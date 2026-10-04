MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Kalahkan Martin untuk Double Motegi

Marc Marquez mengalahkan rival perebutan gelar, Jorge Martin, untuk meraih kemenangan pada MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Martin memimpin sepuluh lap awal sebelum Marc Marquez melakukan manuver untuk mengambil alih posisi terdepan, lalu mempertahankan keunggulannya atas pembalap Aprilia tersebut hingga garis finis.

Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, berhasil menahan laju Enea Bastianini dengan selisih tipis untuk mengamankan posisi ketiga.

Pertarungan menarik juga terjadi sekitar 10 detik di belakang, saat Raul Fernandez dan Ai Ogura dari tim Trackhouse berhadapan dengan Pedro Acosta dari tim pabrikan KTM.

Keunggulan jumlah pembalap terbukti krusial, karena Fernandez dan Ogura finis di depan Acosta saat mereka melintasi garis finis di posisi kelima, keenam, dan ketujuh.

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Francesco Bagnaia, Fermin Aldeguer, dan Luca Marini melengkapi posisi sepuluh besar.

Pedro Acosta, Ai Ogura, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Setelah beberapa pembalap mengalami masalah blistering pada sesi Sprint, Michelin menarik penggunaan ban belakang Soft dan menyarankan penggunaan ban Hard yang lebih tahan panas.

Ban kompon keras tersebut digunakan untuk pertama kalinya pada akhir pekan ini dalam sesi pemanasan yang diperpanjang, sementara ban kompon sedang Medium juga tetap tersedia.

Pada akhirnya, seluruh pembalap memilih ban depan kompon sedang dan ban belakang kompon keras.

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Alex Marquez dan Johann Zarco harus menjalani penalti double long lap saat balapan berlangsung, lalu mengalami kecelakaan.

Diogo Moreira, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Runner-up Sprint Race, Diogo Moreira, menyusul Alex Marquez dalam daftar pembalap yang gagal finis (DNF), sementara Jack Miller sempat terjatuh namun kembali melanjutkan balapan.

Grand Prix Indonesia di Mandalika, yang kembali akan menggunakan ban tahan panas, akan dimulai pada Jumat pagi.

* Rookie

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