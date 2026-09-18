Kepindahan yang Paling Menarik untuk Musim MotoGP 2027 Dibahas

Pengumuman Senna Agius akan naik ke kelas MotoGP bersama Tech3 KTM musim depan berarti seluruh 22 posisi di grid tahun 2027 kini telah resmi terisi.

Musim depan juga menandai dimulainya era baru di MotoGP, dengan penggunaan mesin 850cc yang lebih kecil serta Pirelli yang menggantikan Michelin sebagai pemasok ban eksklusif.

Agius merupakan salah satu dari empat pembalap rookie yang bergabung dengan kelas utama. Mereka semua telah memiliki pengalaman menggunakan ban Pirelli, baik dari ajang Moto2 maupun WorldSBK, dalam kasus Nicolo Bulega.

Marc Marquez, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Pengetahuan Bulega mengenai ban Pirelli, dipadukan dengan pengujian ekstensif terhadap prototipe Ducati 850cc, membuat juara bertahan Marc Marquez menilai pembalap asal Italia itu sebagai langkah yang "paling menarik" untuk tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bagi saya, Bulega. Dia sudah melakukan uji coba, dia paham karakteristik bannya, dan saya yakin dia akan tampil cepat. Dia pembalap yang sangat hebat,” ujar Marquez, yang akan menjajal motor baru Ducati bermesin 850cc dengan ban Pirelli untuk kedua kalinya pada hari Senin di Red Bull Ring.

Sementara itu, Jorge Martin - yang saat ini memiliki poin sama dengan Marquez di klasemen pembalap - menyoroti duet baru tim pabrikan Ducati.

"Saya sangat menantikan untuk melihat mereka berdua tampil bersama," ujarnya mengenai Marquez dan Pedro Acosta yang duduk di sampingnya. "Karena keduanya memiliki karisma yang besar."

Acosta sendiri menambahkan: "Yah, bagi saya, seperti yang dikatakan Marc, Bulega akan menjadi langkah yang menarik.

"Selain itu, semua pembalap yang naik kelas dari Moto2 akan menghadirkan kejutan menarik; kita akan melihat bagaimana mereka menangani aspek ban."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

“Selain itu, menurut saya motor-motor tersebut akan lebih mudah dikendarai dibandingkan yang kita gunakan saat ini. Akan menarik untuk melihat bagaimana para pembalap Moto2 beradaptasi dengan kelas baru ini.”

Seluruh jajaran pembalap MotoGP musim 2027 akan turun ke lintasan bersama-sama untuk pertama kalinya pada tes pascamusim di Valencia tanggal 1 Desember.