MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, putaran 15 dari 22.
Jorge Martin menggagalkan upaya Marc Marquez untuk meraih pole pada MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.
Martin - yang memiliki perolehan poin sama dengan Marquez - membawa Aprilia RS-GP memuncaki timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini dengan laptime 1 menit 27,912 detik.
Marc Marquez dan bintang KTM, Pedro Acosta, juga mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 27 detik, dengan baris depan hanya terpaut 0,071 detik.
Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez - yang mengalami kecelakaan kedua sepanjang akhir pekan ini - akan menempati baris kedua.
Johann Zarco dan Pecco Bagnaia berhasil melaju ke Q2 dengan memimpin Kualifikasi 1, dengan catatan waktu putaran yang persis sama!
Bagnaia berada di posisi ketujuh, bersama dengan Fabio di Giannantonio dan Fabio Quartararo.
Sementara itu, Zarco memimpin baris ketiga dengan Brad Binder dan Fermin Aldeguer berbaris di sampingnya.
Sprint Race akan dimulai pada pukul 3 waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'27.917s
|7/9
|316k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.015s
|7/9
|313k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.071s
|7/9
|320k
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.249s
|7/9
|319k
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.533s
|7/8
|324k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.556s
|7/7
|317k
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.610s
|8/9
|316k
|8
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.695s
|7/9
|316k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.706s
|8/8
|312k
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.715s
|6/8
|317k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.812s
|8/8
|320k
|12
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.945s
|9/9
|312k
|Qualifying 1:
|13
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|1'28.871s
|8/8
|312k
|14
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'28.972s
|3/8
|314k
|15
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'29.110s
|8/9
|313k
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'29.154s
|3/9
|314k
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'29.165s
|6/9
|317k
|18
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|1'29.442s
|9/9
|314k
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'29.554s
|6/8
|314k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'29.663s
|7/8
|310k
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'29.689s
|6/9
|310k
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'30.056s
|6/8
|309k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:
- Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)
- Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)
Free Practice 2:
Marc Marquez melesat ke posisi teratas catatan waktu dalam sesi latihan terakhir yang berlangsung di lintasan lembap jelang MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring... namun kemudian terjatuh.
Bekas genangan air masih terlihat akibat hujan yang turun semalam, sehingga sebagian besar pembalap memilih untuk tetap berada di pit pada awal sesi berdurasi 30 menit tersebut.
Saat matahari bersinar, kondisi lintasan membaik dan Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Namun, ia kemudian kehilangan kendali pada roda depan dan terjatuh di Tikungan 1.
Terlepas dari kesalahan tersebut, sang juara bertahan - yang memulai balapan Sprint sore ini dengan perolehan poin yang sama dengan Jorge Martin - mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,2 detik atas pembalap Aprilia tersebut.
Pemimpin hari Jumat Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini), ditambah rekan setim Marquez Pecco Bagnaia menyelesaikan lima besar.
MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'29.663s
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.202s
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.226s
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.294s
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.430s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.577s
|7
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.607s
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.751s
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.789s
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.800s
|11
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.899s
|12
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.940s
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.104s
|14
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.246s
|15
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.290s
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.453s
|17
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda Test Rider (RC213V)
|+1.485s
|18
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.544s
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.564s
|20
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.704s
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.780s
|22
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.901s
* Rookie
Marc Marquez tiba di Red Bull Ring dengan status pemimpin klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya musim ini, setelah menyapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan lalu.
Pembalap Ducati yang merupakan juara dunia bertahan ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin, namun secara resmi unggul berkat lima kemenangan Grand Prix musim ini dibandingkan satu kemenangan milik Martin.
Martin sempat menyalip Marquez dalam balapan di Misano, namun performanya merosot drastis akibat masalah arm pump. Ia bahkan mungkin akan menjalani operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.
Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi pihak yang paling dirugikan di Misano; ia terjatuh saat memimpin balapan dan kini tertinggal 33 poin dari posisi puncak klasemen.
Martin dan Bezzecchi akan berupaya meraih kemenangan pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama ini didominasi oleh Ducati.
Tapi, motor RS-GP mengungguli Desmosedici saat menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih kaku di awal musim ini, yang mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi membuat kejutan pada akhir pekan ini.
Pedro Acosta, yang sempat naik podium di Aragon dan Misano, bisa menjadi penantang lainnya dalam penampilan terakhirnya di Austria bersama tim tuan rumah, KTM.
Duet Gresini, Alex Marquez (Sprint) dan Fermin Aldeguer (Grand Prix), juga pernah naik podium di Red Bull Ring setahun yang lalu.
Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.
Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."
Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.
Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.