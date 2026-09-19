MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.

All of Saturday's results from the Austrian MotoGP at the Red Bull Ring.
All of Saturday's results from the Austrian MotoGP at the Red Bull Ring.
© Gold and Goose

Jorge Martin menggagalkan upaya Marc Marquez untuk meraih pole pada MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.

Martin - yang memiliki perolehan poin sama dengan Marquez - membawa Aprilia RS-GP memuncaki timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini dengan laptime 1 menit 27,912 detik.

Marc Marquez dan bintang KTM, Pedro Acosta, juga mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 27 detik, dengan baris depan hanya terpaut 0,071 detik.

Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez - yang mengalami kecelakaan kedua sepanjang akhir pekan ini - akan menempati baris kedua.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Austrian MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Johann Zarco dan Pecco Bagnaia berhasil melaju ke Q2 dengan memimpin Kualifikasi 1, dengan catatan waktu putaran yang persis sama!

Bagnaia berada di posisi ketujuh, bersama dengan Fabio di Giannantonio dan Fabio Quartararo.

Sementara itu, Zarco memimpin baris ketiga dengan Brad Binder dan Fermin Aldeguer berbaris di sampingnya.

Sprint Race akan dimulai pada pukul 3 waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)1'27.917s7/9316k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.015s7/9313k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.071s7/9320k
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.249s7/9319k
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.533s7/8324k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.556s7/7317k
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.610s8/9316k
8Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.695s7/9316k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.706s8/8312k
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.715s6/8317k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.812s8/8320k
12Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.945s9/9312k
 Qualifying 1:     
13Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)1'28.871s8/8312k
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'28.972s3/8314k
15Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'29.110s8/9313k
16Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'29.154s3/9314k
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'29.165s6/9317k
18Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)1'29.442s9/9314k
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'29.554s6/8314k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'29.663s7/8310k
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'29.689s6/9310k
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'30.056s6/8309k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:

  • Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
  • Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Free Practice 2:

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez melesat ke posisi teratas catatan waktu dalam sesi latihan terakhir yang berlangsung di lintasan lembap jelang MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring... namun kemudian terjatuh.

Bekas genangan air masih terlihat akibat hujan yang turun semalam, sehingga sebagian besar pembalap memilih untuk tetap berada di pit pada awal sesi berdurasi 30 menit tersebut.

Saat matahari bersinar, kondisi lintasan membaik dan Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Namun, ia kemudian kehilangan kendali pada roda depan dan terjatuh di Tikungan 1.

Terlepas dari kesalahan tersebut, sang juara bertahan - yang memulai balapan Sprint sore ini dengan perolehan poin yang sama dengan Jorge Martin - mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,2 detik atas pembalap Aprilia tersebut.

Pemimpin hari Jumat Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini), ditambah rekan setim Marquez Pecco Bagnaia menyelesaikan lima besar.

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'29.663s
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.202s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.226s
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.294s
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.430s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.577s
7Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.607s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.751s
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.789s
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.800s
11Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.899s
12Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.940s
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.104s
14Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.246s
15Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+1.290s
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.453s
17Takaaki NakagamiJPNHonda Test Rider (RC213V)+1.485s
18Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.544s
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.564s
20Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.704s
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.780s
22Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.901s

* Rookie

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders).
© Peter McLaren

Marc Marquez tiba di Red Bull Ring dengan status pemimpin klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya musim ini, setelah menyapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan lalu.

Pembalap Ducati yang merupakan juara dunia bertahan ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin, namun secara resmi unggul berkat lima kemenangan Grand Prix musim ini dibandingkan satu kemenangan milik Martin.

Martin sempat menyalip Marquez dalam balapan di Misano, namun performanya merosot drastis akibat masalah arm pump. Ia bahkan mungkin akan menjalani operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.

Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi pihak yang paling dirugikan di Misano; ia terjatuh saat memimpin balapan dan kini tertinggal 33 poin dari posisi puncak klasemen.

Martin dan Bezzecchi akan berupaya meraih kemenangan pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama ini didominasi oleh Ducati.

Tapi, motor RS-GP mengungguli Desmosedici saat menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih kaku di awal musim ini, yang mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi membuat kejutan pada akhir pekan ini.

Pedro Acosta, yang sempat naik podium di Aragon dan Misano, bisa menjadi penantang lainnya dalam penampilan terakhirnya di Austria bersama tim tuan rumah, KTM.

Duet Gresini, Alex Marquez (Sprint) dan Fermin Aldeguer (Grand Prix), juga pernah naik podium di Red Bull Ring setahun yang lalu.

Joan Mir, 2026 Misano MotoGP.
Joan Mir, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.

Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."

Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.

Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Ai Ogura
Alex Marquez
MotoGP
MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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