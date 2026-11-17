Lorenzo Savadori memberikan gambaran sekilas mengenai prototipe Aprilia RS-GP 2027, yang akan mengaspal dengan Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia pada tes Valencia tanggal 1 Desember mendatang.

Setelah merampungkan tes di Jerez pekan lalu - di mana ia tercepat kedua di belakang pembalap Ducati, Nicolo Bulega - Savadori mengunggah postingan dan menyampaikan terima kasih kepada tim penguji Aprilia, “Dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan!”

“Atas kerja keras selama berjam-jam - yang sering kali jauh dari sorotan - serta upaya dan semangat yang telah Anda curahkan; Anda tidak pernah menyerah dan tidak pernah kehilangan keinginan untuk terus berkarya!

“Saya tahu betapa besar usaha yang ada di baliknya dan seberapa banyak yang telah Anda korbankan.”

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Unggahan Instagram tersebut disertai dengan foto-foto serta video dari motor yang menggunakan ban Pirelli itu.

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Gambar-gambar tersebut menegaskan bahwa, meskipun akan ada batasan baru terkait aerodinamika pada tahun 2027, aspek ini tetap menjadi medan persaingan utama.

Hal tersebut mencakup desain sayap depan; prototipe yang dikendarai Savadori dilengkapi dengan model bergaya ‘kumis’ yang memiliki beberapa lapisan di bagian sisinya:

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Sayap tersebut jauh lebih mendetail dibandingkan versi yang terlihat di lintasan yang sama pada bulan April:

Lorenzo Savadori tests Aprilia's 2027 MotoGP bike at Jerez © Gold and Goose

Sementara itu, RS-GP 1000cc saat ini menggunakan desain sayap depan tipe ‘closed-loop’ atau ‘box’ yang populer:

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2026 1000cc Aprilia RS-GP front wing. © Gold and Goose

Tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember akan menjadi tes resmi MotoGP pertama yang menampilkan ban Pirelli dan mesin 850cc.

Sesi satu hari ini akan terbuka bagi seluruh peserta musim 2027 - setelah kehadiran sebagian pembalap di Brno dan Red Bull Ring awal tahun ini - serta akan mencakup pencatatan waktu resmi.

Aspek aerodinamika diperkirakan akan terus berkembang hingga seri pembuka musim tahun depan di Buriram.