasinya tidak sama dengan tahun lalu.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta Kembali Menemukan Feeling dari Motegi 2024
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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