Penilaian Suram Bagnaia setelah Grand Prix Aragon yang Sulit

Francesco Bagnaia mengkhawatirkan performanya setelah kecelakaan di GP Aragon.

Pecco Bagnaia crashed out of the Aragon MotoGP
Pecco Bagnaia crashed out of the Aragon MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia memperingatkan bahwa ia "tidak bisa membayangkan" masalah apa yang akan dihadapinya saat tiba di sirkuit MotoGP dengan grip rendah setelah terjatuh di Grand Prix Aragon.

Juara dunia dua kali tersebut mengalami masa sulit MotoGP kembali bergulir usai jeda musim panas, karena masalah grip ban belakang yang sudah lama ia hadapi pada Ducati GP26 justru semakin memburuk.

Setelah gagal finis akibat kecelakaan di Grand Prix Inggris yang penuh tantangan, ia kembali gagal menyelesaikan balapan pada hari Minggu di Aragon; ia terjatuh saat menempati posisi ketujuh pada lap keenam dari total 23 putaran.

“Kurangnya grip belakang terlalu parah”

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia mengungkapkan kepada media setelah balapan bahwa ban belakang Medium-nya sudah habis hanya dalam lima lap, yang kemudian berujung pada kecelakaan yang dialaminya.

"Saya kehilangan kendali pada roda belakang, lalu kehilangan kendali pada roda depan," ujarnya mengawali penjelasan. "Bagi saya, masalah kurangnya grip pada roda belakang ini sangat parah; kenyataannya, saya sama sekali tidak mendapatkan grip - benar-benar nol.

"Gripnya benar-benar nol. Saya beralih ke mapping mesin dengan tenaga lebih rendah setelah lima lap karena ban belakang sudah benar-benar habis dalam waktu singkat itu, padahal saya tidak memacu motor secara agresif ataupun melakukan manuver ekstrem.

"Jadi, saya sangat kesulitan. Motor mulai terasa tidak stabil dan melayang sejak lap kelima. Saya kehilangan kendali roda belakang, dan saat grip belakang kembali muncul, justru roda depan yang kehilangan grip."

Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Bagnaia awalnya bisa menangani masalah tersebut jelang pertengahan musim, saat ia mencatatkan empat podium berturut-turut antara balapan di Barcelona dan Brno.

Namun, ia mengatakan bahwa sejak Silverstone sesuatu terjadi dan masalah itu justru memburuk, sehingga ia merasa khawatir mengenai apa yang akan dihadapinya saat membalap di sirkuit dengan permukaan aspal bergrip rendah lainnya.

“Menurut saya, kondisinya tidak terlalu buruk hingga balapan di Sachsenring,” tambahnya. “Segalanya berjalan lebih konsisten.

“Memang saya sempat kesulitan, tetapi hasilnya lebih menjanjikan.

“Namun, sejak Silverstone, ada sesuatu yang terjadi karena cengkeraman ban benar-benar hilang total, dan saya tidak tahu [apa yang akan terjadi] saat kami tiba di sirkuit dengan tingkat cengkeraman yang lebih rendah.

“Saya bahkan tidak bisa membayangkannya.”

Saat ditanya apakah ia melakukan perubahan pada pengaturan motor yang bisa menjadi penjelasannya, ia berkata: "Tidak. Pengaturannya serupa. Masalahnya adalah kemarin pagi saya merasa sedikit lebih baik.

"Kami mencoba memindahkan lebih banyak beban ke bagian belakang. Namun, hal itu justru lebih menyulitkan saat Sprint Race.

"Pada pagi harinya, kami kembali menggunakan setup yang kurang lebih sama dengan yang dipakai sepanjang musim ini. Sesi pemanasan berjalan sangat buruk karena berbagai alasan, namun saat balapan, ban sudah habis hanya dalam lima lap."

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Penilaian Suram Bagnaia setelah Grand Prix Aragon yang Sulit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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