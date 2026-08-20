Kembali Mengendarai Motor, Aldeguer Semakin Dekat Menuju Comeback

Fermin Aldeguer akhirnya kembali mengendarai motor pekan ini setelah absen dari MotoGP selama hampir dua bulan.

Fermin Aldeguer has ridden for the first time since his MotoGP crash at Assen in June.
Fermin Aldeguer has ridden for the first time since his MotoGP crash at Assen in June.
© Gold & Goose

Fermin Aldeguer kembali mengendarai sepeda motor pekan ini setelah menepi akibat cedera sejak akhir Juni.

Setelah memenangkan balapan MotoGP sebagai debutan di Mandalika tahun lalu, Aldeguer memasuki musim 2026 sebagai salah satu pembalap yang paling dinantikan performanya.

Indikasi awal menunjukkan bahwa musim ini akan menjadi tantangan berat akibat faktor motornya, karena ia akan mengendarai Ducati GP25 - motor yang terbukti bermasalah bagi pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio pada musim sebelumnya.

Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, setelah beberapa putaran, ia mulai menggunakan parts GP26 dan berhasil naik podium di Catalunya. Ia sempat mengalami kemunduran di Hungaria akibat kecelakaan di tikungan pertama, tetapi berhasil kembali finis di posisi enam besar seminggu kemudian di Brno.

Akan tetapi, setelah itu, musim Aldeguer terhenti di Assen saat ia mengalami kecelakaan dalam sesi latihan yang mengakibatkan patah tulang belakang.

Cedera tersebut membuat pembalap Gresini Racing itu absen dari Grand Prix Belanda, Jerman, dan Inggris; posisinya pada balapan terakhir tersebut digantikan oleh rekan senegaranya, Iker Lecuona.

Namun, Aldeguer kini tampaknya siap kembali membalap, setelah berhasil turun ke lintasan minggu ini menggunakan dua sepeda motor di sirkuit gokart Cartagena.

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Aldeguer mengendarai Ducati Panigale V2 dan Honda CBR600RR di sirkuit Spanyol tersebut, hanya satu pekan sebelum dimulainya Grand Prix Aragon pada 28 Agustus.

Kembalinya Aldeguer di MotorLand berarti Ducati akan memiliki keenam pembalap regulernya untuk pertama kali sejak Grand Prix Spanyol pada akhir April. Karena setelah itu Marc Marquez absen akibat kecelakaan di Sprint Le Mans seminggu sebelum Alex Marquez mengalami kecelakaan parah di Catalunya.

Tags:

Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
Ducati
Kembali Mengendarai Motor, Aldeguer Semakin Dekat Menuju Comeback
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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