Menghindari Kecelakaan di Misano, Bagnaia Berkendara dengan Sangat Defensif

Francesco Bagnaia masih menghadapi krisis kepercayaan diri di Misano.

Pecco Bagnaia in the pits at the Misano MotoGP, where he struggled to 19th in Practice.
Pecco Bagnaia in the pits at the Misano MotoGP, where he struggled to 19th in Practice.
© Gold & Goose

Francesco Bagnaia terpaksa membalap dengan gaya yang "sangat defensif" untuk menghindari kecelakaan di Misano saat ia belum menemukan lagi kepercayaan dirinya di MotoGP.

Musim MotoGP 2026 Bagnaia kini mulai menyerupai musim 2025-nya. Memang sempat terlihat sekilas sosok Bagnaia yang lama - sang juara dunia dua kali - tapi sebagian besar waktunya di lintasan justru memperlihatkan dirinya yang kehilangan kepercayaan diri.

Situasi tersebut tidak berubah di Misano, sirkuit tempat ia pertama kali naik podium di kelas utama pada tahun 2020, sekaligus lokasi dua kemenangannya pada tahun 2021 dan 2022. Namun tahun ini, ia justru menempati posisi ke-18 pada sesi FP1 dan posisi ke-19 pada sesi Practice hari Jumat.

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Tim sedang berupaya keras mencari tahu masalahnya, namun tampaknya mustahil untuk memahami penyebabnya," ujar Francesco Bagnaia mengenai situasinya usai sesi latihan di Misano.

"Perbedaan antara saya dan semua pembalap Ducati lainnya terlihat sangat jelas pada data; saya melakukan pengereman jauh lebih keras dibandingkan yang lain, tetapi motor tidak berakselerasi.

"Saya sangat memperhatikan akselerasi melalui penggunaan gas, namun justru saya yang akselerasinya paling lambat.

“Cara kerja motor saya sangat aneh, dan tim benar-benar tidak mengerti alasannya. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Bagnaia menambahkan bahwa jika ia mencoba memacu motor lebih keras, ia langsung merasa seolah-olah akan terjatuh.

"Saya mengendarai motor dengan gaya yang sangat defensif karena begitu saya mencoba sedikit lebih agresif, saya langsung jatuh," ujarnya.

"Jadi, sejujurnya, terjatuh di setiap tikungan bukanlah cara yang saya inginkan untuk memahami situasi ini.

“Bagi saya pribadi, hari ini saya hampir terjatuh tujuh kali saat sesi latihan, padahal kecepatannya sangat lambat. Bahkan saat melaju pelan pun saya hampir terjatuh; ini aneh, dan kami perlu mencari tahu penyebabnya.”

Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Sejak tahun lalu, saat ia mulai kesulitan mendapatkan kepercayaan diri, Bagnaia kerap membandingkan dirinya dengan Alex Marquez, pembalap yang gaya membalapnya ia anggap paling mirip dengan miliknya.

Di Misano, Bagnaia mengatakan bahwa Marquez - yang mencatatkan waktu tercepat ketiga pada sesi latihan - mampu menghentikan motor dengan jauh lebih efisien dibandingkan dirinya.

"Dialah yang membuat perbedaan besar dalam hal itu karena dia menggunakan tekanan yang lebih ringan, namun melakukan deselerasi yang sangat signifikan," jelas pembalap Ducati Lenovo tersebut.

"Saya menggunakan tekanan yang kira-kira dua kali lipatnya, tetapi motor tidak mau berhenti, jadi situasinya sangat sulit."

Bukan hanya Bagnaia sendiri yang terdampak oleh kesulitan yang dihadapinya.

"Saat ini situasinya juga sulit bagi [tim]," ujarnya. "Yang saya minta adalah 'cobalah berpikir di luar apa yang sudah kita uji', karena sejak awal musim masalahnya selalu sama.

"Masalahnya adalah dalam tiga GP terakhir kondisinya jauh lebih buruk, jadi mungkin ada sesuatu yang terlewat dan hal itu tidak terlihat jelas."

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Menghindari Kecelakaan di Misano, Bagnaia Berkendara dengan Sangat Defensif
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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