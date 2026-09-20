Acosta 'Melengkapi Siklus' di KTM dengan Kemenangan GP Austria

Pedro Acosta mengatakan bahwa kemenangan MotoGP pertamanya di Grand Prix Austria merupakan "cara terbaik untuk menuntaskan perjalanan bersama KTM" saat ia akan meninggalkan pabrikan Austria tersebut di akhir 2026.

Pembalap Spanyol ini telah menghabiskan seluruh karier Grand Prix-nya bersama KTM. Ia meraih gelar juara Moto3 pada musim debutnya di tahun 2021, kemudian menjalani dua tahun yang sukses di Moto2 pada 2022 dan 2023, dengan memenangkan kejuaraan pada tahun kedua tersebut.

Saat naik kelas ke MotoGP pada 2024 bersama tim Tech3 dengan motor KTM, ia berhasil meraih podium pertamanya hanya dalam balapan kedua yang berlangsung di Portugal pada tahun itu.

Namun, kemenangan pertama Pedro Acosta tak kunjung datang sampai hari Minggu di Grand Prix Austria - balapan kandang KTM - saat ia mengungguli duo pabrikan Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP © Gold and Goose

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Kemenangan ini terjadi sehari setelah ia terjatuh saat memimpin jauh dalam balapan sprint.

Berbicara di parc fermé tepat setelah balapan, Acosta berkata: "Saya masih ingat saat terakhir kali di Indonesia di kelas Moto2," merujuk pada kemenangan Grand Prix terakhirnya pada tahun 2023. "Kemenangan pertama selalu istimewa.

“Ini cara yang indah untuk menuntaskan perjalanan bersama KTM, di hadapan seluruh penggemar asal Austria.

“Ada banyak sekali bendera KTM di sekeliling. Saya sangat ikut senang untuk mereka, karena merekalah yang lebih pantas mendapatkannya dibandingkan saya.

“Begitu banyak orang baik yang ada di sekitar saya saat saya melakukan kesalahan kemarin, dan bisa memberikan hasil ini kepada mereka sungguh luar biasa.”

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Crew Chief Acosta, Paul Trevathan, memberikan reaksi penuh emosi atas kemenangan pembalap asal Spanyol tersebut.

"Akhir pekan ini penuh dengan pasang surut," ujarnya kepada siaran resmi MotoGP.

"Dia punya kecepatan. Hari kemarin juga merupakan bencana baginya. Bisa bangkit kembali seperti ini sekarang, sungguh luar biasa.

"Dia itu anak yang luar biasa, Anda tahu? Dia memberikan segalanya untuk kami. Jadi, kami benar-benar sangat bangga."

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Austrian MotoGP © Gold and Goose

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Kemenangan ini adalah yang pertama bagi KTM di MotoGP sejak Grand Prix Thailand 2022, saat Miguel Oliveira menang.

Ini juga menjadi kali ketiga KTM menang di kandang sendiri, menyusul kemenangan Oliveira pada tahun 2020 bersama Tech3 dan Brad Binder bersama tim pabrikan pada tahun 2021.

Namun, kemenangan Acosta di Grand Prix Austria ini menghadirkan perasaan campur aduk bagi KTM, mengingat pembalap asal Spanyol tersebut akan meninggalkan tim pada akhir musim.

Acosta menandatangani kontrak berdurasi beberapa musim untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati mulai tahun 2027.