Rossi Menyambut Kembalinya Bulega ke VR46 untuk Musim 2027

Valentino Rossi mengatakan kepindahan Nicolo Bulega ke MotoGP bersama VR46 akan menjadi hal yang "menyenangkan".

Valentino Rossi welcomes Nicolo Bulega back to VR46 in 2027
Valentino Rossi welcomes Nicolo Bulega back to VR46 in 2027
© Gold and Goose

Valentino Rossi melihat kembalinya Nicolo Bulega ke VR46 untuk musim debut full-time di MotoGP pada tahun 2027 sebagai "kisah yang menarik".

Bulega, yang saat ini mendominasi World Superbike tahun ini akan beralih ke MotoGP secara full-time pada musim depan setelah menyepakati kontrak dengan tim milik Valentino Rossi.

Hal ini menandai momen kembalinya Nicolo Bulega ke titik awal perjalanan kariernya. Ia adalah salah satu anggota awal VR46 Riders Academy, dan melakukan debutnya bersama tim milik legenda balap Italia itu di kelas Moto3 pada tahun 2016.

Namun, kiprah Bulega di ajang Grand Prix terbilang sulit. Ia hanya meraih dua podium di kelas Moto3, sementara kiprahnya selama tiga tahun di kelas Moto2 tidak membuahkan satu pun podium.

Nicolo Bulega.
Nicolo Bulega.
© Gold and Goose

Ia mengakhiri kerja sama dengan VR46 Academy sebelum beralih ke World Supersport pada tahun 2022 - di mana ia meraih gelar juara pada 2023 - lalu naik ke World Superbike dan menjadi runner-up selama dua musim berturut-turut di 2024 dan 2025.

"Kami sangat senang dan bangga," ujar Rossi kepada siaran resmi MotoGP di Misano akhir pekan lalu.

"Ini adalah kisah yang indah, karena Nicolo mengawali kariernya bersama kami, di Academy.

“Kami sangat membantunya. Sejak awal, semua orang menaruh harapan besar pada Nicolo.

“Namun, sayangnya, mungkin dia belum siap, dan mungkin juga sedikit kurang beruntung.

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“Setelah itu, jalan karier kami pun berbeda.

“Namun, dia tampil luar biasa di Superbike; dia menemukan jati dirinya dan menjadi juara dunia [di World Supersport].

“Tahun ini, dia tampil sangat dominan. Dia paham betul soal ban dan motor barunya karena dia adalah pembalap penguji. Jadi, menurut saya ini akan menarik.”

Bulega sudah hampir pasti meraih trofi WorldSBK setelah memenangkan semua balapan - kecuali satu - sejauh musim ini.

Ia memimpin klasemen dengan keunggulan 146 poin menjelang putaran Cremona akhir pekan ini, di mana ia berpeluang mengunci gelar juara saat kompetisi masih menyisakan dua putaran lagi.

Selain balap di World Superbike, Bulega juga menghabiskan sebagian besar tahun 2026 untuk menguji motor Ducati 850cc sebagai persiapan menghadapi musim MotoGP 2027.

Ia akan bergabung dengan Fermin Aldeguer di tim VR46 tahun depan, seiring kepindahan pembalap asal Spanyol tersebut dari Gresini Racing.

Tags:

Pertamina Enduro VR46 Racing
Nicolo Bulega
Rossi Menyambut Kembalinya Bulega ke VR46 untuk Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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