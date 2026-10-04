MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Kalahkan Martin untuk Double Motegi

Hasil lengkap Grand Prix MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengalahkan rival perebutan gelar, Jorge Martin, untuk meraih kemenangan pada MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Martin memimpin sepuluh lap awal sebelum Marc Marquez melakukan manuver untuk mengambil alih posisi terdepan, lalu mempertahankan keunggulannya atas pembalap Aprilia tersebut hingga garis finis.

Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, berhasil menahan laju Enea Bastianini dengan selisih tipis untuk mengamankan posisi ketiga.

Pertarungan menarik juga terjadi sekitar 10 detik di belakang, saat Raul Fernandez dan Ai Ogura dari tim Trackhouse berhadapan dengan Pedro Acosta dari tim pabrikan KTM.

Keunggulan jumlah pembalap terbukti krusial, karena Fernandez dan Ogura finis di depan Acosta saat mereka melintasi garis finis di posisi kelima, keenam, dan ketujuh.

Francesco Bagnaia, Fermin Aldeguer, dan Luca Marini melengkapi posisi sepuluh besar.

Pedro Acosta, Ai Ogura, 2026 Japanese MotoGP.
Pedro Acosta, Ai Ogura, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah beberapa pembalap mengalami masalah blistering pada sesi Sprint, Michelin menarik penggunaan ban belakang Soft dan menyarankan penggunaan ban Hard yang lebih tahan panas.

Ban kompon keras tersebut digunakan untuk pertama kalinya pada akhir pekan ini dalam sesi pemanasan yang diperpanjang, sementara ban kompon sedang Medium juga tetap tersedia.

Pada akhirnya, seluruh pembalap memilih ban depan kompon sedang dan ban belakang kompon keras.

Alex Marquez dan Johann Zarco harus menjalani penalti double long lap saat balapan berlangsung, lalu mengalami kecelakaan.

Diogo Moreira, 2026 Japanese MotoGP.
Diogo Moreira, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Runner-up Sprint Race, Diogo Moreira, menyusul Alex Marquez dalam daftar pembalap yang gagal finis (DNF), sementara Jack Miller sempat terjatuh namun kembali melanjutkan balapan.

Grand Prix Indonesia di Mandalika, yang kembali akan menggunakan ban tahan panas, akan dimulai pada Jumat pagi.

* Rookie

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)24 laps
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.363s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+2.252s
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.33s
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+14.815s
6Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+15.21s
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+16.928s
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+20.333s
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+23.545s
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+25.677s
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+25.853s
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+30.867s
13Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)+31.333s
14Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+33.995s
15Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+34.59s
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+39.228s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+39.562s
18Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+50.816s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+71.127s
20Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+2 laps
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF
 Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*DNF

Tags:

Marc Marquez
Pedro Acosta
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
MotoGP
Enea Bastianini
MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Kalahkan Martin untuk Double Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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