MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Amankan Kemenangan Ganda di Kandang

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Marc Marquez won the Aragon MotoGP
Marc Marquez won the Aragon MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez menyapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon, memperpanjang rekor sempurnanya bersama Ducati di MotorLand menjadi enam kali, dan mencatat kemenangan Grand Prix kedelapannya di trek tersebut.

Berkat kemenangan ini, Marquez juga melompati Marco Bezzecchi untuk posisi kedua klasemen pembalap.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez kembali bertarung melawan Bezzecchi di awal balapan, tapi setelah duel di trek lurus belakang antara keduanya pada Lap 6 dari 23, justru Pedro Acosta yang muncul sebagai penantang utama Marquez.

Acosta berhasil membawa KTM naik podium untuk pertama kalinya sejak Balaton, sementara Bezzecchi melengkapi posisi podium sekaligus memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen yang juga rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

Jauh di belakang ketiga pembalap, Alex Marquez finis keempat, terpaut delapan detik dari kakaknya Marc, dengan Martin melengkapi lima besar.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Aragon MotoGP.
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari tim Gresini berhasil mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46) untuk mengamankan posisi keenam dalam penampilan kembalinya setelah mengalami cedera punggung di Assen.

Pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez, terpaksa mundur akibat masalah teknis. Hal ini semakin menambah derita Trackhouse Aprilia yang kehilangan Ai Ogura yang absen karena cedera.

Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP.
Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia terjatuh saat menempati posisi ketujuh di awal balapan, disusul tak lama kemudian oleh rekan senegaranya, Franco Morbidelli.

Toprak Razgatlioglu terjatuh saat berada di posisi ke-15 ketika balapan menyisakan tiga putaran. Insiden ini membuat posisinya diambil alih oleh Johann Zarco, yang akhirnya menyelesaikan akhir pekan comeback-nya dengan poin tunggal setelah menjalani double long-lap penalty akibat insiden di Catalunya.

Seluruh pembalap menggunakan ban berkompon medium, baik untuk bagian depan maupun belakang.

Putaran MotoGP berikutnya di Misano akan berlangsung pada 11-13 September.

MotoGP Aragon 2026 Aragon - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)23 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.754s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+3.629s
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+8.687s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+12.572s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+17.687s
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+23.136s
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+25.741s
9Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+25.899s
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+26.441s
11Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+27.206s
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+27.999s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+28.276s
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+29.794s
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+30.003s
16Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+35.874s
17Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+49.761s
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+51.657s
 Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*DNF
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)DNF
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)DNF
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF

Tags:

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Amankan Kemenangan Ganda di Kandang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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