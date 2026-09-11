"Pelanggaran Berulang" - Morbidelli Dihukum Penalti Long-Lap di GP Misano

Franco Morbidelli dijatuhi penalti long-lap untuk penampilan terakhirnya di balapan kandang MotoGP Misano.

Morbidelli penalised for slow riding at Misano
Morbidelli penalised for slow riding at Misano
© Gold and Goose

Franco Morbidelli menempati posisi kelima dalam sesi latihan hari Jumat untuk balapan kandang terakhirnya di MotoGP Misano, tapi ia dijatuhi long lap penalty untuk Grand Prix hari Minggu.

Pembalap Ducati VR46 tersebut kembali dinilai telah ‘berkendara secara lambat di jalur balap hingga mengganggu pembalap lain’ - kali ini Enea Bastianini - di Tikungan 13 pada awal sesi sore.

Pemberitahuan penalti dari Steward FIM MotoGP menambahkan: ‘Berdasarkan Protokol Penalti yang diterbitkan untuk tim, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran MGP-SR3: Berkendara lambat yang berbahaya selama sesi berlangsung.

‘Dengan mempertimbangkan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan pembalap tersebut sepanjang musim, penalti yang tepat untuk kasus ini adalah Long Lap Penalty.’

Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP.
Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Penalti tersebut hanya akan berlaku untuk Grand Prix hari Minggu dan bukan untuk balapan Sprint.

Morbidelli kehilangan kursinya di tim VR46 Ducati yang akan diambil alih Nicolo Bulega untuk musim 2027, dan ia dijadwalkan untuk bertukar posisi dengan pemimpin klasemen WorldSBK tersebut dengan bergabung ke tim Aruba.it Ducati.

Berbicara sebelum penalti diumumkan, Morbidelli mengatakan: "Perasaan saya saat mengendarai motor ini sama seperti biasanya.

"Ini adalah sirkuit kandang, jadi saya sangat mengenal Misano dengan baik; karena itu, saya berusaha untuk memberikan usaha lebih.

Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP.
Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

“Saya gagal pada upaya time-attack pertama dan tidak bisa tetap berada di trek, tetapi pada upaya kedua, saya berhasil menjaga posisi di lintasan dan mencatatkan waktu 31,4 detik.

“Saya tidak terlalu percaya diri, namun terkadang saya bisa melaju cepat meski tanpa rasa percaya diri itu; jadi, itu hal positif yang patut disyukuri.”

Berkat performanya selama sesi latihan, Morbidelli berhasil mengamankan akses langsung ke Kualifikasi 2.

Rekan setimnya, Fabio di Giannantonio - yang mengendarai motor GP26 spesifikasi pabrikan - berada satu posisi di depan Morbidelli dalam daftar catatan waktu.

Tags:

Franco Morbidelli
Enea Bastianini
Pertamina Enduro VR46 Racing
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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