MotoGP Austria 2026: Martin Kalahkan Marc Marquez untuk Pole

Jorge Martin menggagalkan upaya Marc Marquez untuk meraih pole pada MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.

Martin - yang memiliki perolehan poin sama dengan Marquez - membawa Aprilia RS-GP memuncaki timesheets untuk pertama kalinya akhir pekan ini dengan laptime 1 menit 27,912 detik.

Marc Marquez dan bintang KTM, Pedro Acosta, juga mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 27 detik, dengan baris depan hanya terpaut 0,071 detik.

Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez - yang mengalami kecelakaan kedua sepanjang akhir pekan ini - akan menempati baris kedua.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Austrian MotoGP © Gold and Goose

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Johann Zarco dan Pecco Bagnaia berhasil melaju ke Q2 dengan memimpin Kualifikasi 1, dengan catatan waktu putaran yang persis sama!

Bagnaia berada di posisi ketujuh, bersama dengan Fabio di Giannantonio dan Fabio Quartararo.

Sementara itu, Zarco memimpin baris ketiga dengan Brad Binder dan Fermin Aldeguer berbaris di sampingnya.

Sprint Race akan dimulai pada pukul 3 waktu setempat, atau pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat.

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'27.917s 7/9 316k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.015s 7/9 313k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.071s 7/9 320k 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.249s 7/9 319k 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.533s 7/8 324k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.556s 7/7 317k 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.610s 8/9 316k 8 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.695s 7/9 316k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.706s 8/8 312k 10 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.715s 6/8 317k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.812s 8/8 320k 12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.945s 9/9 312k Qualifying 1: 13 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 1'28.871s 8/8 312k 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'28.972s 3/8 314k 15 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'29.110s 8/9 313k 16 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'29.154s 3/9 314k 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'29.165s 6/9 317k 18 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) 1'29.442s 9/9 314k 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'29.554s 6/8 314k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'29.663s 7/8 310k 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'29.689s 6/9 310k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'30.056s 6/8 309k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Red Bull Ring:

Lap tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024)

Jorge Martin, Ducati, 1m 27.748s (2024) Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 29.519s (2024)

Free Practice 2:

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez melesat ke posisi teratas catatan waktu dalam sesi latihan terakhir yang berlangsung di lintasan lembap jelang MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring... namun kemudian terjatuh.

Bekas genangan air masih terlihat akibat hujan yang turun semalam, sehingga sebagian besar pembalap memilih untuk tetap berada di pit pada awal sesi berdurasi 30 menit tersebut.

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Saat matahari bersinar, kondisi lintasan membaik dan Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Namun, ia kemudian kehilangan kendali pada roda depan dan terjatuh di Tikungan 1.

Terlepas dari kesalahan tersebut, sang juara bertahan - yang memulai balapan Sprint sore ini dengan perolehan poin yang sama dengan Jorge Martin - mengakhiri sesi dengan keunggulan 0,2 detik atas pembalap Aprilia tersebut.

Pemimpin hari Jumat Pedro Acosta (KTM) dan Fermin Aldeguer (Gresini), ditambah rekan setim Marquez Pecco Bagnaia menyelesaikan lima besar.

Jorge Martin, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP Austria 2026 - Red Bull Ring - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'29.663s 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.202s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.226s 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.294s 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.430s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.577s 7 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.607s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.751s 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.789s 10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.800s 11 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.899s 12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.940s 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.104s 14 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.246s 15 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.290s 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.453s 17 Takaaki Nakagami JPN Honda Test Rider (RC213V) +1.485s 18 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.544s 19 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.564s 20 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.704s 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.780s 22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.901s

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* Rookie

2026 MotoGP title fight after Misano GP (top 8 riders). © Peter McLaren

Marc Marquez tiba di Red Bull Ring dengan status pemimpin klasemen kejuaraan dunia untuk pertama kalinya musim ini, setelah menyapu bersih kemenangan di Misano akhir pekan lalu.

Pembalap Ducati yang merupakan juara dunia bertahan ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Jorge Martin, namun secara resmi unggul berkat lima kemenangan Grand Prix musim ini dibandingkan satu kemenangan milik Martin.

Martin sempat menyalip Marquez dalam balapan di Misano, namun performanya merosot drastis akibat masalah arm pump. Ia bahkan mungkin akan menjalani operasi jika masalah tersebut kembali muncul di Austria.

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Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi pihak yang paling dirugikan di Misano; ia terjatuh saat memimpin balapan dan kini tertinggal 33 poin dari posisi puncak klasemen.

Martin dan Bezzecchi akan berupaya meraih kemenangan pertama bagi Aprilia di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang selama ini didominasi oleh Ducati.

Tapi, motor RS-GP mengungguli Desmosedici saat menggunakan konstruksi ban belakang yang lebih kaku di awal musim ini, yang mengisyaratkan bahwa mereka berpotensi membuat kejutan pada akhir pekan ini.

Pedro Acosta, yang sempat naik podium di Aragon dan Misano, bisa menjadi penantang lainnya dalam penampilan terakhirnya di Austria bersama tim tuan rumah, KTM.

Duet Gresini, Alex Marquez (Sprint) dan Fermin Aldeguer (Grand Prix), juga pernah naik podium di Red Bull Ring setahun yang lalu.

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Joan Mir, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Maverick Vinales dari tim Tech3 KTM absen untuk keempat kalinya secara berturut-turut akibat cedera bahu dan kembali digantikan oleh Pol Espargaro.

Joan Mir juga absen di Red Bull Ring. Pembalap HRC tersebut mundur lebih awal dalam balapan di Misano akhir pekan lalu karena kelelahan ekstrem, dengan mengatakan: "Saya tidak memiliki energi atau tenaga saat mengendarai motor."

Pemeriksaan medis lanjutan di Barcelona menemukan adanya 'perubahan parameter darah' yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, akan menggantikan posisi Mir.

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Sebuah sesi uji coba privat Pirelli/850cc - yang merupakan uji coba kedua tahun ini yang melibatkan para pembalap reguler - akan digelar di sirkuit tersebut pada hari Senin.