Gresini Pamer Livery Penghormatan Marco Simoncelli di Misano

Gresini akan menggunakan livery khusus pada Grand Prix San Marino di Misano.

Gresini's Misano tribute livery
Gresini's Misano tribute livery
© MotoGP

Tim MotoGP Gresini Racing telah mengungkap livery penghormatan untuk mengenang mendiang Marco Simoncelli pada gelaran Grand Prix San Marino akhir pekan ini.

Simoncelli melakukan debut MotoGP-nya bersama tim Gresini saat tim tersebut menggunakan Honda pada tahun 2010; ia berkompetisi selama dua musim bersama tim itu dan meraih dua podium.

Pembalap asal Italia tersebut meninggal dunia secara tragis dalam sebuah insiden di Grand Prix Malaysia 2011.

Pada tahun 2012, Misano World Circuit berganti nama untuk menghormati Simoncelli, dan Gresini memberikan penghormatan kepada mantan pembalapnya tersebut melalui corak khusus pada balapan Grand Prix San Marino hari Minggu.

Gresini's Misano tribute livery
Gresini's Misano tribute livery
© MotoGP

Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan mengenakan corak warna yang digunakan Simoncelli saat membalap pada tahun 2010 dan 2011, ketika Gresini disponsori oleh San Carlo.

Corak tersebut diperkenalkan pada Kamis malam di Misano, dengan dihadiri oleh mendiang ayah Marco Simoncelli, Paolo.

Dalam sebuah pernyataan, tim tersebut mengatakan: "Gresini30Seasons kembali ke Misano, dan penghormatan ini terasa begitu menyentuh sekaligus tak terelakkan.

“Pada hari Minggu ini, fairing motor Alex Marquez dan Fermin Aldeguer akan memberikan penghormatan penuh kepada tunggangan yang menemani Marco Simoncelli selama karier MotoGP-nya yang berakhir tragis dan singkat.

“Dengan dihadiri oleh Paolo Simoncelli, Carmelo dan Carlos Ezpeleta, Aldo Drudi, serta seluruh tim Gresini Racing yang dipimpin oleh Nadia Padovani, corak motor yang akan turun ke lintasan pada hari Minggu ini telah diperkenalkan sore tadi.”

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Simoncelli finis di posisi keempat pada Grand Prix San Marino 2011 yang digelar di Misano.

Gresini sudah beberapa kali tampil dengan livery spesial pada Grand Prix San Marino sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang pendirinya, Fausto Gresini, yang wafat pada tahun 2021.

Sebelumnya pada tahun ini, di Grand Prix Jerman, tim tersebut menggunakan corak khusus untuk mengenang kemenangan Sete Gibernau di Sachsenring pada tahun 2003.

Hal ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-30 Gresini.

Misano telah menjadi lokasi yang bersahabat bagi Gresini dalam beberapa tahun terakhir, dengan Alex Marquez finis di posisi ketiga pada Grand Prix San Marino tahun lalu.

Pada tahun 2024, Marc Marquez memenangkan Grand Prix San Marino, kemudian finis di posisi ketiga pada Grand Prix Emilia Romagna yang digelar di sirkuit yang sama.

Tim pabrikan Ducati dan tim VR46 biasanya menampilkan corak khusus (livery) yang hanya digunakan sekali untuk seri Misano.

Tags:

Gresini Racing MotoGP
Gresini Ungkap Livery Penghormatan Marco Simoncelli di Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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