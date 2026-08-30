MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Amankan Kemenangan Ganda di Kandang

Marc Marquez menyapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon, memperpanjang rekor sempurnanya bersama Ducati di MotorLand menjadi enam kali, dan mencatat kemenangan Grand Prix kedelapannya di trek tersebut.

Berkat kemenangan ini, Marquez juga melompati Marco Bezzecchi untuk posisi kedua klasemen pembalap.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez kembali bertarung melawan Bezzecchi di awal balapan, tapi setelah duel di trek lurus belakang antara keduanya pada Lap 6 dari 23, justru Pedro Acosta yang muncul sebagai penantang utama Marquez.

Acosta berhasil membawa KTM naik podium untuk pertama kalinya sejak Balaton, sementara Bezzecchi melengkapi posisi podium sekaligus memangkas selisih poin dari pemimpin klasemen yang juga rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin.

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Jauh di belakang ketiga pembalap, Alex Marquez finis keempat, terpaut delapan detik dari kakaknya Marc, dengan Martin melengkapi lima besar.

Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari tim Gresini berhasil mengungguli Fabio di Giannantonio (VR46) untuk mengamankan posisi keenam dalam penampilan kembalinya setelah mengalami cedera punggung di Assen.

Pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez, terpaksa mundur akibat masalah teknis. Hal ini semakin menambah derita Trackhouse Aprilia yang kehilangan Ai Ogura yang absen karena cedera.

Pecco Bagnaia, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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Francesco Bagnaia terjatuh saat menempati posisi ketujuh di awal balapan, disusul tak lama kemudian oleh rekan senegaranya, Franco Morbidelli.

Toprak Razgatlioglu terjatuh saat berada di posisi ke-15 ketika balapan menyisakan tiga putaran. Insiden ini membuat posisinya diambil alih oleh Johann Zarco, yang akhirnya menyelesaikan akhir pekan comeback-nya dengan poin tunggal setelah menjalani double long-lap penalty akibat insiden di Catalunya.

Seluruh pembalap menggunakan ban berkompon medium, baik untuk bagian depan maupun belakang.

Putaran MotoGP berikutnya di Misano akan berlangsung pada 11-13 September.

MotoGP Aragon 2026 Aragon - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laps/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 23 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.754s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +3.629s 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +8.687s 5 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +12.572s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +17.687s 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +23.136s 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +25.741s 9 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +25.899s 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +26.441s 11 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +27.206s 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +27.999s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +28.276s 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +29.794s 15 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +30.003s 16 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +35.874s 17 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +49.761s 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +51.657s Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* DNF Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) DNF Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) DNF

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