Razgatlioglu Kejar 10 Besar Pertamanya di Sisa Musim 2026

Toprak Razgatlioglu sedang mengincar finis sepuluh besar pertamanya di sisa musim MotoGP 2026.

What Toprak still wants from his rookie MotoGP season
What Toprak still wants from his rookie MotoGP season
© Gold and Goose

Toprak Razgatlioglu menargetkan finis 10 besar untuk pertama kalinya untuk putaran-putaran tersisa di musim debutnya pada tahun 2026.

Juara bertahan WorldSBK ini sebenarnya sudah nyaris mencapainya, dengan raihan terbaik di posisi ke-11 pada Grand Prix Hungaria dan Sprint Race Brno.

Namun, dalam tiga putaran berikutnya, ia tidak pernah finis di posisi yang lebih baik dari peringkat ke-14.

“Target saya tahun ini masih untuk finis di 10 besar,” kata Razgatlioglu setelah mencetak dua poin terakhir kali di Silverstone.

“Dalam sepuluh balapan terakhir, saya akan mencoba untuk lebih meningkatkan performa, dan mungkin kita akan melihat beberapa finis di 10 besar. Jika kita bisa, ini akan membuat saya bahagia.

“Tapi itu tidak mudah. ​​Saya mencoba untuk mendapatkan hasil terbaik.”

Hasil terbaik Yamaha dengan mesin V4 barunya musim ini adalah posisi kelima yang diraih Fabio Quartararo di Catalunya.

Alex Rins mencatatkan posisi terbaik di urutan kesembilan (Assen), sementara rekan setim Razgatlioglu, Jack Miller, meraih hasil terbaik di posisi kedelapan di Balaton Park.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

“Trek favorit saya adalah Portimao”

Silverstone, yang tidak masuk kalender WorldSBK, terbukti menjadi sirkuit yang sulit dipelajari Razgatlioglu saat mengendarai motor MotoGP.

Tapi, Razgatlioglu pernah meraih kemenangan di World Superbike Aragon tahun lalu, dan juga sudah melakukan tes di sirkuit tersebut dengan motor MotoGP.

Sementara itu, Portimao - sirkuit favorit pembalap Pramac Yamaha tersebut - akan menjadi tuan rumah bagi putaran kedua terakhir musim ini.

“Aragon, Portimao… Saya menyukai beberapa sirkuit ini. [Silverstone] sangat sulit bagi saya, tapi bagaimanapun juga, saya sedang belajar.

“Saya tidak pernah bilang, ‘Sirkuit ini tidak cocok untuk saya’, karena saya menyukai semua sirkuit.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
Toprak Razgatlioglu, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

“Tapi semua pembalap punya sirkuit favorit. Favorit saya adalah Portimao - saat menggunakan motor Superbike, namun kita lihat nanti bagaimana hasilnya dengan MotoGP.

“Tapi saya berharap sebelum Portimao, kami bisa meraih hasil istimewa.”

Target utama Razgatlioglu di Aragon akhir pekan depan adalah mampu mengimbangi para pembalap M1 lainnya.

"Saya berharap kami bisa melakukan peningkatan dan bersaing bersama pembalap Yamaha lainnya di Aragon, karena itulah target [pertama] saat ini," ujarnya.

Silverstone MotoGP Race Lap times: Top 3 plus Yamaha riders.
Silverstone MotoGP Race Lap times: Top 3 plus Yamaha riders.
© Peter McLaren

Razgatlioglu saat ini menempati peringkat ke-21 dalam kejuaraan dunia, tertinggal delapan poin dari Miller.

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
Razgatlioglu Kejar 10 Besar Pertamanya di Sisa Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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