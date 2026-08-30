MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Amankan Kemenangan Ganda di Kandang
Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Marc Marquez menyapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon, memperpanjang rekor sempurnanya bersama Ducati di MotorLand menjadi enam kali, dan mencatat kemenangan Grand Prix kedelapannya di trek tersebut.
Berkat kemenangan ini, Marquez juga melompati Marco Bezzecchi untuk posisi kedua klasemen pembalap.
Marc Marquez kembali bertarung melawan Bezzecchi di awal balapan, tapi setelah duel di trek lurus belakang antara keduanya pada Lap 6 dari 23, justru Pedro Acosta yang muncul sebagai penantang utama Marquez.
Acosta berhasil membawa KTM naik podium untuk pertama kalinya sejak Balaton, sementara Bezzecchi melengkapi posisi podium sekaligus memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen yang juga rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.
Jauh di belakang ketiga pembalap, Alex Marquez finis keempat, terpaut delapan detik dari kakaknya Marc, dengan Martin melengkapi lima besar.
Fermin Aldeguer dari tim Gresini berhasil mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46) untuk mengamankan posisi keenam dalam penampilan kembalinya setelah mengalami cedera punggung di Assen.
Pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez, terpaksa mundur akibat masalah teknis. Hal ini semakin menambah derita Trackhouse Aprilia yang kehilangan Ai Ogura yang absen karena cedera.
Francesco Bagnaia terjatuh saat menempati posisi ketujuh di awal balapan, disusul tak lama kemudian oleh rekan senegaranya, Franco Morbidelli.
Toprak Razgatlioglu terjatuh saat berada di posisi ke-15 ketika balapan menyisakan tiga putaran. Insiden ini membuat posisinya diambil alih oleh Johann Zarco, yang akhirnya menyelesaikan akhir pekan comeback-nya dengan poin tunggal setelah menjalani double long-lap penalty akibat insiden di Catalunya.
Seluruh pembalap menggunakan ban berkompon medium, baik untuk bagian depan maupun belakang.
Putaran MotoGP berikutnya di Misano akan berlangsung pada 11-13 September.
MotoGP Aragon 2026 Aragon - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|23 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.754s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+3.629s
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+8.687s
|5
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+12.572s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+17.687s
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+23.136s
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+25.741s
|9
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+25.899s
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+26.441s
|11
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+27.206s
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+27.999s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+28.276s
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+29.794s
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+30.003s
|16
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+35.874s
|17
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+49.761s
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+51.657s
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|DNF
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|DNF
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|DNF
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF